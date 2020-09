Noleggio auto per esame patente: quanto costa

Alcune domande (e risposte) sul noleggio auto per esame patente B: quanto costa e quali requisiti sono richiesti ai veicoli

Gli allievi di un’autoscuola devono sostenere l’esame pratico per il conseguimento della patente B su un veicolo di proprietà dell’autoscuola stessa, mentre i privatisti possono svolgere la prova di verifica delle capacità di guida su veicoli delle autoscuole o noleggiati da società che offrono questo tipo di servizio. Le automobili che si usano per la prova pratica sono infatti particolari, dovendo necessariamente montare i doppi comandi. Pertanto chi sceglie di prendere la patente da privatista ma non vuole affidarsi ai veicoli delle scuole guida, per fare l’esame pratico deve noleggiare un’auto coi doppi comandi. Ma quanto costa il noleggio di un’auto per l’esame patente?

ESAME PATENTE DA PRIVATISTI: L’AUTO PER LA PROVA PRATICA

Prima di rispondere a questa domanda vediamo quali requisiti deve avere l’auto per la prova pratica dei candidati privatisti al conseguimento della patente B, come da circolare del MIT n. 28819 del 19/9/2019.

– Nell’articolo 7.1 si specifica che la prova pratica per il conseguimento delle patenti B, anche speciali, si svolge su un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

– Tale veicolo deve essere dotato di doppi comandi almeno per la frizione e il freno e, al fianco del candidato, deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità.

– Il veicolo scelto per l’esame pratico dev’essere munito di carta di circolazione e certificato di assicurazione obbligatoria.

– Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo affittato da una società di noleggio, l’esaminatore, prima dell’inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell’accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida. Importante: il candidato privatista non deve utilizzare veicoli conferiti nel parco veicolare di un’autoscuola.

QUANTO COSTA IL NOLEGGIO AUTO PER L’ESAME PATENTE

Dopo aver chiarito i requisiti dei veicoli necessari per la prova pratica, vediamo quanto costa il noleggio auto per l’esame patente B. Ci sono numerose società che offrono questo servizio in tutta Italia, ed essendo aziende private sono naturalmente libere di proporre un proprio tariffario. Da una rapida ricerca sul web sembra comunque che i costi non si discostino troppo da un range di spesa compreso tra 100 e 200 euro, ma ciò non esclude che si possano trovare tariffe migliori. Ricordiamo che in genere il costo include non solo il noleggio di un’auto con i doppi comandi, ma anche la disponibilità di un istruttore qualificato. Infatti che in base alla circolare 28819/2019, durante l’esame pratico da privatista è necessario che a bordo sia presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità e verificata.

ESAME PRATICO PATENTE: VEICOLI CON CAMBIO AUTOMATICO

Giusto per completezza d’informazione, aggiungiamo infine che la predetta circolare ha specificato che qualora il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente B con cambio ‘meccanico’, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente essere svolta. Solo che, in caso di esito positivo, la patente non sarà subito rilasciata al candidato, come da prassi, ma lo stesso dovrà ritirarla dopo qualche giorno presso la sede della Motorizzazione. Sulla nuova patente, in corrispondenza della categoria B sarà indicato il codice 78, che limita appunto l’efficacia del documento di guida ai soli veicoli con cambio automatico.