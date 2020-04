Auto usate e Coronavirus: -59% a marzo e il diesel recupera

Con l’emergenza Covid-19 i passaggi di proprietà calano del -59% e il diesel recupera quota: ecco il bilancio auto usate e Coronavirus in dettaglio

Il bilancio auto usate e Coronavirus mostra il calo drastico dei passaggi di proprietà a marzo: -59%, con sole 110.715 auto usate che hanno cambiato proprietario. L’emergenza Coronavirus però mostra ancora una volta la solidità e la resilienza di un settore che, anche in crisi, ha meno inerzie. Il confronto tra auto nuove e usate a marzo 2020 segna 215 passaggi di proprietà ogni 100 immatricolazioni di auto, quasi ai massimi storici. E come avevamo ipotizzato per la fase post Coronavirus, il diesel si riprende già parte delle quote perse tra le auto usate.

AUTO USATE E CORONAVIRUS: PASSAGGI DI PROPRIETA’ A MARZO

L’emergenza COVID-19 colpisce duramente i passaggi di proprietà di tutti i veicoli di seconda mano che nel mese di marzo, al netto delle mini volture, hanno messo a bilancio un calo complessivo del -59,5%. Rispetto al 2019, le performance sono negative per le auto (-59,1%) e per i motocicli (-66,1%). Valori che diventano ancora più negativi in termini di media giornaliera, considerata la presenza nel mese di marzo 2020 di una giornata lavorativa in più̀. Sono i numeri del bollettino Auto-Trend ACI su dati del PRA. Clicca sulla foto sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO USATE E CORONAVIRUS: I NUMERI DI DIESEL E BENZINA

In termini assoluti va tuttavia evidenziata nel settore delle auto usate una maggior tenuta nel mese di marzo rispetto al forte ribasso delle prime immatricolazioni. Per quanto riguarda le immatricolazioni, il diesel supera sul totale la benzina (45,2% per il diesel contro 39,9% della benzina) e le auto elettriche aumentano da 530 a 1165 unità. Il bilancio auto usate e Coronavirus scandisce la ripresa del diesel: i passaggi di proprietà delle auto diesel recuperano circa il 2%, al contrario delle auto a benzina che cedono circa l’1% rispetto a febbraio 2020. Clicca sulla foto sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO USATE E CORONAVIRUS: PIU’ RADIAZIONI CHE IMMATRICOLAZIONI

In netta contrazione le radiazioni di auto, che nel mese di marzo hanno evidenziato una variazione mensile negativa del -52,8%. Tuttavia il numero di radiazioni auto ha superato a marzo con il Coronavirus quello delle nuove iscrizioni. Ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 119, portando a 0,92 il tasso complessivo di sostituzione nel primo trimestre dell’anno. Bilancio negativo anche per le radiazioni di motocicli che hanno segnato un calo mensile del -53,9%. Rispetto alle auto usate, i passaggi di proprietà di motocicli calano del 66% con l’emergenza Coronavirus.