Manutenzione delle strade in calo: nel 2025 sotto di 10 Mt di asfalto

Il 2024 ha segnato un anno di stagnazione per la produzione di asfalto, principale indicatore della salute delle infrastrutture stradali in Italia. Rispetto al 2023, infatti, non si è registrato un miglioramento significativo nella quantità di conglomerato bituminoso prodotto e utilizzato per la manutenzione delle strade. Inizialmente, il settore ha mostrato segni positivi, ma nel secondo semestre dell’anno la tendenza è stata di un calo costante, con una riduzione significativa degli interventi da parte di comuni e città metropolitane. Questo scenario – elaborato da SITEB, Associazione Strade Italiane e Bitumi, rischia di riproporre un quadro simile a quello precedente alla pandemia, con evidenti ricadute sulla sicurezza e la qualità delle strade.

I NUMERI DELLA PRODUZIONE DI ASFALTO 2024

Nel 2024, la produzione di asfalto in Italia si è fermata a circa 34,3 milioni di tonnellate, mantenendo gli stessi valori dell’anno precedente. La somma della produzione e posa in opera ha raggiunto un valore di 3.600 milioni di euro. Nonostante la stagnazione, il settore ha visto mantenersi invariato il numero di occupati, circa 38.000 lavoratori, e il numero di impianti attivi sul territorio nazionale. Questi dati evidenziano un contesto in cui, pur essendo stabile l’attività produttiva, la capacità di investimento e il numero di interventi stradali non sono sufficienti a garantire una rete sicura e ben mantenuta.

LA RETE STRADALE ITALIANA E LE CRITICITÀ LOCALI

L’Italia vanta una rete stradale complessa e vasta, composta da quasi 837.000 chilometri di strade. Tuttavia, solo una piccola parte di essa, circa 7.000 km, è gestita dalle arterie autostradali, ben manutenute e costantemente controllate. Un’altra porzione significativa, 32.000 km, è di competenza dell’ANAS, ma il restante 70% del totale, ovvero oltre 700.000 km di strade, è amministrato da province e comuni, spesso con risorse limitate, in particolare nelle zone rurali e nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Queste aree, purtroppo, sono quelle che affrontano le maggiori difficoltà in termini di manutenzione e sicurezza, con un conseguente aumento delle criticità per i cittadini.

SERVE UNA PIANIFICAZIONE EFFICACE DELLA MANUTENZIONE STRADALE

Nel 2025, la situazione non sembra migliorare, anzi. I dati del primo trimestre suggeriscono che si potrebbe ritornare ai livelli di produzione e manutenzione stradale pre-COVID, un periodo caratterizzato da interventi insufficienti e da un rallentamento generale della cura delle infrastrutture. La produzione di asfalto, infatti, potrebbe non superare i 30 milioni di tonnellate, ben lontano dalle necessità di almeno 40 milioni annui per mantenere in salute e sicurezza la rete stradale nazionale.

La difficoltà della situazione attuale non riguarda solo la scarsità di risorse economiche, ma anche la mancanza di una pianificazione più strategica e puntuale degli interventi di manutenzione. Alessandro Pesaresi, Presidente di SITEB ha sottolineato che “serve oggi una pianificazione più puntuale e attenta dei lavori stradali per evitare di condannare le imprese del settore, già messe in difficoltà dalle recenti normative di difficile applicazione sull’end of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione e dai criteri ambientali minimi (CAM), a lavorare in costante emergenza”.