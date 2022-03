Cashback targa: come funziona il rimborso automatico in autostrada

ASPI annuncia il nuovo sistema cashback targa: come funziona il rimborso automatico del pedaggio autostradale per chi non dispone di Telepass

Autostrade per l’Italia ha presentato il nuovo servizio di rimborso automatico del pedaggio Cashback Targa, che dal 15 marzo 2022 partirà in via sperimentale per i residenti in Liguria e dal successivo 15 aprile sarà esteso al resto d’Italia, ovviamente sulla rete autostradale gestita da ASPI. Rispetto alla precedente iniziativa di cashback (che resta comunque attiva con le sue specificità) questo nuova proposta non richiede l’utilizzo obbligatorio del dispositivo Telepass o di altri sistemi di telepedaggio, e nemmeno la necessità di inviare la foto dello scontrino del viaggio. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

CASHBACK TARGA: COME OTTENERE IL RIMBORSO DEL PEDAGGIO

Per beneficiare delle agevolazioni del nuovo servizio Cashback Targa servirà solamente registrarsi sulla app Free To X, dopo averla scaricata e installata sullo smartphone (Android e iOS), inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo di proprietà. Una volta eseguita la registrazione, la app notificherà in automatico i rimborsi a cui si ha diritto e quindi non sarà necessario fare alcuna richiesta ulteriore. Ma come e quando saranno sbloccati i rimborsi?

Saranno presi in considerazione i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti a cantieri di manutenzione e ammodernamento sulla rete autostradale ASPI. Basterà un ritardo di 15 minuti rispetto al tempo standard (calcolato a 100 km/h per le auto e 70 km/h per i mezzi pesanti) per aver diritto al cashback, che potrà raggiungere addirittura il 100% del pedaggio pagato e sarà valido per qualunque tragitto, anche molto breve.

COME SI CALCOLA IL RIMBORSO DI CASHBACK TARGA

La app Free To X sarà in grado di calcolare in automatico il rimborso dovuto grazie a un articolato sistema di telecamere che ASPI ha installato in tutti i caselli di ingresso e di uscita della propria rete, a un innovativo sistema di intelligenza artificiale e a un complesso algoritmo di calcolo. Con il riconoscimento elettronico della targa, lo scontrino del viaggio non sarà più necessario per i viaggi sulla rete di Autostrade per l’Italia, anche se andrà comunque ritirato al casello e conservato per essere utilizzato come ‘prova’ nel caso di eventuali anomalie al sistema delle telecamere. Oppure qualora il viaggio si svolga solo parzialmente sulla rete ASPI, coinvolgendo altre società concessionarie autostradali le cui telecamere ad oggi non sono state implementate per questo servizio.

CASHBACK TARGA: QUANDO PARTE IL NUOVO SERVIZIO E COME SI ADERISCE

Come detto, vista la situazione molto difficile sulle tratte liguri a causa dei numerosi cantieri autostradali che causano frequenti code e rallentamenti, si è deciso di far partire la sperimentazione di Cashback Targa proprio dalla Liguria, per i residenti in regione, precisamente da martedì 15 marzo 2022. Poi dal 15 aprile 2022 si partirà a regime sull’intera rete autostradale di ASPI in Italia.

Per partecipare alla sperimentazione occorrerà prenotarsi a partire dal 15 marzo 2022 mediante le seguenti modalità:

– contattare il servizio di assistenza di Free To X;

– direttamente sulla app Free To X, tramite la chat;

– chiamando il numero verde 800.93.2000;

– inviando un’email all’indirizzo assistenza@freeto-x.it.

Il servizio Cashback Targa funzionerà esclusivamente per gli automobilisti che pagano il pedaggio con carte di credito, bancomat, Viacard o contanti e che sono proprietari dell’auto, ossia che hanno l’auto in uso intestata a loro stessi. In un secondo momento potranno partecipare anche i clienti dotati di auto aziendali o a noleggio.

ASPI ha stimato un impegno economico di circa 250 milioni di euro di rimborsi in 5 anni, a beneficio di centinaia di migliaia di clienti.

CASHBACK TELEPASS

Ricordiamo infine che per i viaggiatori pendolari o per le ditte di autotrasporto che sono quasi tutti dotati di Telepass o altri sistemi di telepedaggio, il servizio Cashback è già attivo in automatico dal 15 settembre 2021 per chi si è iscritto. Anzi proprio in questi giorni, comunica Autostrade per l’Italia, stanno arrivando tramite bonifico i rimborsi accumulati fino a dicembre 2021. Per chi volesse iscriversi adesso, basta scaricare la solita app Free To X e registrare il proprio apparato Telepass fotografando una fattura, dove è riportato il codice del dispositivo. Una volta registrati è la app stessa che in automatico propone i rimborsi. Per chi si iscrive in questi giorni (con Telepass o sistemi simili), i rimborsi saranno calcolati retroattivamente di 4 mesi rispetto alla data di iscrizione.

I clienti autotrasportatori iscritti ai consorzi dovranno invece attendere il prossimo mese di maggio per poter aderire al cashback, ma anche per loro è previsto il recupero di tutti i transiti rimborsabili retroattivamente a partire dal 15 settembre 2021.