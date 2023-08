Taxi Bologna – aeroporto: costo, numero e come prenotare

Il tragitto da e per l’aeroporto di Bologna è coperto molto bene, sia con bus che con il Marconi Express. Parecchi viaggiatori preferiscono però il taxi, che consente di raggiungere velocemente tutte le zone della città, e non solo. Scopriamo pertanto quali sono i costi 2023 di una corsa in taxi Bologna – aeroporto e viceversa, e quali sono i numeri da chiamare per prenotare una vettura.

DOVE SI TROVA L’AEROPORTO DI BOLOGNA?

L’aeroporto internazionale di Bologna, intitolato a Guglielmo Marconi, dista circa 7 km dal centro città del capoluogo emiliano ed è situato nel quartiere di Borgo Panigale-Reno. È il settimo scalo italiano come traffico passeggeri (dati parziali gennaio-giugno 2023). Per arrivare in auto all’aeroporto di Bologna occorre percorrere la tangenziale e prendere l’uscita 4 bis in entrambi i sensi di marcia. Per chi arriva da fuori le autostrade di riferimento sono la A1 (da Milano, uscita Bologna Borgo Panigale), la A13 (da Padova, uscita Bologna Arcoveggio) e la A14 (da Ancona, uscita Bologna San Lazzaro).

TAXI BOLOGNA – AEROPORTO: COSTO 2023

Per le corse in taxi con partenza dall’aeroporto di Bologna si paga un importo minimo di 11 euro + il costo di 1,25 euro a km. Si deve inoltre aggiungere il costo aggiuntivo di 0,50 euro per pedaggio aeroporto. Altre eventuali quote aggiuntive prevedono il pagamento di 1 euro (se viene richiesta una vettura con un numero di posti superiore a 5) e di 0,50 euro (per ogni collo o valigia con sistemazione da parte del tassista). Maggiori dettagli qui.

La tariffa chilometrica di 1,25 è valida solo nelle città che fanno parte dell’area sovracomunale (Bologna, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano Emilia, Pianoro, Sasso Marconi, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa), altrimenti sale a 1,50 €/km.

Il tempo di percorrenza tra l’aeroporto e il centro di Bologna è di circa 12 minuti, ovviamente variabile in base alle condizioni del traffico.

Tariffe speciali

Chi vuole usufruire delle tariffe speciali deve farne richiesta all’inizio del servizio al tassista che deve impostare correttamente il tassametro e, in caso di gravidanza o disabilità non evidenti, verificare la certificazione medica. Lo sconto viene applicato sulla quota indicata dal tassametro a fine corsa. Tariffe speciali disponibili:

– 3 o più passeggeri con uno stesso punto di partenza e una destinazione sulla stessa direttrice, possono attivare la tariffa speciale per uso collettivo richiedendola all’inizio della corsa. L’importo visualizzato sul tassametro è quanto dovrà pagare ciascun passeggero e corrisponde al 40% del costo della corsa. A questo importo si aggiungono 0,50 euro per ogni eventuale collo o valigia trasportata;

– la tariffa taxi rosa riserva lo sconto del 10% alle donne sole che accompagnano minori di 12 anni tra le 20:30 e le 5:30 del mattino, oppure alle donne sole in stato di gravidanza durante tutte le 24 ore;

– la tariffa taxi argento riserva uno sconto del 10% a chi ha compiuto 75 anni per corse dirette verso i luoghi di degenza convenzionati nell’area sovracomunale. Corse tra le 7 e le 15 di sola andata;

– chi prende il taxi durante le domeniche ecologiche indette da apposita ordinanza e negli orari indicati nell’ordinanza stessa, può usufruire dello sconto del 10%;

– chi ha una disabilità certificata superiore al 67% ha diritto allo sconto del 15%.

TAXI BOLOGNA – AEROPORTO: NUMERI DA CHIAMARE

I numeri RadioTaxi da chiamare per usufruire del servizio taxi da o per l’aeroporto di Bologna sono: