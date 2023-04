Consiglio acquisto auto a Metano: budget fino a 50 mila euro

Le auto a metano continuano a rappresentare una delle opzioni alternative più interessanti per gli automobilisti alla ricerca di un sistema per ridurre i costi di utilizzo del veicolo, soprattutto sulle lunghe percorrenze. La possibilità di sfruttare la doppia alimentazione benzina/metano offre tanta flessibilità e garantisce una riduzione della spesa per il carburante. Il mercato delle quattro ruote italiano propone diverse opzioni per chi è alla ricerca di un’auto a metano con un prezzo fino a 50.000 euro. Di seguito, andremo ad analizzare quali sono le city car, le compatte, le station wagon e i SUV e crossover a metano su cui puntare in questo momento con consigli per fare la scelta giusta. Guida aggiornata il 20 aprile 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Scegliere l’auto giusta richiede un’attenta valutazione a quelle che sono le proprie esigenze, considerando le dimensioni dell’auto oltre che il tipo di utilizzo. Da questo punto di vista, la scelta dell’alimentazione rappresenta un passaggio chiave per scegliere l’auto più in linea con le proprie esigenze. Per evitare errori è opportuno, dopo aver fissato il budget da dedicare all’acquisto, capire l’uso che si farà dell’auto e il numero di chilometri che si prevede di percorrere in un anno. Consigliamo di leggere con attenzione quali sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta e poi passate alla nostra guida con i consigli per l’acquisto di un’auto a metano fino a 50.000 euro.

AUDI A3 SPORTBACK

Tra le auto a metano più interessanti sul mercato c’è spazio per la Audi A3 Sportback. La hatchback di segmento C della casa dei quattro anelli è disponibile nella variante 30 g-tron S tronic con motore quattro cilindri 1.5 TFSI in grado di erogare una potenza massima di 131 CV. La vettura è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 34.610 euro e con la possibilità di scegliere tra vari allestimenti per arricchire la dotazione. La Audi A3 ha ottenuto 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2020.

AUDI A4 AVANT

Per gli automobilisti alla ricerca di un’auto a metano più spaziosa c’è la possibilità di puntare sulla Audi A4 Avant. La station wagon della casa tedesca può contare su di un motore 2.0 TFSI da 170 CV di potenza ed è disponibile in Italia nella variante 40 g-tron S tronic. Gli automobilisti hanno la possibilità di ordinare la vettura a partire da 48.035 euro con diversi allestimenti su cui puntare per una dotazione davvero premium. La Audi A4 ha ottenuto 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2015.

SEAT ARONA

Il crossover compatto Seat Arona è una delle opzioni più interessanti per gli automobilisti alla ricerca di un’auto a metano economica, spaziosa e comoda da guidare, sia in città che sulle lunghe percorrenze. La vettura di casa Seat può contare sul motore 1.0 TGI, un’unità turbo a tre cilindri in grado di erogare una potenza di 90 CV con un consumo limitato a 3,7 kg/100 km. La vettura presenta un prezzo di partenza di 21.200 euro, relativo all’allestimento Reference, con possibilità di puntare anche su altri allestimenti. La Seat Arona ha conquistato le 5 stelle Euro NCAP nel 2022.

SEAT IBIZA

Tra le migliori city car a metano c’è la possibilità di puntare sulla Seat Ibiza, disponibile nella versione 1.0 TGI da 90 CV. Questa variante, ideale sia per l’uso cittadino che per le lunghe percorrenze, abbina un prezzo accessibile a consumi ridotti. I dati di omologazione, infatti, certificano un consumo di appena 3,6 kg/100 km per la Ibiza a metano. Sul mercato, la vettura è disponibile con un listino di 21.800 euro, scegliendo l’allestimento base Style. È possibile puntare anche su allestimenti più ricchi. Nel 2017, la Seat Ibizia ha ottenuto 5 stelle nel crash test Euro NCAP.

SKODA KAMIQ

Skoda è uno dei brand di riferimento per il settore delle auto a metano in Italia e la Skoda Kamiq rappresenta la scelta giusta per mettersi alla guida di un’auto con quest’alimentazione. La versione a metano della Skoda Kamiq è dotata del motore 1.0 G-Tec da 90 CV, abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale. Il listino parte da 27.950 euro, garantendo varie opzioni di personalizzazione per quanto riguarda la dotazione, grazie ad allestimenti più ricchi rispetto alla versione base Ambition e a vari optional. La Skoda Kamiq ha ottenuto le 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2019.

SKODA SCALA

La Skoda Scala è uno dei modelli più equilibrati della gamma Skoda e può essere ordinata anche con motorizzazione a metano. La hatchback di segmento C del brand, infatti, è disponibile con il motore 1.0 G-Tec da 90 CV che presenta un consumo di 3,7 kg/100 km. Per quanto riguarda il prezzo, la Skoda Scala a metano parte da 29.700 euro, in abbinamento all’allestimento Style. Puntando sull’allestimento Sport Montecarlo è possibile ottenere una dotazione più ricca a fronte di una spesa leggermente superiore. Nel 2019 sono arrivate le 5 stelle nel crash test Euro NCAP per la Skoda Scala.

SKODA OCTAVIA

Uno dei modelli di riferimento della gamma Skoda, la Skoda Octavia, può essere ordinato anche a metano. La Skoda Octavia a metano, disponibile anche in versione Wagon, è una delle auto di riferimento per il settore delle vetture a metano garantendo buone prestazioni, dimensioni decisamente più spaziose rispetto alle altre auto del segmento e un rapporto qualità/prezzo molto interessante. La vettura in versione G-TEC può contare sul motore quattro cilindri 1.5 turbo in grado di erogare una potenza di 130 CV. Il motore è abbinato al cambio automatico DSG. Per quanto riguarda il listino prezzi, la Octavia a metano parte da 33.250 euro mentre per la Octavia Wagon servono almeno 34.300 euro. La Skoda Octavia ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP nel 2022.

VOLKWAGEN GOLF

Simbolo indiscusso del mercato delle quattro ruote in Europa, nonostante la crescente concorrenza di SUV e crossover, la Volskwagen Golf continua ad essere un modello di riferimento per il settore delle auto a metano. La hatchback tedesca è ordinabile nella variante 1.5 TGI da 130 CV con cambio DSG. La stessa motorizzazione viene proposta anche dalla versione Variant della Golf, garantendo una doppia opzione di scelta per la clientela interessata ad una Volkswagen a metano. Il listino parte da 36.150 euro per la Golf e da 37.200 euro per la Golf Variant. Euro NCAP ha assegnato 5 stelle su 5 alla Volkswagen Golf nel 2022.

VOLKSWAGEN POLO

La Volkswagen Polo è la scelta giusta per gli automobilisti alla ricerca di un’auto a metano di piccole dimensioni, ideale per l’uso in città. In questo caso, la versione su cui puntare è la 1.0 TGI da 90 CV, motore di riferimento dei modelli compatti a metano del Gruppo Volkswagen che viene abbinato al cambio manuale e alla trazione anteriore. Il motore in questione può essere abbinato a diversi allestimenti con la versione base, la Life, che parte da 24.200 euro. Nel crash test Euro NCAP del 2022 ci sono 5 stelle per la Volkswagen Polo.