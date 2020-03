RC auto: periodo di tolleranza prolungato di 15 giorni per il Coronavirus

Nel Decreto Cura-Italia novità anche nel campo della RC auto: il periodo di tolleranza è prolungato di 15 giorni. Ma si allungano i tempi per il risarcimento

Nel Decreto Cura-Italia del 17 marzo 2020 anche una norma, anzi due, che riguardano le assicurazioni e in particolare la RC auto. L’articolo 125 comma 2 prolunga infatti di 15 giorni, fino al 31 luglio 2020, il cosiddetto ‘periodo di tolleranza’ che mantiene attiva la polizza dopo la scadenza, portandolo di fatto a 30 giorni. Il comma 3 dello stesso articolo allunga invece di 60 giorni, sempre fino al prossimo 31 luglio, i termini del risarcimento del danno qualora si renda necessario l’intervento di un perito o del medico legale.

RC AUTO: PERIODO DI TOLLERANZA DA 15 A 30 GIORNI

Fino al 31 luglio 2020, quindi, il termine stabilito dall’articolo 170-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, entro cui la compagnia assicurativa è tenuta a mantenere operante una garanzia RC fino all’effetto della nuova polizza, passa da 15 a 30 giorni. Si tratta del cosiddetto ‘periodo di tolleranza’ detto anche ‘periodo di mora’, introdotto con l’abolizione del tacito rinnovo per evitare il rischio che alcuni automobilisti, soprattutto quelli più distratti, potessero restare per qualche giorno senza copertura assicurativa tra la fine del precedente contratto RC auto e la stipula del nuovo con la stessa compagnia. I 15 giorni di tolleranza servono pertanto a dare il tempo necessario per mettersi in regola anche se la polizza è scaduta. E visto che stiamo affrontando un periodo di emergenza si è deciso di estendere questa tolleranza a 30 giorni.

PRECISAZIONI SUI GIORNI DI TOLLERANZA

Tuttavia è opportuno precisare due aspetti. Innanzitutto l’estensione del periodo di tolleranza riguarda soltanto il contratto della RC auto obbligatoria e non anche le garanzie accessorie, come incendio e furto, kasko, infortuni al conducente e così via. Inoltre la polizza è sempre meglio rinnovarla alla scadenza naturale per usufruire dello sconto di continuità che molte compagnie di assicurazione garantiscono ai propri clienti, con riduzioni sul premio anche del 30%. Una nuova polizza che si attiva a ben 15 o 30 giorni di distanza (periodo di mora) dalla naturale scadenza potrebbe invece costare molto di più (perché appunto non c’è più ‘continuità’ e si perderebbero sconti maturati nel tempo). Questo le compagnie lo fanno per evitare che qualcuno si ‘dimentichi’ appositamente di rinnovare la polizza per usufruire di un periodo di copertura gratis. Ovviamente c’è sempre la possibilità di rinnovare 15 o (fino al prossimo 31 luglio 2020) 30 giorni dopo la scadenza e mantenere lo sconto di continuità. E nulla esclude di poter fare un confronto con altre compagnie assicurative e valutare se sia più conveniente rinnovare la polizza RCA per ulteriori 12 mesi (dalla naturale scadenza) oppure fare un nuovo contratto con altra compagnia che partirebbe dal giorno in cui finisce il periodo di mora.

ASSICURAZIONI AUTO: PROROGATO IL TERMINE DEL RISARCIMENTO DANNI

Come anticipato, un’altra novità del Decreto Cura-Italia in campo assicurativo riguarda la proroga dei termini per il risarcimento dei danni in seguito a sinistro stradale. “Fino al 31 luglio 2020”, recita il comma 3 dell’art. 125 del decreto, “i termini di cui all’articolo 148 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni”. Ricordiamo che i termini standard per proporre al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento (o comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare un’offerta) sono di 60 giorni per i sinistri con soli danni alle cose (che si accorciano a 30 se entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro hanno firmato il modulo blu), e di 90 giorni per quelli con danni alle persone.