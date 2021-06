Car Detailing: come trovare gli specialisti nella cura dell’auto

Ecco tutto quello che devi sapere sul Car Detailing MA-FRA, i trattamenti protettivi e dove sono i Centri specializzati nella cura dell’auto

Il Car Detailing è diventata un’autentica professione, che richiede esperienza, conoscenza delle auto e utilizzo di tecniche e prodotti adatti. Sempre più automobilisti infatti ricorrono agli specialisti nella cura dell’auto per rinnovare gli interni e gli esterni eliminando i segni di usura o le contaminazioni. Ma non solo, presso i centri di Car Detailing si può portare anche l’auto per i trattamenti di protezione della carrozzeria. Ecco come trovare i centri di Car Detailing più vicini in pochi click e l’app Autobenessere di MA-FRA.

CAR DETAILING: LA DISCIPLINA CHE UNISCE TENICHE DI LAVAGGIO E CARROZZERIA

Per chi non lo conoscesse, il Car Detailing è una vera disciplina che si sta diffondendo sempre di più, poiché grazie a prodotti specifici, è possibile far ritornare un’auto come quando era uscita dalla concessionaria, a prescindere dalla sua età e chilometraggio. Oltre che curare un’auto provata dal tempo, dagli agenti atmosferici e dall’usura, gli specialisti del car detailing sono in grado di effettuare trattamenti che ne possono prevenire il precoce invecchiamento. I danni più frequenti alla carrozzeria di un’auto, come i micrograffi dovuti ad esempio da un lavaggio errato, la resina degli alberi, lo smog, e altre minacce, saranno bloccati da una vera e propria barriera in grado di preservare la lucentezza della vernice. Parliamo di trattamenti nanoceramici che aiuteranno inoltre a mantenere più a lungo pulita e splendente la carrozzeria dell’auto appena lavata. Guarda il video qui sotto per capire meglio di cosa si occupano i Detailers professionisti della Divisione Labocosmetica di MA-FRA.

CAR DETAILING E TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLA CARROZZERIA

Come hai visto nel video qui sopra, uno dei servizi più diffusi e richiesti ai Car Detailer professionisti è sicuramente il ripristino della vernice. Inoltre, con un trattamento nanoceramico è possibile “sigillare” la carrozzeria con un sottilissimo strato protettivo. Si tratta di operazioni che richiedono attrezzature e prodotti professionali, applicati con le conoscenze e l’esperienza acquisiti in corsi di specializzazione nel Car Detailing. Ecco tutte le fasi di un trattamento protettivo alla carrozzeria di un’auto affidata agli esperti Labocosmetica MA-FRA:

– Lavaggio auto e decontaminazione con i prodotti e le tecniche giuste, come spieghiamo in questo articolo;

– Correzione e lucidatura per rimuovere tutti i micro-graffi superficiali tramite polish con differente potere lucidante, in base alle condizioni dell’auto;

– Protezione totale della carrozzeria con trattamento nanoceramico, che fa da barriera contro le abrasioni e gli agenti atmosferici e rende anche la carrozzeria idrorepellente;

COME TROVARE I CENTRI DI CAR DETAILING, AUTOLAVAGGI E RIVENDITORI MA-FRA

Per trovare il centro specializzato in Car Detailing più vicino è semplicissimo! Basta scaricare l’App Autobenessere MA-FRA, disponibile per smartphone Android e per dispositivi Apple. Grazie all’App Autobenessere potrai trovare i migliori impianti di lavaggio e i centri detailing selezionati da MA-FRA. Inoltre, potrai sapere quali sono i punti vendita ufficiali dei prodotti MA-FRA, se preferisci acquistare di persona gli stessi prodotti disponibili anche sullo shop MA-FRA online.