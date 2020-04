Assicurazione auto: -17% di rinnovi. L’ipotesi rimborso per Coronavirus

L’emergenza Covid-19 ha ridotto del -17% i rinnovi RCA e in Italia si fa strada l’ipotesi rimborso per Coronavirus come negli USA

Le misure contenitive dell’emergenza Coronavirus mostrano i primi effetti anche sul comparto delle assicurazioni auto: a marzo -17%. Meno persone utilizzano l’auto per le limitazioni e quindi una parte delle polizze RCA in scadenza non viene rinnovata. Ma c’è di più: il numero di incidenti stradali in Italia in calo per l’emergenza Covid-19, apre la strada anche all’ipotesi rimborso assicurazione per Coronavirus avanzata al Governo. Un’idea già attuata negli USA con uno sconto sull’assicurazione auto.

RIMBORSO ASSICURAZIONE E CORONAVIRUS

In teoria il principio bonus-malus prevede che la tariffa sia adeguata alla condotta di guida del contraente e con l’emergenza Coronavirus gli automobilisti sono più diligenti. Se è poco probabile che l’obbligo di restare a casa avrà effetti significativi sulla classe di merito, forse sarà preso in più seria considerazione il rimborso sull’assicurazione. La richiesta avanzata dal Codacons si fonda sulla diminuzione degli incidenti stradali legati all’inutilizzo delle auto. “A fronte del blocco della circolazione stradale, gli automobilisti continuano a pagare regolarmente l’Rc Auto che, a parte il provvedimento sulla proroga della scadenza dei contratti, non è stata oggetto di misure da parte del Governo.” Il Codacons, riferendosi alle appiattite richieste di risarcimenti afferma che “la situazione determina un evidente squilibrio, con danno economico per gli assicurati e un ingiusto arricchimento per le imprese assicuratrici”. Clicca le immagini qui sotto per vederle a tutta larghezza.

ASSICURAZIONE AUTO E MOTO IN CALO CON IL CORONAVIRUS

Ma non solo: il report sulle assicurazioni auto segna un calo a marzo 2020, legato direttamente alle vendite di auto nuove e usate. Con le immatricolazioni a -85% e i passaggi di proprietà calati del 59%, anche la stipula di nuovi contratti di assicurazione obbligatoria e i rinnovi sono fermi al palo. Dall’analisi di un noto comparatore online, il tasso di rinnovo a marzo 2020 segna un calo del -17% per auto e -23% per motocicli. Il rischio per gli assicurati che non hanno l’opzione di sospensione dell’assicurazione, è ritrovarsi oltre il periodo di tolleranza per Coronavirus su suolo pubblico con un veicolo senza assicurazione.

LO SCONTO ASSICURAZIONE PER IL CORONAVIRUS NEGLI USA

Messa da parte fin dai primi provvedimenti l’ipotesi di una sospensione delle assicurazioni (l’uso dell’auto è consentito per necessità) non resta che guardare a un possibile indennizzo. L’idea è stata messa in atto negli USA e prevede uno sconto sull’assicurazione auto per Coronavirus. Come riporta Autonews, infatti, la Allstate Corporation, ha lanciato l’iniziativa “Pay-in-Place Payback” in risposta al minor numero di incidenti sulle strade per l’emergenza Coronavirus. In pratica, sulle polizze auto di aprile e maggio, gli automobilisti avranno uno sconto fino al 15% in base al tipo di assicurazione. Un’iniziativa che non tarderà ad essere replicata anche da altre compagnie USA.