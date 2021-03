Parcheggi Orio al Serio in aeroporto: prezzi e info

Come funzionano i parcheggi di Orio al Serio, aeroporto di Bergamo che serve anche la città di Milano, con i prezzi e le informazioni più utili

I parcheggi di Orio al Serio, aeroporto di Bergamo che ospita numerose compagnie low cost in volo da e per Milano, offrono più di 8.000 posti auto per tutte le necessità: coperti, scoperti, business e leisure, per soste brevi o per soste medie e lunghe. I parcheggi ufficiali sono confinanti con l’aerostazione o in prossimità del terminal, quindi facilmente raggiungibili a piedi o con la navetta gratuita. È ovviamente possibile prenotarli in anticipo, anzi la prenotazione online dà diritto a uno sconto immediato sulle tariffe standard.

AEROPORTO ORIO AL SERIO: COME ARRIVARE IN AUTO

L’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, intitolato al pittore Caravaggio, è situato a 5 km di distanza dal centro di Bergamo e a 50 km dal centro di Milano. Conosciuto soprattutto come base della nota compagnia low cost irlandese Ryanair, in realtà vi operano anche altri vettori. Dal capoluogo lombardo è collegato mediante l’autostrada A4 Milano-Venezia e poi, dopo l’uscita al casello di Bergamo, dalla SS 671 direzione Lovere che porta direttamente all’aeroporto. Chi proviene da Brescia, sempre con l’A4, deve uscire invece a Seriate e proseguire sulla SS 671 in direzione Bergamo-Lecco seguendo le indicazioni per l’aerostazione. Clicca qui per tutte le info sui parcheggi dell’aeroporto di Malpensa.

PARCHEGGI ORIO AL SERIO IN AEROPORTO: PREZZI E ALTRE INFORMAZIONI

I parcheggi ufficiali dell’aeroporto di Orio al Serio hanno la denominazione P1 Sosta Breve, P2 Terminal e P3 Smart.

– P1 Sosta Breve: solo tariffe standard, pagabili sia alla cassa manuale che a quelle automatiche. È possibile effettuare una sosta gratuita di 10 minuti per il carico/scarico fino a un massimo di 3 volte al giorno.

Sosta breve 10 minuti: gratis

Sosta fino a 1 ora: 3,50 euro (+2 euro ogni successivi 30 minuti)

Sosta oltre 5 ore (giornaliera): 36 euro

Maggiorazione oltre il 4° ingresso breve: 10,50 euro.

– P2 Terminal, diviso in settori A e B, coperti, e C, scoperto. I biglietti per la sosta si possono acquistare online, usufruendo di una tariffa più vantaggiosa, oppure alla cassa manuale o automatica.

Il parcheggio di Orio al Serio P2 Terminal A, coperto, dista 2 minuti a piedi dall’aerostazione e contiene 700 posti auto. Per ogni parcheggio acquistato in omaggio fino a due Fast Track gratuiti. Tariffe online a partire da 22 euro per 1 giorno (standard 25 euro).

Il parcheggio di Orio al Serio P2 Terminal B, coperto, dista 3 minuti a piedi dall’aerostazione e contiene quasi 600 posti auto. Per ogni parcheggio acquistato in omaggio fino a due Fast Track gratuiti. Tariffe online a partire da 16 euro per 1 giorno (standard 19 euro).

Il parcheggio di Orio al Serio P2 Terminal C, scoperto, dista 4 minuti a piedi dall’aerostazione e contiene 1.400 posti auto. Tariffe online a partire da 14 euro per 1 giorno (standard 18 euro).

– P3 Smart, diviso nei settori coperto e scoperto. I biglietti per la sosta si possono acquistare online, usufruendo di una tariffa più vantaggiosa, oppure alla cassa manuale o automatica. Al P3 scoperto si può sostare fino a 30 minuti gratuitamente in attesa di recarsi in aerostazione.

Il parcheggio di Orio al Serio P3 Smart Coperto dista 1 km e 2 minuti di navetta gratuita dall’aerostazione (1 corsa ogni 20 minuti dalle 4:00 all’1:00) e contiene 150 posti auto. Tariffe online a partire da 14 euro per 1 giorno (standard 18 euro).

Il parcheggio di Orio al Serio P3 Smart Scoperto dista 1 km e 2 minuti di navetta gratuita dall’aerostazione (1 corsa ogni 20 minuti dalle 4:00 all’1:00) e contiene 4.700 posti auto. Tariffe online a partire da 11 euro per 1 giorno (standard 12 euro).

Tariffe parcheggio Orio al Serio aeroporto: ulteriori info e prenotazioni.

PARCHEGGI ORIO AL SERIO: ALTRE COSE DA SAPERE

È attivo il cambio gratuito della data di prenotazione del parcheggio effettuata online. Il numero di cambi è illimitato a condizione che vengano sempre eseguiti non oltre le 6 ore precedenti all’ingresso al parcheggio. C’è inoltre la possibilità di avere un rimborso per la cancellazione del posto auto prenotato, ma solo per i parcheggi acquistati online almeno 45 giorni prima della partenza.

I parcheggi di Orio al Serio sono sorvegliati 24 ore su 24 tramite videosorveglianza ai varchi di ingresso e di uscita, ma non sono custoditi. Le chiavi delle auto restano sempre in possesso dei clienti.

Tutti i parcheggi sono dotati di accesso riservato ai Telepass. Sono disponibili posti auto per disabili ai parcheggi P1, P2 e P3.