Noleggio lungo termine privati: quali sono i servizi inclusi?

Il noleggio a lungo termine per privati è una soluzione sempre più apprezzata per chi desidera guidare un’auto nuova senza i costi e gli oneri legati all’acquisto, come peraltro dimostrano gli ultimi dati in ascesa relativi al I trimestre del 2025. Perfetto per chi cerca flessibilità e zero pensieri, il contratto NLT permette di utilizzare un veicolo per un periodo che va generalmente da 24 a 60 mesi, pagando un canone mensile fisso che include una serie di servizi utili. Ma quali sono esattamente i servizi compresi in un contratto di noleggio a lungo termine per le persone senza partita Iva? Continua a leggere per conoscere in dettaglio cosa offre questa formula e i benefici principali per gli utenti privati.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Uno dei principali vantaggi del noleggio a lungo termine è l’inclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo significa che i costi per tagliandi, revisioni, cambio gomme e riparazioni impreviste sono coperti dal canone mensile. In caso di guasti o problemi tecnici, il cliente può contare su un servizio di assistenza dedicato, spesso disponibile 24/7, che garantisce interventi rapidi e, se necessario, un’auto sostitutiva. Questo aspetto elimina le preoccupazioni legate alla gestione del veicolo, permettendo al conducente di concentrarsi solo sul piacere di guida. Inoltre, i pacchetti di manutenzione sono gestiti da officine convenzionate con la società di noleggio, garantendo qualità nelle riparazioni.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: COPERTURA ASSICURATIVA

Un altro punto di forza del noleggio a lungo termine è la copertura assicurativa inclusa nel contratto. Generalmente, il canone comprende l’assicurazione RCA, che è obbligatoria, ma spesso sono incluse anche garanzie aggiuntive come la polizza kasko, la copertura furto e incendio e la protezione contro danni accidentali. In alcuni casi, è possibile personalizzare il pacchetto assicurativo, aggiungendo ulteriori opzioni come la tutela legale o l’assicurazione infortuni conducente. Questo approccio ‘tutto incluso‘ semplifica la gestione burocratica e protegge il cliente da costi imprevisti in caso di sinistri o danni, rendendo il noleggio una scelta spesso conveniente.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: FLESSIBILITÀ CONTRATTUALE

Oltre a manutenzione e assicurazione, il noleggio a lungo termine offre altri servizi accessori che ne aumentano il valore. Tra questi, spiccano l’assistenza stradale, che garantisce supporto in caso di panne o incidenti, e la gestione delle pratiche amministrative, come il pagamento del bollo auto (che spetta al cliente utilizzatore nella sua regione di residenza, ma le società di noleggio, attraverso una delega, possono pagarlo in sua vece). Molti contratti permettono di personalizzare il chilometraggio annuale, adattandolo alle esigenze del cliente, e offrono la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di modelli, dalle city car ai SUV. Inoltre, al termine del contratto, il cliente può decidere se restituire l’auto o rinnovare il noleggio. Questa flessibilità rende il noleggio a lungo termine ideale per chi desidera evitare vincoli troppo rigidi.

PRIMA REGOLA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO

Naturalmente, visto che le condizioni del noleggio possono variare in base al fornitore del servizio, per sapere nel dettaglio quali sono i servizi di una specifica offerta di noleggio è necessario leggere attentamente il contratto. Si tratta di un documento molto dettagliato dove sono ben evidenziati i passaggi su temi che necessitano di precisa attenzione. Tutti i servizi inclusi devono essere chiaramente definiti dal contratto, anche scendendo nei particolari. Importante: il prezzo del canone di noleggio a lungo termine per privati, solitamente, è Iva inclusa, differentemente da quello riservato alle aziende.