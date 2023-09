come controllare i punti della patente senza registrazione

Il modo migliore per controllare il saldo dei punti della patente è collegarsi al Portale dell’Automobilista, accedendo all’area riservata con le credenziali SPID o CIE, mentre l’accesso con username e password (previa registrazione) è riservato esclusivamente agli utenti minorenni, agli operatori professionali e alle imprese. Anche le variazioni di punteggio, un tempo comunicate per posta ordinaria, si possono vedere sul PdA. Tuttavia ci sono dei metodi che consentono di controllare i punti della patente senza la necessità di registrarsi al portale, scopriamo quali sono.

CONTROLLARE I PUNTI DELLA PATENTE CON IL TELEFONO

Il primo metodo consiste nel chiamare un apposito numero di telefono, ed è quindi particolarmente indicato a chi non ha la possibilità di connettersi a internet. Il numero da chiamare è:

0645775962

Il servizio è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, al costo di una telefonata urbana (oppure gratis, se il proprio piano telefonico ha i minuti inclusi). Il numero è raggiungibile sia dal telefono fisso che mobile. Per conoscere il saldo della patente bisogna seguire le indicazioni della voce registrata, che chiederà di digitare la data di nascita e poi il numero della patente seguito dal tasto cancelletto (#).

Attenzione: il numero verde dell’ACI 848782782, che in passato offriva lo stesso servizio, non è più attivo.

CONTROLLARE I PUNTI DELLA PATENTE CON L’APP iPATENTE

L’app iPatente è in pratica la versione per dispositivi mobili del Portale dell’Automobilista, sempre a cura del Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disponibile per telefonini con sistema operativo Android e iOs, permette di usufruire gratuitamente di diversi servizi come verificare il dettaglio e le scadenze dei veicoli di appartenenza, monitorare lo stato delle pratiche (e vedere lo storico di quelle effettuate nel corso degli anni), controllare lo stato assicurativo, la classe ambientale e la possibilità di guida per neopatentati, nonché controllare il saldo e lo storico dei punti della patente.

Non si tratta però di una soluzione senza registrazione, perché per accedere alle informazioni sono necessarie le stesse credenziali richieste per il PdA.

CONTROLLARE I PUNTI DELLA PATENTE MANUALMENTE

C’è infine un metodo molto ‘artigianale’ ma tutto sommato efficace per controllare i punti della patente senza registrazione al Portale dell’Automobilista. Consiste nel segnarsi manualmente il saldo dei punti, partendo dal presupposto che ogni neopatentato parte con un punteggio iniziale di 20 punti. Tale punteggio subisce una decurtazione (da 1 a 10 punti) ogni qualvolta il titolare della patente commette un’infrazione al codice di una certa gravità (qui la tabella delle decurtazioni, per i neopatentati si raddoppiano in automatico).

Viceversa l’assenza per un biennio di una sanzione da cui derivi la decurtazione del punteggio determina la riattribuzione del punteggio iniziale, entro il limite dei 20 punti. Inoltre, per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza per il periodo di due anni di violazioni da cui derivi la decurtazione dei punti patente, determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 punti (quindi potenzialmente si può arrivare a 30 punti).

C’è poi da considerare che chi ha perso dei punti patente può riprenderli frequentando degli appositi corsi di recupero.