Aumento autostrade 1 agosto 2025: perché il governo ci ha ripensato?

Un emendamento al decreto Infrastrutture, presentato nei giorni scorsi, prevedeva un aumento dei pedaggi delle autostrade a partire dal 1° agosto 2025, proprio in coincidenza con l’esodo estivo degli italiani. La proposta, avanzata dalla maggioranza di centrodestra, ha però scatenato un’ondata di polemiche, con critiche feroci da parte delle opposizioni, delle associazioni dei consumatori e persino dissensi interni alla coalizione di governo. Infatti, dopo poche ore di caos politico, è stato lo stesso vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a chiedere il ritiro dell’emendamento, prontamente accolto da Fratelli d’Italia, che ha formalmente ritirato la norma. Ma cosa ha spinto il governo a questa clamorosa retromarcia? Tra proteste, tensioni interne e calcoli politici, il caso ha rivelato qualche fragilità nella gestione delle decisioni economiche da parte dell’esecutivo Meloni.

AUMENTO AUTOSTRADE: IL GOVERNO PREPARAVA LA “TASSA SULLE VACANZE”

L’emendamento, firmato dai relatori di tutti i partiti della maggioranza, prevedeva un aumento di un millesimo di euro a chilometro per tutte le categorie di veicoli, dalle auto ai camion, con l’obiettivo di generare un gettito di circa 90 milioni di euro annui per Anas. Questi fondi sarebbero serviti a coprire i crescenti costi di gestione della rete autostradale, inclusi l’illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade provinciali, oltre a finanziare l’espansione della rete Anas con l’integrazione di tratti stradali dalle regioni Veneto e Piemonte.

Secondo la relazione tecnica, l’aumento sarebbe stato minimo, circa 60 centesimi in più per un viaggio da Milano a Roma, ma sufficiente a suscitare l’ira dell’opposizione e dei consumatori. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha definito la misura una “tassa sulle vacanze”, accusando il governo di colpire i cittadini proprio nel momento di maggior traffico vacanziero. Anche Giuseppe Conte (M5S) e Angelo Bonelli (AVS) hanno attaccato la proposta, parlando di un ulteriore aggravio per le famiglie già provate dal carovita. Le associazioni dei consumatori, come l’Unione Nazionale Consumatori, hanno bollato l’incremento come “vergognoso”, denunciando la tendenza del governo a fare cassa a scapito degli automobilisti.

AUMENTO AUTOSTRADE RITIRATO: TENSIONI INTERNE ALLA MAGGIORANZA

Il ritiro dell’emendamento non è stato solo frutto delle proteste esterne, ma anche di un cortocircuito politico all’interno della maggioranza. Fonti interne rivelano che Fratelli d’Italia, pur avendo firmato la proposta, ha mostrato un “certo disappunto” sin dall’inizio, percependo l’emendamento come un’iniziativa partita principalmente dalla Lega di Matteo Salvini. Quest’ultimo, probabilmente colto di sorpresa dall’ondata di critiche, ha deciso di fare un passo indietro per evitare un danno d’immagine al suo partito, già sotto pressione per altre questioni come il blocco delle auto diesel Euro 5, che il ministro ha promesso di sospendere ma senza aver trovato un’alternativa per ridurre lo smog.

E così la deputata leghista Elisa Montemagni, una delle firmatarie dell’emendamento, ha ritirato il suo sostegno, seguita dai relatori di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli e Massimo Milani, che hanno dichiarato: “Non ci sogneremmo mai di portare avanti un emendamento non condiviso dal ministro competente”. Questo retroscena evidenzia una mancanza di coordinamento all’interno della coalizione, con FdI che ha cercato di scaricare la responsabilità sulla Lega, mentre Salvini ha tentato di presentarsi come il “salvatore” degli automobilisti, nonostante la proposta fosse stata inizialmente avallata dal suo stesso ministero.

LE CONSEGUENZE E IL PROBLEMA FINANZIARIO IRRISOLTO

Il ritiro dell’emendamento ha evitato un aumento impopolare, ma lascia aperte alcune questioni cruciali. I 90 milioni di euro previsti per Anas non sono stati ancora trovati, e il governo dovrà individuare altre fonti di finanziamento per coprire il fabbisogno infrastrutturale. Questo episodio mette in luce la difficoltà dell’esecutivo nel bilanciare le esigenze di bilancio con il consenso popolare, specialmente in un periodo economicamente delicato. Le opposizioni hanno celebrato il ritiro come una vittoria, ma hanno anche chiesto garanzie che simili misure non vengano riproposte sotto altre forme.

Nel frattempo, il caso ha evidenziato le tensioni politiche all’interno della maggioranza, con Salvini che appare sempre più isolato. La retromarcia, più che una scelta tecnica, sembra essere stata dettata da un calcolo politico per evitare un ulteriore scivolone in vista di mesi che si attendono cruciali, ma il problema di come finanziare la manutenzione delle infrastrutture resta sul tavolo, pronto a riemergere in futuro