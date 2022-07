Furto o smarrimento patente e documenti auto all’estero: cosa fare?

Cosa fare in caso di furto o smarrimento all'estero della patente, del libretto di circolazione e degli altri documenti dell'auto? Tutte le possibilità

Il furto o lo smarrimento della patente e degli altri documenti dell’auto rappresentano senz’altro una iattura, che si moltiplica a livelli ragguardevoli se la perdita si verifica all’estero. In quel caso occorre infatti attivare una procedura piuttosto articolata che prevede l’intervento di consolati e ambasciate.

FURTO O SMARRIMENTO PATENTE DI GUIDA ALL’ESTERO: COSA FARE

In caso di furto o smarrimento della patente di guida durante un viaggio all’estero, bisogna rivolgersi alla polizia locale e al consolato o all’ambasciata italiana per presentare una denuncia. A quel punto il consolato contatta le autorità nazionali (Motorizzazione) che hanno rilasciato la patente per controllare che non sia soggetta a restrizioni, sospensione o revoca, e sulla base delle informazioni ricevute dal consolato la polizia rilascia un documento provvisorio che consente di guidare per un periodo di tempo limitato. Importante: tale documento provvisorio è automaticamente valido solo nel Paese che lo rilascia, pertanto se il viaggio in auto prevede l’attraversamento di altri Stati esteri occorre accertarsi che anch’essi lo riconoscano.

Una volta tornati in Italia bisogna rifare la denuncia e seguire la normale procedura per la richiesta del duplicato della patente a seguito di furto o smarrimento.

FURTO O SMARRIMENTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE ALL’ESTERO: COSA FARE

Se il furto o lo smarrimento riguardano invece il libretto di circolazione o il nuovo documento unico, la procedura non cambia di molto perché resta sempre necessario sporgere denuncia alla polizia locale e poi rivolgersi alle autorità italiane all’estero (consolato o ambasciata) al fine di ottenere un documento provvisorio per proseguire il viaggio. Come nel caso della patente di guida, la denuncia di furto e smarrimento presentata all’estero dev’essere ripetuta in Italia per attivare il procedimento di rilascio del duplicato del libretto. Stessa cosa se il furto o lo smarrimento riguardano la targa dell’auto.

FURTO O SMARRIMENTO ALTRI DOCUMENTI AUTO ALL’ESTERO: COSA FARE

A parte patente e libretto di circolazione (o DU), gli altri documenti da tenere sempre in auto quando si guida, e che quindi possono essere smarriti o rubati, sono il certificato di assicurazione e, nei Paesi in cui è richiesta, la carta verde. In realtà il certificato di assicurazione può essere mostrato anche in formato digitale, tuttavia, se si viaggia all’estero, è consigliabile portare i documenti assicurativi in formato cartaceo perché potrebbero rivelarsi utili in caso di incidente o di controlli da parte della polizia. Naturalmente chi viaggia con il documento digitale non ha da temere furti o smarrimenti. Mentre chi circola con le sole copie cartacee, nella malaugurata ipotesi di perdita o furto dei documenti, deve subito attivarsi con la denuncia e poi chiedere una nuova copia al momento del rientro in Italia.