Area B Milano 2021: torna dopo la fine delle scuole

Area B Milano, sospesa nel 2021 per effetto delle restrizioni dovute al Covid, potrebbe tornare, insieme alle strisce blu, dopo la fine delle scuole

Nel 2021 l’Area B di Milano è sospesa a causa della pandemia di Covid-19, ma il sindaco Beppe Sala ha annunciato che molto probabilmente l’enorme zona a traffico limitato che coincide con gran parte del territorio cittadino sarà riattivata a giugno subito dopo la fine delle scuole. Non tanto “per fare cassa”, come sostengono i suoi detrattori, quanto perché, con lo stop a gran parte delle restrizioni e la ripresa del traffico a ritmi sostenuti, i dati sull’inquinamento in città sono tornati pericolosamente a salire.

AREA B MILANO 2021 SOSPESA PER IL COVID

Area B di Milano è una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. Include la quasi totalità dell’area urbana del capoluogo lombardo, con esclusione del centro storico (la cosiddetta Cerchia dei Bastioni) che invece fa parte di un’altra ztl denominata Area C. Prima della pandemia Area B era attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi, ma dallo scorso mese di ottobre, nel rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento del Covid-19, il Comune ha sospeso a tempo indeterminato il divieto di accesso e circolazione nell’area, riattivando in seguito solamente Area, seppur con orario ridotto. Resta tuttora sospeso su tutto il territorio comunale anche il pagamento della sosta negli stalli contrassegnati dalle strisce blu e gialle.

AREA B MILANO: RIATTIVATA DOPO LA FINE DELLE SCUOLE?

Adesso però che, per fortuna, i dati sui contagi da Covid sono in discesa e buona parte delle limitazioni sono state cancellate, con conseguente ritorno del traffico a volumi pre-pandemia, l’amministrazione milanese sta seriamente pensando di ripristinare sia Area B che le strisce blu e gialle. “Non è un problema di cassa ma di traffico e di ambiente”, ha spiegato il sindaco Sala, “che era significativo prima ed è significativo adesso. Prima della fine della scuola non faremo niente, ma dopo credo che si tornerà a una condizione normale. Naturalmente resteremo vigili perché questa pandemia ci ha insegnato che nulla è per sempre”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla mobilità Marco Granelli: “Area B e la sosta a pagamento saranno presto reintrodotte, coerentemente con l’evoluzione del sistema del trasporto pubblico (oggi limitato al 50% della capienza, ndr) perché dobbiamo evitare il rischio saturazione dei mezzi”.

SMOG A MILANO: IL COMITATO ‘CITTADINI PER L’ARIA’ CHIEDE LA RIATTIVAZIONE DI AREA B

Del resto nonostante il flusso di auto ridotto per via della pandemia, a Milano i dati sulla concentrazione di smog in città restano drammatici, come dimostra l’ultima indagine del comitato ‘Cittadini per l’aria’ supportata dai ricercatori dell’Università Statale: “Ogni anno circa 1.500 milanesi perdono la vita per l’esposizione a concentrazioni fuorilegge di biossido di azoto, rilevati ben oltre la soglia a tutela della salute di 20 microgrammi per metro cubo indicata dall’OMS. Chiediamo pertanto di riattivare subito Area B, di ripristinare il pagamento delle strisce blu e di ritornare agli orari canonici di area C, allo scopo di disincentivare l’utilizzo delle auto private a favore dei mezzi pubblici, che (secondo il comitato, ndr) non sono luoghi insicuri per il rischio di contagio da Covid”.