Audi certifica la vendita auto usate tra privati: come funziona e costo

Audi mette il bollino di qualità alle auto usate vendute tra privati: ecco come funziona e quanto costa la certificazione Audi Quality Plus

Il mercato delle auto nuove rallenta, i Costruttori rivedono al ribasso gli obiettivi di produzione nell’anno fiscale in corso e non passerà molto tempo prima che le auto usate saranno nuovamente strategiche nelle operazioni commerciali. L’annuncio della certificazione Audi sulle auto usate vendute tra privati è l’evidente conferma che i concessionari costruiranno un flusso di clienti tramite l’usato, sfruttando servizi innovativi che si adattano alla domanda. I privati hanno imparato che è possibile sfruttare il web per vendere in autonomia un’auto usata e guadagnarci di più. La certificazione di un ente terzo, come Audi Quality Plus, rappresenta un sigillo di “garanzia”. Ma non è gratis e non è per tutte le auto. Ecco come funziona e quanto costa.

AUDI QUALITY PLUS: COME FUNZIONA LA CERTIFICAZIONE TRA PRIVATI

Audi Quality Plus è un nuovo servizio di certificazione dello stato di usura utilizzabile nelle compravendite tra privati come valore aggiunto. Lo stato di usura integrato in una relazione tecnica redatta attraverso:

– una check-list di 20 controlli;

– una prova dinamica dell’auto;

– controlli a carrozzeria, interni, efficienza del climatizzatore, sistema infotainment e connettività, e delle parti meccaniche maggiormente soggette ad usura;

AUDI QUALITY PLUS E PRIMA SCELTA PLUS: COSA CAMBIA

La certificazione rappresenta sia per il venditore che per l’acquirente un documento ufficiale sull’usura dell’auto. È un servizio che può essere richiesto per la valutazione delle auto usate del brand Audi rivolgendosi alle concessionarie e officine autorizzate della rete. Ha un costo di 180 euro che può essere poi ribaltato sul prezzo di vendita. Non bisogna però confondersi con la certificazione delle auto usate vendute dai concessionari con l’etichetta Audi Prima Scelta Plus, che seleziona ulteriormente le auto usate nelle disponibilità della rete, sottoposte a 110 controlli, tra cui verifica dei km reali e della storia manutentiva. Infatti è applicato solo ad auto con non oltre 8 anni e 150 mila km. In tal caso però si acquista l’auto usata dal concessionario con garanzia fino a 4 anni.

GARANZIA COMPRAVENDITA AUTO USATE TRA PRIVATI

Dopo i controlli, il Concessionario rilascia la relazione tecnica Audi Quality Plus che può essere esibita dal venditore per aumentare le probabilità di vendita, ma null’altro. La garanzia nella compravendita di auto usate tra privati, anche con la certificazione sullo stato d’uso di un ente terzo, sarà esclusivamente quella residuale prevista in origine dal Costruttore. Bisogna però assicurarsi che i precedenti proprietari abbiano fatto i tagliandi auto di manutenzione secondo il programma previsto dal Costruttore, anche in un’officina indipendente, secondo le modalità del decreto Monti, come spiega il video qui sotto.