Batteria Telepass scarica o difettosa: come risolvere

Cambiare batteria Telepass o sostituire il Telepass: ecco quando è possibile e come cambiare la batteria scarica al Telepass

La batteria del Telepass non dura in eterno, ma prima di preoccuparsi del credito quando la sbarra non si alza, c’è un modo per verificare se la batteria Telepass è scarica. Ecco come cambiare la batteria Telepass, come verificare la batteria e cosa fare quando la sostituzione è inevitabile.

TELEPASS E BATTERIA SCARICA: COME RISOLVERE

Per verificare la batteria del Telepass ci sono diversi modi in base al tipo di Telepass in uso. Per i dispositivi Telepass standard bisogna memorizzare le segnalazioni e i toni che emette. Il Telepass standard, non avendo alcun display è dotato di un sistema di avvisi, con un suono continuo o intermittente e un tono grave o acuto. Per verificare se il Telepass funziona correttamente bisogna riconoscere i suoni che per rinfrescare la memori riportiamo di seguito:

– Tono acuto: transito completato con successo;

– Tono grave: si è verificata un’anomalia nel corso del transito e se si ripete bisogna rivolgersi al Punto Blu per la verifica del dispositivo;

– Tre toni acuti: la batteria è quasi scarica. In questo caso è inevitabile sostituire il Telepass al Punto Blu (procedura più rapida rispetto ad altri sportelli autorizzati). Se invece si tratta del Telepass Ricaricabile la procedura è un po’ diversa.

COME VERIFICARE LA BATTERIA DEL TELEPASS

Per verificare la batteria del Telepass Ricaricabile torna utile il pratico display sul dispositivo. Il livello di carica della batteria è indicato da 3 tacche che appaiono premendo il tastino di visualizzazione manuale dei dati. Quando si arriva a una sola tacca vuol dire che la batteria Telepass è quasi scarica e bisogna procurarsene una di ricambio. Da questo momento in poi è meglio evitare di attivare il display (ad esempio per il controllo del credito residuo) e preservare la carica residua. Quando la batteria sul display lampeggia ed è vuota (spia rossa accesa) è imminente la necessità di sostituire la batteria perché la sbarra al casello potrebbe non alzarsi. Nel paragrafo sotto vediamo come fare.

TELEPASS RICARICABILE: COME CAMBIARE LA BATTERIA

Per cambiare la batteria scarica al Telepass Ricaricabile non servono attrezzi particolari, ma ovviamente una batteria nuova (da chiedere al Punto Blu). I passaggi da seguire sono:

– Premere con una penna il fermo A e far scorrere il coperchio come mostra la figura sotto;

– Estrarre il coperchio sottostante del vano batteria svincolando con molta attenzione i piedini A e D in figura;

– Estrarre la batteria Telepass e scollegare il connettore;

– Ripetere il procedimento al contrario con la nuova batteria.