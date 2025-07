Aerei, liquidi nel bagaglio a mano senza limiti: ecco da quando

Una nuova regola sta per mandare in soffitta uno dei limiti più rigidi da rispettare quando si viaggia in aereo: il divieto di trasportare liquidi nel bagaglio a mano (cioè quello che si porta in cabina), a meno che il contenitore non superi la soglia massima di 100 ml. Introdotto circa vent’anni fa a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle, il divieto potrebbe essere superato molto presto (a breve ti diremo da quando) visto che l’ECAC – Conferenza Europea dell’Aviazione Civile sta per dare l’ok agli scanner di ultima generazione che riconoscono all’istante eventuali esplosivi all’interno dei bagagli, rendendo di fatto inutili le precauzioni sui liquidi a bordo.

LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO: COME FUNZIONA OGGI E COSA STA PER CAMBIARE

Attualmente, come è noto, per il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano in aereo, la regola prevede un limite di 100 millilitri per ogni contenitore. Inoltre tutti i contenitori devono essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile da 1 litro. La soglia di 100 ml venne introdotta in un mondo ancora sotto shock per gli attentati dell’11 settembre 2001, perché al di sotto della quale non sarebbe possibile assemblare esplosivi a bordo dell’aereo.

Adesso, però, le cose dovrebbero cambiare, permettendo ai viaggiatori di portare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi senza alcun limite, come bottiglie di vino, acqua e olio, oppure di profumi, creme o gel (ovviamente senza sforare il peso consentito per il bagaglio a mano, che solitamente è di 10 kg).

AEREI: NIENTE LIMITI AI LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO, LE NUOVE REGOLE

Infatti, in base ad alcune indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, al termine delle verifiche tecniche (questione di giorni, a quanto pare) l’ECAC darà il via libera all’algoritmo aggiornato degli apparecchi Hi-Scan 6040 CTiX realizzati dalla società Smiths Detection che al controllo bagagli riconoscono all’istante eventuali esplosivi e mostrano immagini tridimensionali e ad alta risoluzione del bagaglio stesso. In realtà questi apparecchi erano già entrati in funzione in diversi aeroporti, poi l’anno scorso la Commissione europea aveva dovuto bloccarli dopo aver ricevuto alcune segnalazioni tecniche secondo cui i macchinari non garantivano una rilevazione affidabile. Ora questo problema sembrerebbe in via di soluzione e l’organismo tecnico sta per dare l’ok al loro utilizzo.

NESSUN LIMITE AI LIQUIDI NEI BAGAGLI A MANO: IN QUALI AEROPORTI E DA QUANDO?

Tuttavia la novità sui liquidi nel bagaglio a mano non riguarderà, almeno nell’immediato, tutti gli aeroporti ma solo quelli che hanno installato gli scanner di ultima generazione, peraltro molto costosi, e che in Italia sono:

Anche all’estero molti scali europei, ad esempio in Germania, Irlanda, Lituania, Malta, Olanda e Svezia (bisognerà verificarlo bene prima di ogni partenza), già dispongono degli apparecchi che riconoscono all’istante gli esplosivi e pertanto sono pronti anche loro a togliere il limite di 100 ml sui liquidi quando arriverà il benestare dell’ECAC. Ma quando arriverà? Non c’è ancora una data certa ma rumors affidabili raccolti sempre dal Corsera indicano questo periodo tra fine luglio e inizio agosto 2025, staremo a vedere. Quando i nuovi scanner saranno a regime, non solo sarà possibile il trasporto di liquidi senza limiti ma non sarà più necessario estrarre dal bagaglio i dispositivi elettronici come laptop e tablet durante i controlli (cosa che peraltro è già possibili in alcuni scali).