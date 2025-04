Noleggio lungo termine: +6,5% nel 2025, aumentano i privati

I dati rilasciati da Unrae, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, mostrano una nuova progressione del noleggio lungo termine in Italia, con un incremento più netto dell’anno precedente: i contratti stipulati nel primo trimestre 2025 sono saliti infatti del +6,5%, mentre nel medesimo periodo del 2024 erano aumentati solo del +5,5%. A trascinare il settore sono sempre le società ma i privati hanno incrementato i loro numeri. In decisa controtendenza rispetto ai dati complessivi sulle immatricolazioni vanno ancora forte le autovetture diesel, mentre le elettriche hanno ottenuto una crescita incoraggiante.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: NEL I TRIMESTRE 2025 254.328 CONTRATTI

Per la precisione, nei primi tre mesi del 2025 in Italia sono stati stipulati 254.328 contratti di noleggio lungo termine superiori a 30 giorni, +6,5% sull’anno prima. Come detto, le società, che possono beneficiare di detrazioni fiscali, hanno sottoscritto una quota dell’84,7% di contratti NLT, pari a 215.458, e il restante 15,3% i privati (38.870, in aumento del +13,1% sul 2024). Boom delle aziende di noleggio a breve termine che hanno visto crescere la loro quota del +300,9%, raggiungendo il 13,7% dei contratti delle società.

La durata media dei contratti è scesa a 20 mesi, con lievi differenze tra i vari canali di distribuzione.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: ANCORA FORTE IL DIESEL MA SALE L’IBRIDO

Riguardo al tipo di alimentazione, da gennaio a marzo 2025 il diesel, a dispetto delle tante limitazioni cui è sottoposto, è risultato primo con il 41,7% nei contratti delle aziende non automotive, che sono la maggioranza, e il 39,6% delle società di noleggio a lungo termine. L’ibrido ha prevalso con il 29,3% tra gli utilizzatori privati, il motore a benzina ha occupato invece il primo posto nei contratti delle società di noleggio a breve termine (55,0% di quota). Le auto elettriche hanno fatto un buon salto di qualità aumentando la loro quota rispetto all’anno prima (molto bene soprattutto fra dealer e costruttori, dove adesso sono al 29,1%).

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: CARROZZERIE E SEGMENTI PREFERITI

Le preferenze in fatto di carrozzeria hanno premiato di nuovo i Suv del segmento C, con quota totale del 27,8%: primi in particolare fra le aziende non automotive con il 29,1% dei loro contratti e fra i privati con il 30,7%. Al secondo posto ancora i Suv, ma del segmento B, a quota 20,0%, preferiti soprattutto dalle aziende noleggio breve termine con il 39,5% dei loro contratti e da dealer e costruttori con il 28,0%. Il terzo posto, a quota 10,2%, è andato alle tradizionali station wagon a quota 11,2%, emerse soprattutto nelle aziende non automotive con una quota del 12,8%, a seguire le berline del segmento B con il 9,8%.

Infine la Lombardia è risultata al primo posto fra le regioni per numero di contratti di noleggio a lungo termine con il 29,3% dei contratti firmati nel primo trimestre 2025, davanti a Lazio, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna.

Clicca qui se vuoi scaricare la versione integrale in PDF dell’Osservatorio utilizzatori NLT di Unrae.