Punto Blu più vicino: come trovarlo

Ci sono vari motivi per cui è necessario rivolgersi ai Punti Blu o Telepass Store: ecco come trovare il Punto Blu più vicino e le alternative più efficaci

Non di rado capita, soprattutto quando si è già in viaggio, di cercare e rivolgersi al Punto Blu più vicino. Può succedere per svariati motivi, ad esempio per l’acquisto di una nuova Viacard, la richiesta o sostituzione del Telepass o altri servizi. Poiché non sempre il Punto Blu più vicino è su entrambe le direzioni, ecco alcuni consigli su come trovare il Punto Blu più vicino ed evitare inutili perdite di tempo.

PUNTI BLU E TELEPASS STORE: QUANDO L’APP TELEPASS NON BASTA

Il Punto Blu è uno dei circa 100 uffici o Telepass Store dislocati in Italia in cui è possibile richiedere svariati servizi. Salvo le operazioni fisiche di ritiro e consegna di prodotti, molte richieste si possono gestire anche in autonomia, come vedremo più sotto. Per tutte le altre richieste, come ad esempio rettificare un’anomalia di pagamento (quando non si può risolvere direttamente online o al casello), può essere necessario rivolgersi al Punto Blu più vicino. Innanzitutto è bene tenere presente che vista l’emergenza sanitaria, la maggior parte degli uffici potrebbe non essere aperta al pubblico. Ecco perché è sempre meglio contattare il numero verde Telepass, per assicurarsi degli orari di apertura del Punto Blu.

PERCHE’ SAPERE DOVE SI TROVA IL PUNTO BLU PIU’ VICINO

Non tutti sanno che l’alternativa a rivolgersi al Punto Blu più vicino in autostrada è chiedere assistenza agli uffici dislocati al di fuori della rete autostradale. Generalmente si trova sempre dopo o nei pressi del casello autostradale. In base alle tratte autostradali può capitare però che il Punto Blu sia solo in Direzione Nord piuttosto che Sud (lo stesso Est – Ovest). A tal proposito è bene ricordare che sono pochi i casi in cui è permesso fare inversione al casello e sicuramente non è permesso ai veicoli comuni. In caso di errore, o necessità di percorrere la direzione opposta, bisogna uscire e rientrare. Anche per questo è meglio informarsi prima del Punto Blu più vicino e di come raggiungerlo.

COME TROVARE IL PUNTO BLU PIÙ VICINO

Per trovare l’ufficio più vicino tra gli uffici aperti al pubblico (salvo restrizioni Covid-19), postazioni self service h24 e uffici fisici sul territorio, ci sono due modi: sul sito Telepass o tramite app Telepass.

– Collegandosi sul sito Telepass.com, nell’area Supporto è possibile conoscere la rete dei Punti Blu in Italia. Basta semplicemente cliccare sulla mappa interattiva per conoscere orari di apertura, come raggiungerlo, l’esatta posizione ed eventuali comunicazioni su chiusure straordinarie;

– Scaricando l’App Telepass, è tutto molto più facile, anche trovare il Punto Blu più vicino direttamente in viaggio. Ovviamente rivolgersi al Punto Blu è un’eventualità meno frequente, visto che le operazioni più frequenti si possono fare anche tramite smartphone. Diversamente, anche se non siete già clienti Telepass, è possibile installare l’applicazione e cercare nella sezione Supporto – Rete di Vendita, tutti i Telepass Store e i Punti Blu più vicini alla città inserita.