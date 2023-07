Area C Milano: ticket aumenta del 50% da fine ottobre 2023

Ai milanesi sta per essere recapitato un ‘simpatico’ regalo sotto forma dell’aumento del ticket per entrare in Area C, la grande zona a traffico limitato che coincide in buona parte con il centro cittadino: in autunno, infatti, l’ingresso passerà dagli attuali 5 euro a 7,5 euro, un incremento del +50% che non sarà neppure l’unico. Aumenterà anche la tariffa scontata per i residenti e, molto probabilmente, l’ingresso a pagamento sarà esteso al sabato e alla domenica, ma questo solo dal 2024. E come se non bastasse cambieranno anche le regole della sosta tariffata, con l’incremento sia delle fasce orarie a pagamento che degli stalli delimitati dalle strisce blu.

Aggiornamento dell’11 luglio 2023 con l’ufficialità delle modifiche che riguardano la tariffa di Area C e la sosta a pagamento a Milano.

AREA C MILANO: IL TICKET PASSA DA 5 A 7,50 EURO

Questa raffica di aumenti che il Comune di Milano ha appena deliberato si basa su due presupposti: il primo, quello ‘ufficiale’, riguarda la volontà di ridurre le auto in città per ragioni ambientali, passando da 49 auto ogni 100 abitanti a 40 ogni 100 nel giro di dieci anni. Il secondo è assai meno nobile e riguarda la necessità dell’Amministrazione meneghina di trovare nuovi introiti per coprire i buchi di bilancio. Altrimenti non si spiegherebbero provvedimenti in netto contrasto tra di loro come l’aumento del ticket di Area C per disincentivare l’uso dell’auto e, allo stesso tempo, il rincaro del biglietto per usare i mezzi pubblici, introdotto a inizio anno.

Vediamo adesso nello specifico cosa succederà con l’aumento del biglietto di Area C.

Il tagliando di ingresso giornaliero per i non residenti in Area C aumenterà da 5 a 7,50 euro.

in Area C aumenterà da 5 a 7,50 euro. Il tagliando di ingresso per i residenti all’interno di Area C ed equiparati aumenterà da 2 a 3 euro (ricordiamo che per i residenti i primi 40 accessi sono gratuiti).

all’interno di Area C ed equiparati aumenterà da 2 a 3 euro (ricordiamo che per i residenti i primi 40 accessi sono gratuiti). Ancora da definire eventuali aumenti anche per i veicoli di servizio registrati a MyAreaC, per i veicoli NCC e per chi sosta nelle autorimesse convenzionate.

Queste misure entreranno ufficialmente in vigore a partire da lunedì 30 ottobre 2023.

La delibera sull’aumento del ticket prevede anche la completa dematerializzazione del pagamento di Area C, che garantisce anche una semplificazione per gli utenti. Chi è in possesso dei ticket cartacei potrà utilizzarli, senza integrazione della somma, entro un anno dall’entrata in vigore dall’adeguamento.

Inoltre la delibera prevede di non prorogare, a partire dal 30 settembre 2023, la deroga di ingresso in area C per i veicoli elettrici con lunghezza superiore ai 7,5 metri.

AREA C MILANO ATTIVA ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA?

Per quanto riguarda invece l’estensione degli ingressi a pagamento in Area C Milano anche al sabato e alla domenica (oggi la ZTL è attiva solo dalle 7:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì), i tempi saranno un po’ più lunghi ma la strada è già tracciata. La Giunta milanese ha infatti approvato anche alcune linee di indirizzo in merito al sistema della mobilità.

La prima prevede di dare mandato alla direzione mobilità di elaborare una proposta di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano prevedendo l’estensione della disciplina di Area C anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

La seconda di elaborare una proposta di limitazione della circolazione veicolare nell’area del Quadrilatero della Moda e delle vie limitrofe, mantenendo solamente la possibilità per i residenti e i domiciliati di accedere a box o posti auto interni di proprietà e, ove compatibile, sostare negli spazi dedicati, nonché la facoltà per i clienti dei parcheggi in struttura di accedervi e la garanzia di disporre le opportune modalità e orari di carico e scarico delle merci.

Se queste linee di indirizzo saranno recepite nel nuovo Piano generale del traffico urbano, diventeranno operative nei primi mesi del 2024 (date da definire).

STRISCE BLU MILANO: CAMBIANO LE REGOLE DELLA SOSTA?

Come detto, altre regole che cambieranno sono quelle della sosta. Premesso che nella Cerchia dei Bastioni attualmente la sosta è a pagamento dalle 8 del mattino alle 24, la delibera approvata limita la possibilità di sostare, dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, per un periodo massimo di due ore consecutive, per disincentivare la lunga permanenza di automobili e favorire la rotazione dei posti. Dopo le 19 e fino alle 24, resterà invariata la possibilità di sostare, comunque a pagamento, ma senza limitazione oraria.

Per altri ambiti territoriali, ove attualmente è previsto il pagamento della sosta su strisce blu fino alle 13, viene invece allungato l’orario del pagamento fino alle 19 ed esteso a tutti i giorni feriali, sabato incluso.

Questo cambiamento interesserà gli ambiti già regolamentati e tutti gli ambiti che saranno istituiti nell’area della Cerchia Extrafiloviaria. La nuova disciplina sarà vigente con la progressiva apposizione della relativa segnaletica con completamento entro ottobre 2023.