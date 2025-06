Area C anche il sabato e la domenica dal 2026: l’annuncio di Sala

Se ne parlava già da tempo ma adesso è praticamente sicuro e c’è pure una data indicativa: a Milano Area C sarà attiva anche il sabato e la domenica, molto probabilmente a partire dal 1° gennaio 2026. Lo ha confermato nei giorni scorsi il sindaco Beppe Sala, spiegando che la stretta non è tanto dovuta alla necessità di fare cassa (ma mentre lo diceva gli si è allungato il naso…) quanto a ristabilire una sorta di equità tra chi entra in Area C per lavoro e chi per fare shopping: attualmente, infatti, i primi pagano il ticket d’ingresso perché usufruiscono della Ztl prevalentemente dal lunedì al venerdì, quando i varchi d’accesso sono attivi, mentre i secondi arrivano soprattutto nel fine settimana, quando i varchi sono spenti.

AREA C MILANO SI PAGHERÀ ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA

Infatti, in base alle regole vigenti, nell’Area C, la zona a traffico limitato nella Cerchia dei Bastioni (in pratica il centro storico di Milano), si paga l’ingresso solamente dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 7:30 alle 19:30. Ma dal 2026, se la data sarà confermata, il ticket sarà esteso anche al sabato e alla domenica, oltre che ai festivi infrasettimanali. Tuttavia, sebbene Sala l’abbia annunciata in questi giorni, non si tratta di una decisione dell’ultim’ora.

L’estensione degli ingressi a pagamento in Area C Milano anche al sabato e alla domenica fa parte infatti delle nuove linee di indirizzo in merito al sistema della mobilità che la Giunta milanese ha approvato da oltre due anni. Una di queste prevede appunto di dare mandato alla direzione mobilità di elaborare una proposta di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, introducendo l’estensione della disciplina di Area C anche nel fine settimana.

AREA C: LA NUOVA STANGATA DOPO L’AUMENTO DEL TICKET

Area C di Milano aveva subito un importante cambiamento anche a fine ottobre 2023 con l’aumento del biglietto giornaliero da 5 euro a 7,5 euro, un incremento del +50% che non era stato nemmeno l’unico. L’incremento aveva pure riguardato la tariffa scontata per i residenti e altre tipologie di ticket, come da seguente prospetto riepilogativo:

tagliando di ingresso giornaliero per i non residenti in Area C da 5 a 7,50 euro ;

in Area C da 5 a ; tagliando di ingresso per i residenti all’interno di Area C ed equiparati da 2 a 3 euro (ricordiamo che per i residenti i primi 50 accessi sono gratuiti);

all’interno di Area C ed equiparati da 2 a (ricordiamo che per i residenti i primi 50 accessi sono gratuiti); veicoli ‘di servizio’ (previa registrazione): 4,50 euro ;

; veicoli in sosta presso autorimesse site in Area C: 4,50 euro ;

; tutti i veicoli, ad eccezione degli NCC, che hanno effettuato il pagamento della rispettiva somma di accesso oltre le ore 24:00 del giorno successivo all’accesso ed entro il termine delle ore 24:00 del settimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’accesso: 22,00 euro ;

; veicoli NCC superiori a nove posti e con lunghezza fino a 8 metri: 60,00 euro ;

; veicoli NCC superiori a nove posti e con lunghezza compresa tra 8,01 e 10,50 metri: 97,50 euro ;

; veicoli NCC superiori a nove posti e con lunghezza superiore a 10,50 metri: 150,00 euro ;

; veicoli NCC superiori a nove posti dedicati al trasporto degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e inferiori, per uscite didattiche, sportive e viaggi d’istruzione con destinazione la città di Milano (oppure al trasporto degli alunni iscritti alle medesime scuole con sede all’interno di Area C per uscite didattiche, sportive e viaggi d’istruzione esterni alla stessa): 7,50 euro ;

; veicoli NCC superiori a nove posti dedicati esclusivamente al trasporto degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e inferiori, per il tragitto casa – scuola e luoghi connessi alle attività didattiche della stessa, nel caso in cui il punto di partenza o di destinazione risulti interno ad Area C: 22,50 euro (per veicoli fino a 8 metri di lunghezza), 37,50 euro (da 8,01 a 10,50 metri di lunghezza) o 60,00 euro (più di 10,50 metri di lunghezza).

AREA C MILANO: AUMENTERANNO ANCHE LE STRISCE BLU

Come se non bastasse, il Municipio 1 di Milano, che comprende tutto il centro storico e quindi anche l’Area C, ha approvato una delibera con cui chiede alla Giunta comunale di modificare la zona di via Marina, tra via Palestro e via Senato, cancellando 190 posti auto per sostituirli con strisce blu a pagamento. La motivazione è che questi posti vengono utilizzati soprattutto da chi intende entrare nella nuova Ztl Quadrilatero della Moda, inaugurata lo scorso 12 maggio e chiusa a tutte le categorie di veicoli, sottraendoli a residenti e negozianti e generando di conseguenza un aumento del traffico.