Consiglio acquisto auto GPL: budget fino a 35 mila euro

Le auto GPL continuano ad essere un importante punto di riferimento per gli automobilisti che devono percorrere tanti chilometri e hanno la necessità di ridurre i costi di gestione del proprio veicolo. Dopo aver visto le migliori auto GPL da comprare a meno di 15.000 euro ed anche le migliori da meno di 20.000 euro, è arrivato il momento di alzare il budget ed analizzare quali sono le auto GPL da comprare avendo a disposizione un budget fino a 35 mila euro. Si tratta di un nutrito gruppo di veicoli che possono rappresentare la scelta giusta su cui puntare in questo momento. Guida aggiornata l’11 maggio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Scegliere l’auto giusta richiede un’analisi attenta delle caratteristiche del veicolo oltre che delle proprie esigenze. Per evitare errori nella scelta, infatti, è opportuno tenere in considerare il budget disponibile e andare a valutare il modo in cui si utilizzerà il veicolo e, soprattutto, quanti chilometri si prevede di percorrere in un anno. Anche sulla base di queste valutazioni sarà possibile scegliere l’auto giusta considerando l’alimentazione su cui puntare. Prima di entrare nei dettagli della nuova guida sulle auto GPL, vediamo quali sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

DR 5.0

Tra le migliori auto GPL da comprare con un budget ridotto c’è la DR 5.0, disponibile sul mercato con il motore 1.5 GPL da 114 CV. In alternativa, il modello di casa DR Automobiles può contare anche sul motore 1.5 turbo da 149 CV con cambio automatico. La gamma GPL parte da 23.400 euro con la versione turbo disponibile a partire da 27.400 euro. La DR 5.0 non si è ancora sottoposta al crash test Euro NCAP.

DR 6.0

Con i suoi 4,5 metri di lunghezza, la DR 6.0 rappresenta il compromesso giusto per gli automobilisti alla ricerca di un SUV di dimensioni medie. Questo modello è dotato del motore 1.5 turbo benzina/GPL in grado di erogare una potenza massima di 149 CV. Il motore è abbinato al cambio automatico e alla trazione anteriore. Il prezzo di listino di questa versione è di 31.400 euro. Al momento, la DR 6.0 non è ancora stata testata da Euro NCAP.

DR 7.0

La DR 7.0 rientra tra le migliori auto GPL da comprare con un budget di 35.000 euro. Il SUV, lungo ben 4,7 metri, di casa DR è disponibile sul mercato con il motore 1.5 turbo da 154 CV e funzionamento bifuel benzina/GPL. C’è anche il cambio automatico. Il prezzo di listino di questa versione è di 34.400 euro, rientrando quindi nel budget fissato. Per il momento, la DR 7.0 non è ancora stata testata da Euro NCAP.

HYUNDAI BAYON

La Hyundai Bayon è un crossover compatto che, nella sua variante base, è dotato di una motorizzazione 1.2 da 82 CV con alimentazione benzina/GPL. Il modello è disponibile sul mercato italiano con un prezzo di listino di 20.850 euro con la possibilità di puntare su allestimenti più ricchi, grazie ad un budget disponibile sufficientemente elevato. Nel 2021 sono arrivate le quattro stelle Euro NCAP per la Hyundai Bayon.

KIA SPORTAGE

Tra i migliori SUV con alimentazione GPL sul mercato troviamo la Kia Sportage che, con i suoi 4,5 metri di lunghezza, rappresenta la scelta giusta per gli automobilisti alla ricerca di un modello di medie dimensioni. La Kia Sportage è dotata di un motore 1.6 benzina/GPL in grado di erogare una potenza massima di 147 CV. Questa versione del SUV è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 32.750 euro. La Kia Sportage ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel test del 2022.

KIA STONIC

Uno dei modelli più interessanti, per rapporto qualità/prezzo, del mercato delle auto GPL in Italia è la Kia Stonic. Il crossover di casa Kia è disponibile in Italia nella variante 1.2 da 82 CV. Questa versione del modello di Kia può essere ordinata con un prezzo di partenza di 21.250 euro, rientrando senza problemi nel budget previsto. La Kia Stonic ha ottenuto 3 stelle nel 2017 nel crash test Euro NCAP.

KIA XCEED

Tra i modelli da comprare per chi è alla ricerca di un’auto GPL da meno di 35.000 euro c’è la Kia XCEED. Il crossover della casa coreana, infatti, è disponibile in una variante benzina/GPL con motore 1.0 da 118 CV. Questa versione della Kia XCEED è disponibile sul mercato italiano con un prezzo di listino di 27.500 euro. Non è disponibile il crash test della Kia XCEED.

RENAULT CAPTUR

La Renault Captur è un crossover compatto disponibile sul mercato in diverse varianti. Tra queste versioni c’è anche una alimentata da un motore benzina – GPL. Si tratta della Renault Captur 1.0 TCE 100 con motore 1.0 da 100 CV, cambio manuale e trazione anteriore. Con l’allestimento base, Equilibre, il crossover di casa Renault è disponibile sul mercato italiano al prezzo di partenza di 23.050 euro. Con il budget disponibile è possibile puntare anche su allestimenti più completi. La Renault Captur ha ottenuto 5 stelle nel test Euro NCAP del 2019.

SSANGYONG TIVOLI

Tra le migliori auto GPL da comprare con il budget a disposizione c’è anche la SsangYong Tivoli che con i suoi 4,22 metri di lunghezza può rappresentare la scelta ideale per affrontare il traffico cittadino. Il crossover è dotato di un motore 1.2 T-GDI con funzionamento bifuel benzina/GPL che eroga 128 CV di potenza massima. Il prezzo di listino è di 24.750 euro. L’ultimo crash test della SsangYoing Tivoli risale al 2016 e si è chiuso con 4 stelle.