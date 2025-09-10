Ztl Quadrilatero della Moda: partono le multe, occhio alla data

Quando lo scorso 12 maggio 2025 ha preso ufficialmente il via la nuova Ztl Quadrilatero della Moda a Milano, era stato annunciato che i primi mesi sarebbero stati ‘sperimentali’ per permettere ai cittadini di abituarsi alla novità. Significa che nel periodo iniziale le telecamere della Ztl non avrebbero sanzionato le auto, anche se la Polizia locale poteva multare i trasgressori colti in flagrante. Adesso, però, i mesi di pre-esercizio stanno per terminare, le modifiche richieste sono state introdotte, per cui a brevissimo entrerà in vigore il sanzionamento elettronico nella Ztl Quadrilatero, attraverso il sistema di telecamere installate ai varchi di accesso.

MILANO: MAPPA DELLA ZTL QUADRILATERO DELLA MODA

La creazione di una nuova zona a traffico limitato nel ‘centro-centro’ di Milano era stata preannunciata diversi mesi fa e adesso è finalmente attiva. La Ztl nel Quadrilatero della Moda, in vigore dal 12 maggio 2025, rappresenta un’innovazione importante perché punta a togliere il traffico privato nella parte più centrale e lussuosa di Milano. La Ztl funziona tutti i giorni 24 ore su 24, negli isolati delimitati dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca. Strade a loro volta confinanti con la vicina Ztl di corso Europa e con l’area pedonale compresa tra piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, piazza San Fedele. La seguente mappa (da Corriere.it) aiuta a individuare meglio l’estensione della nuova Ztl Quadrilatero della Moda a Milano:

ZTL QUADRILATERO DELLA MODA: PERMESSI E DEROGHE

Il divieto di accesso nella Ztl riguarda tutti i mezzi, prevedendo comunque alcune deroghe. Ad esempio i residenti, i domiciliati e i proprietari di box, una volta registrata la targa sul sito del Comune, possono accedere sempre, mentre è necessario registrare volta per volta i veicoli degli accompagnatori di residenti e domiciliati e l’ingresso è consentito per un solo veicolo al giorno.

La necessità di registrarsi vale anche per i veicoli riservati all’organizzazione di manifestazioni o eventi, oppure servizi di lavanderia, artigiani e imprese titolari di contratti di lavoro continuativi, addetti alla raccolta dei rifiuti, veicoli elettrici o ibridi per servizio postale o i veicoli di proprietà o in disponibilità ad agenzie stampa, giornali, quotidiani, radio e televisioni. Per i mezzi di imprese di pronto intervento o quelli presi in custodia (servizio car valet) è necessario chiedere l’autorizzazione entro le ore 24 del giorno successivo all’accesso. Mentre per i clienti delle strutture ricettive o parcheggi in struttura, la segnalazione è a carico degli hotel o delle autorimesse.

Sono inoltre previste deroghe e fasce orarie dedicate per consentire l’ingresso ai mezzi a servizio delle attività economiche:

i veicoli destinati al trasporto di merci possono accedere nella Ztl Quadrilatero della Moda tutti i giorni dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 20:00 all’1:00 di notte , esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. Se questi veicoli sono utilizzati per la consegna di prodotti freschi o lievitati (ad esempio latte e brioches) possono entrare anche dalle 4:30 alle 7:30 . Per le imprese che effettuano attività di corriere espresso internazionale è possibile chiedere la deroga di accesso anche dalle 16:00 alle 18:00 ;

possono accedere nella Ztl Quadrilatero della Moda , esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. Se questi veicoli sono utilizzati per la consegna di (ad esempio latte e brioches) possono entrare anche . Per le imprese che effettuano attività di è possibile chiedere la deroga di accesso anche ; invece i veicoli per il trasporto di alimenti deperibili, come i furgoni isotermici o coibentati, hanno tre fasce di accesso possibili: dalle 9:00 alle 11:00, dalle 16:00 alle 18:00 e dalle 20:00 all’1:00 di notte. Mentre per i mezzi trasporto merci diretti alle aree pedonali di San Paolo, San Raffaele, via Berchet, un tratto di via Marino, via Ugo Foscolo, via Ragazzi del ’99 e via Santa Redegonda è possibile l’ingresso tutti i giorni dalle 2:00 di notte alle 8:00 del mattino.

Per il primo anno di attivazione, ovvero fino all’11 maggio 2026, le moto e i ciclomotori potranno accedere alla Ztl h24 in qualsiasi orario.

Per altre informazioni vi rimandiamo alle FAQ ufficiali sulla Ztl Quadrilatero con tutte le domande e risposte per gli utenti.

ZTL QUADRILATERO DELLA MODA MILANO: QUANDO PARTONO LE MULTE?

E veniamo adesso alla domanda iniziale: quando partono le multe per l’ingresso non autorizzato nella Ztl Quadrilatero della Moda, rilevate mediante controllo a distanza? Il Comune di Milano ha comunicato che il sanzionamento elettronico attraverso il sistema di telecamere installate ai varchi di accesso, sarà in vigore da lunedì 15 settembre 2025.

Ricordiamo che in base all’articolo 7 comma 14 del Codice della Strada, la violazione del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 83 a 332 euro.

Se nell’arco delle 24 ore si commettono più infrazioni nella medesima Ztl, senza contestazione immediata (cioè rilevate esclusivamente da telecamere), viene comminata un’unica multa per ciascun giorno di calendario.

Attenzione perché le violazioni dell’accesso nelle Ztl beneficiano di una franchigia collegata ai tempi di permanenza (articolo 198 comma 2-ter CdS): è prevista infatti una finestra di esenzione da sanzioni (tolleranza) del 10% se l’utente si trattiene in Ztl oltre il tempo autorizzato. Ad esempio, pagando un ticket giornaliero (24 ore), la tolleranza consente di uscire dalla Ztl fino a 2 ore e 24 minuti dopo la sua scadenza. Se invece il ticket è valido 1 ora (60 minuti), la tolleranza è di 6 minuti. Oltre la soglia del 10% scattano le normali sanzioni, calcolate come abbiamo visto poc’anzi su periodi di 24 ore.