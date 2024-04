Taxi Catania – aeroporto e viceversa: tariffe 2024

L’aeroporto di Catania-Fontanarossa, intitolato al musicista Vincenzo Bellini, con 10.724.060 passeggeri nel 2023 è il sesto più trafficato d’Italia e la tratta Catania-Roma è ai primi posti a livello europeo. Con questi numeri i trasporti da e verso l’aeroporto sono frequentatissimi e tra i mezzi più utilizzati ci sono i taxi. Il taxi non è la soluzione più economica per raggiungere lo scalo etneo ma è sicuramente la più pratica, non essendo soggetta a orari predefiniti come i mezzi pubblici, nonché la più veloce. L’importante è conoscere in anticipo le tariffe 2024 e prenotare la corsa.

Aggiornamento del 10 aprile 2024 con le tariffe aggiornate della corsa in taxi Catania – aeroporto.

DOVE SI TROVA L’AEROPORTO DI CATANIA?

L’aeroporto di Catania si trova nel quartiere Fontanarossa, situato nella parte sud-orientale dell’abitato catanese e distante soli 6 km dal centro città. È facilmente raggiungibile percorrendo in auto la Strada Provinciale 70. Il tragitto in taxi tra il centro cittadino e l’aeroporto dura all’incirca 25/30 minuti.

TAXI CATANIA – AEROPORTO, QUANTO COSTA? LE TARIFFE 2024

Le postazioni dei taxi all’aeroporto di Catania si trovano all’uscita dell’area Arrivi. Le vetture adibite al servizio taxi del Comune di Catania sono distinguibili per il colore bianco della carrozzeria e la scritta TAXI sul tetto, oltre che per il numero identificativo di licenza esposto sugli sportelli, sul retro e all’interno della vettura.

La corsa in taxi tra Catania e l’aeroporto di Fontanarossa è soggetta a tariffazione comunale, in base agli importi in vigore nel 2024:

Euro 3,00 = scatto bandiera;

Euro 1,00 = per ogni km successivo;

Euro 5,00 = per ogni corsa minima;

Euro 18,00 = per ogni ora di sosta;

Supplementi:

Euro 4,00 = per servizio notturno e festivo (dalle 22:00 alle 7:00);

Euro 3,00 = per servizio solo notturno;

Euro 2,00 = per diritto fisso nei giorni festivi;

Euro 1,00 = per ogni bagaglio;

Euro 3,00 = per partenza o destinazione nei quartieri periferici (S. G. Galermo, Monte Pò, Villaggio S. Agata, S. Giorgio Pigno, Librino, Nesima Superiore);

Euro 6,00 = per diritto Aeroporto e Zona Industriale;

Euro 1,00 = per chiamata radio taxi e/o colonnina.

In assenza di vetture all’uscita dell’area Arrivi si può prenotare un taxi comunale contattando i seguenti numeri telefonici:

Radio Taxi Catania: 095.8833 / 095.330966.

Altre compagnie di taxi (possono applicare tariffe diverse, chiedere in anticipo):

Catania in taxi: 339.6551835

Taxi a Catania: 368.277548

Taxi Ruggieri: 339.1967737

Catania Taxi NCC: 333.8643397.

TAXI AEROPORTO CATANIA: COSE DA SAPERE

Per eventuali segnalazioni su anomalie e disservizi riscontrati durante la corsa in un taxi del Comune di Catania, bisogna prendere nota del numero di CP Taxi (numero di corso pubblico/licenza visibile sulle portiere del taxi) e compilare l’apposito reclamo da inviare all’indirizzo email trasporto.pubblico@comune.catania.it.

Prestare molta attenzione ai veicoli posizionati in corrispondenza dell’uscita dall’aeroporto, privi di qualsiasi contrassegno riconducibile ai taxi, che potrebbero essere condotti da persone non in possesso della regolare licenza e che sovente applicano tariffe superiori o comunque diverse da quella prevista dal Comune di Catania.