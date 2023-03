Autostrade Liguria: cantieri sospesi a Pasqua 2023, ecco le date

Sarà più facile percorrere le autostrade della Liguria durante le vacanze di Pasqua 2023: come l’anno scorso, infatti, verranno quasi totalmente sospese le attività nei numerosi cantieri presenti sulla rete autostradale ligure. Il provvedimento consentirà di ripristinare una viabilità quanto meno accettabile in un periodo, come quello pasquale, che di solito registra l’arrivo di tantissimi villeggianti e proprietari di seconde case.

QUALI SONO LE AUTOSTRADE IN LIGURIA

Prima di descrivere come avverrà la rimozione dei cantieri, ricordiamo la composizione dell’intricata rete autostradale ligure con i relativi gestori:

AUTOSTRADE LIGURIA: CANTIERI SOSPESI A PASQUA 2023

Dal 31 marzo al 12 aprile 2023, in concomitanza con il periodo di Pasqua, è dunque prevista una sospensione quasi totale dei cantieri sulla rete autostradale ligure. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, confermando le anticipazioni circolate già alla fine di gennaio. Per il momento lo stop riguarda le tratte autostradali liguri gestite da ASPI, ma ci sarà un forte alleggerimento dei lavori anche sulle tratte in concessione agli altri gestori. Su questo aspetto saremo più precisi nei prossimi giorni.

“Da venerdì 31 marzo verranno sospese le attività nei cantieri maggiormente impattanti”, ha spiegato Giampedrone”, che riprenderanno solo dopo il 12 aprile. Inoltre nelle prossime settimane è previsto un confronto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per conoscere il programma dei cantieri da metà aprile fino alla pausa estiva, tenendo conto di tutti i ponti festivi che dovremo affrontare per la grande affluenza che ci auguriamo nella nostra regione”.

AUTOSTRADE LIGURI: LAVORI SOSPESI ANCHE IL 25 APRILE E IL 1° MAGGIO?

In effetti l’assessore non ha tutti i torti. Il flusso di traffico verso la Liguria non si esaurisce nel periodo di Pasqua (che quest’anno cade il 9 aprile) ma proseguirà anche in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Durante i quali, senza un’opportuna ‘tregua’ dei cantieri, potrebbero verificarsi scene di delirio sulle autostrade. Nel 2022 lo stop ai lavori autostradali, favorito dalla vicinanza della Pasqua con i ponti di fine aprile, aveva incluso tutte le festività. Quest’anno invece è previsto solo fino al 12 aprile ma forse c’è ancora tempo per una correzione dettata dal buon senso.

Ecco il calendario dei ponti festivi: