Parcheggi Linate: tariffe agevolate per gli abbonati ATM

Con l’apertura completa della nuova linea metropolitana M4, l’aeroporto di Linate è diventato facilmente raggiungibile da ogni parte di Milano o quasi, assumendo un ruolo ancora più strategico nel panorama della mobilità cittadina. È dunque naturale che siano state pensate delle agevolazioni per incentivare l’uso dei mezzi pubblici di chi arriva o parte dall’aeroporto, lasciando l’auto ai parcheggi di Linate. In particolare sono previste tariffe agevolate per gli abbonati ATM.

ACCORDO TRA COMUNE, ATM E SEA PER TARIFFE AGEVOLATE A LINATE

Il primo accordo del Comune di Milano con ATM e SEA per proporre tariffe agevolate nei parcheggi di Linate era stato sottoscritto nel 2022, al momento dell’apertura della tratta della M4 fino a San Babila, al fine di garantire un punto di intercambio ottimale per gli utenti del trasporto pubblico locale. La metropolitana M4, infatti, è particolarmente funzionale a servire anche chi, ogni giorno, proviene dai Comuni dell’hinterland ed è diretto verso il centro della città. Ora, visto l’esito positivo dei primi due anni di sperimentazione, l’accordo per i parcheggi a tariffa ridotta è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2026 e sarà poi prorogabile di ulteriori tre anni.

PARCHEGGI LINATE: QUALI SONO LE TARIFFE AGEVOLATE PER GLI ABBONATI ATM

Nello specifico, l’accordo tra il Comune di Milano, ATM e SEA garantisce 200 posti a tariffa ridotta presso il parcheggio P3 Smart dell’aeroporto di Milano – Linate, per coloro che sono abbonati al trasporto pubblico milanese. Le tariffe risultano particolarmente vantaggiose per chi sceglie di lasciare la macchina ai confini della città e proseguire sul mezzo pubblico:

3 euro per una sosta fino a 5 ore;

3,5 euro per una sosta fino a 10 ore;

25 euro per un abbonamento settimanale;

60 euro per un abbonamento mensile.

Il parcheggio P3 Smart dell’aeroporto di Linate ha solo posti scoperti ed è molto vicino al terminal, appena 2 minuti a piedi. Per ulteriori informazioni sulle tariffe agevolate dei parcheggi vai sul sito di ATM e dell’aeroporto di Linate.

COME RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI LINATE DA MILANO E VICEVERSA CON LA METRO

Come spiegavamo all’inizio, l’apertura completa della nuova metropolitana M4 permette di raggiungere molto più facilmente l’aeroporto di Linate da Milano e viceversa usando i mezzi pubblici. La M4, contrassegnata dal colore blu, collega infatti l’aeroporto con il centro storico di Milano, oltre che con la zona est (Forlanini) e la zona sud-ovest (Lorenteggio e stazione FS San Cristoforo), attraversando la Cerchia dei Navigli, direttamente dalle fermate di Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore, San Babila, Sforza-Policlinico, S. Sofia, Vetra, De Amicis, S. Ambrogio, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo FS. La M4 prevede inoltre 6 punti di interscambio con altre linee metropolitane (ad eccezione della metro M5), del Passante Ferroviario e delle Ferrovie dello Stato.