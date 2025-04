Autostrade Liguria: cantieri sospesi a Pasqua 2025, ecco le date

Sarà più facile percorrere le autostrade della Liguria durante le vacanze di Pasqua 2025: come gli anni scorsi, infatti, verranno quasi totalmente sospese le attività nei numerosi cantieri presenti sulla rete autostradale ligure. Il provvedimento consentirà di ripristinare una viabilità quanto meno accettabile in un periodo, come quello pasquale, che di solito registra l’arrivo di tantissimi villeggianti e proprietari di seconde case.

QUALI SONO LE AUTOSTRADE IN LIGURIA

Prima di descrivere come avverrà la rimozione dei cantieri, ricordiamo la composizione dell’intricata rete autostradale ligure con i relativi gestori:

AUTOSTRADE LIGURIA: COSA CAMBIA DAL 16 APRILE AL 6 MAGGIO 2025

Dal 16 aprile al 6 maggio 2025, in concomitanza con il periodo di Pasqua e con i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, è dunque previsto un piano di alleggerimento progressivo di tutti i cantieri più impattanti sull’intera rete autostradale ligure. In particolare, da mercoledì 16 aprile sulle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia (ASPI) è previsto lo stop a tutte le lavorazioni con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia (sulla A10 e sulla A26), tenendo conto anche dell’afflusso di visitatori a Genova in occasione della fiera Euroflora.

Sarà definitivamente rimosso lo scambio di carreggiata permanente tra Lavagna e Sestri Levante (gallerie Santa Giulia, Sant’Anna, Del Fico, San Bernardo e viadotto Valle Ragone). Con la ripresa dei cantieri da martedì 6 maggio, ASPI assicura inoltre lo stop delle lavorazioni tutti i fine settimana (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina), con un ulteriore fase di smontaggio dal 29 maggio al 3 giugno. Nel dettaglio:

stop ai cantieri da mercoledì 16 aprile a martedì 6 maggio , con la garanzia su tutte le tratte di almeno due corsie per senso di marcia (festività pasquali e ponti festivi del 25 aprile e 1° maggio);

, con la garanzia su tutte le tratte di almeno due corsie per senso di marcia (festività pasquali e ponti festivi del 25 aprile e 1° maggio); alla ripresa del 6 maggio , previste riduzioni di corsia infrasettimanali soprattutto in A12 (tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni, tra Recco e Genova Nervi verso Genova, tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno fino al 30 giugno) e in A7 (tra Bolzaneto e Busalla);

, previste soprattutto in A12 (tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni, tra Recco e Genova Nervi verso Genova, tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno fino al 30 giugno) e in A7 (tra Bolzaneto e Busalla); dal 6 maggio previsto anche lo smontaggio dei cantieri durante tutti i fine settimana (dalle 14:00 del venerdì alle 12:00 del lunedì successivo). Fino al 17 maggio fa eccezione il solo cantiere tra Recco e Genova Nervi, che resterà attivo anche nei fine settimana, ma con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico;

previsto anche lo smontaggio dei cantieri durante (dalle 14:00 del venerdì alle 12:00 del lunedì successivo). Fino al 17 maggio fa eccezione il solo cantiere tra Recco e Genova Nervi, che resterà attivo anche nei fine settimana, ma con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico; ulteriore stop ai cantieri dal 29 maggio al 3 giugno per la festività del 2 giugno e relativo ponte, garantite su tutte le tratte almeno due corsie per senso di marcia.

AUTOSTRADE LIGURI: GLI ALTRI CANTIERI SOSPESI A PASQUA 2025

Per quanto riguarda la A10 Savona – Ventimiglia, Concessioni del Tirreno dalle 14:00 del 16 aprile alle 22:00 di domenica 4 maggio eliminerà tutte le strettoie a una corrente veicolare. Analoga misura verrà attuata anche sulla A12 Sestri Levante – Livorno dove sarà aperta a due correnti veicolari da giovedì 17 aprile, seppur in configurazione non definitiva, la rampa di interconnessione tra la A15 Parma – La Spezia e la A12 Sestri Levante – Livorno in direzione Livorno.

Con riferimento, infine, alla A6 Torino – Savona, Autostrada dei Fiori da questo fine settimana riattiverà il sistema che consente nei periodi di maggior traffico la gestione dinamica delle corsie, vale a dire due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente in corrispondenza del viadotto Cento tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro. La gestione dinamica delle corsie sarà poi adottata dalle ore 14:00 del 16 aprile in tutti i fine settimana primaverili/estivi anche ai cantieri ubicati nella tratta tra Altare e Savona.