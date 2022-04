Alla scoperta di UnipolMove: come funziona e quanto costa l’alternativa al Telepass che rompe un lungo monopolio nel sistema italiano dei telepedaggi

Con perfetto tempismo, pochi giorni dopo l’annuncio dell’aumento delle tariffe dei servizi Telepass Family e Twin, nasce la prima vera alternativa italiana al dispositivo di telepedaggio dell’azienda controllata da Atlantia e Partners Group. Si chiama UnipolMove ed è stata realizzata dalla compagnia assicurativa UnipolSai tramite la controllata UnipolTech. Ma come funziona e quanto costa UnipolMove? Inizialmente poco (meno di Telepass) poi vedremo come evolverà il mercato.

CHE COS’È UNIPOLMOVE?

Esattamente come il Telepass, UnipolMove è un device che consentirà, dall’avvio del servizio previsto entro fine aprile 2022, di saldare il pedaggio autostradale in modalità telematica e di usufruire di altri servizi legati alla mobilità, come il pagamento di multe, bollo auto, parcheggi, Ztl (inclusa Area C di Milano) e rifornimento di carburante. Il lancio di UnipolMove rompe un monopolio che in Italia durava da 25 anni, in ottemperanza alla direttiva europea 2019/520 sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio autostradale, recepita dal nostro Paese col D.Lgs. n. 153 del 5 novembre 2021. A dire il vero in Italia esiste già un’alternativa al Telepass, messa a punto da DKV, ma limitata ai mezzi pesanti.

Certo fa un po’ strano che nel 2022 stiamo quasi a ‘festeggiare’ la nascita della concorrenza al dispositivo Telepass (si sa che la concorrenza fa sempre bene in termini di prezzi e di qualità dei prodotti) quando molti altri Paesi d’Europa, anche sulla carta meno evoluti dell’Italia (p.es. in Polonia, leggi qui), hanno da tempo archiviato le ‘scatolette’ regolando il telepedaggio tramite app e telecamere leggi-targa, con sistema pay-per-use e zero costi fissi. Anche noi abbiamo le telecamere leggi-targa ma le usiamo solo per affibbiare multe, vedi Tutor…

UNIPOLMOVE: COME FUNZIONA

Ricapitolando, UnipolMove è un nuovo servizio che permette di pagare i pedaggi in autostrada, evitando le file ai caselli. Funziona alla stessa maniera di Telepass, posizionando un dispositivo sul cruscotto del veicolo che viene ‘letto’ al passaggio al casello riservato.

Attenzione: i caselli riservati ai veicoli con dispositivi UnipolMove sono contrassegnati da pannelli gialli con la bandiera dell’Unione Europea, esattamente come questo:

Il dispositivo UnipolMove risulta attivo sin dalla sottoscrizione del contratto, ma perché funzioni correttamente è necessario completare l’attivazione sull’app per Android o iOs o sul sito web di UnipolSai seguendo il percorso guidato nell’area riservata. È possibile associare fino a due dispositivi per ogni contratto Privato e fino a cinque per ogni contratto Business (per le aziende). Tuttavia ogni dispositivo può essere abbinato a una sola targa. Nulla vieta di sottoscrivere un contratto con UnipolMove anche se si è già clienti Telepass, mantenendo entrambi gli abbonamenti. Allo stesso tempo si raccomanda di non tenere contemporaneamente all’interno del veicolo più di un dispositivo di telepedaggio poiché la presenza di più apparati potrebbe dar luogo a malfunzionamenti degli stessi, compromettendone il corretto utilizzo.

UNIPOLMOVE: COSTO E DOVE ATTIVARE IL SERVIZIO

Veniamo adesso al dunque: quanto costa UnipolMove? L’offerta di lancio prevede l’uso gratuito nei primi 6 mesi poi costerà 1,00 euro al mese. Per l’utilizzo, su richiesta, di un secondo dispositivo si pagheranno ulteriori 0,50 euro mensili (sempre dopo il primo semestre gratis). Volendo fare un confronto, attualmente il servizio base Telepass Family costa 1,26 euro al mese + 0,60 euro per l’opzione Twin (dispositivo aggiuntivo). Ma con gli aumenti annunciati dal 1° luglio 2022 queste tariffe saliranno rispettivamente a 1,83 e 0,88 euro.

Per aderire al servizio di telepedaggio UnipolMove come cliente Privato è possibile sottoscrivere il contratto sia nelle agenzie UnipolSai che tramite il sito web o l’app della compagnia assicurativa. Invece i clienti Business devono recarsi necessariamente in agenzia. Non è necessario avere una polizza attiva con UnipolSai. Il contratto non ha vincoli, per cui si può recedere in qualunque momento senza costi aggiuntivi. Inoltre i clienti beneficiano gratuitamente della garanzia assicurativa a copertura di furto, smarrimento e danneggiamento del device. Importante: ad oggi il servizio è riservato ai possessori di un Iban italiano.

UNIPOLMOVE: SERVIZI AGGIUNTIVI

Come detto in precedenza, la sottoscrizione di UnipolMove consente anche di gestire vari servizi di mobilità come strisce blu, rifornimenti, parcheggi in strutture convenzionate, Area C di Milano, pagamento del bollo, bollettini e multe, da app o da area riservata sul sito web. Previsti inoltre ulteriori vantaggi e sconti presso altre società del Gruppo Unipol o convenzionate con lo stesso.