Guidare in costume da mare è pericoloso: gli errori da non fare in estate

Torna l’estate e la voglia di andare al mare spensierati e con essa anche la tendenza a commettere errori alla guida che peggiorano il comfort e la sicurezza a bordo. Guidare in costume da mare, stringersi per dare un passaggio a un amico incontrato in spiaggia e partire solo con crema solare e occhiali da sole sono tra i più frequenti. Ecco gli errori più diffusi in estate mentre si guida e i consigli degli esperti di Seat per godersi le vacanze in sicurezza.

GUIDARE IN SICUREZZA: NIENTE CIABATTE, NÉ COSTUME DA BAGNO

Il tipico abbigliamento da spiaggia non è adatto per la guida. Le ciabatte, ad esempio, causano la perdita di sensibilità dei pedali come abbiamo già spiegato qui, e possono inoltre incastrarsi impedendo di reagire a un imprevisto. Nella maggior parte dei Paesi europei – come in Italia – guidare in ciabatte non è esplicitamente vietato, ma guidare indossando ciabatte, o addirittura scalzi, può essere motivo di sanzione per limitazione di libertà di movimento. È necessario perciò sostituirle con calzature ergonomiche e aderenti al piede. Allo stesso modo, guidare in costume o senza indumenti superiori (abitudine del 25% degli automobilisti, secondo la Fondazione del Commissariato Europeo dell’Automobile), può causare bruciature dovute alla frizione della cintura di sicurezza sulla pelle.

TANTI PASSEGGERI QUANTI I POSTI IN AUTO

Anche nel caso in cui si debba percorrere pochissima strada, superare il numero di passeggeri per cui la vettura è omologata comporta enormi rischi, dato che implica che qualcuno non utilizzi la cintura di sicurezza o, se si tratta di bambini, gli appositi seggiolini.

IL RIFORNIMENTO NECESSARIO PER IL CONDUCENTE

Nonostante mangiare e bere in auto non sia espressamente proibito, può comportare distrazioni. Detto ciò, in presenza di alte temperature idratarsi è fondamentale. Uno studio congiunto dell’Università di Loughborough (Regno Unito) e l’European Hydration Institute ha provato che la mancanza di una corretta idratazione alla guida provoca gli stessi effetti sul conducente di 8 bicchieri di vino. La cosa migliore per prevenire ciò è bere acqua prima di mettersi in marcia e durante soste regolari. Inoltre, assistenti come il rilevatore di stanchezza sono in grado di analizzare il comportamento del conducente e raccomandare una sosta in caso di necessità.

POSTURE INADATTE ALLA GUIDA

Guidare con il gomito appoggiato al finestrino nelle giornate di arsura è un’immagine tanto tipica quanto sconveniente. Primo, perché incide sulla capacità di controllo dell’auto non avendo entrambe le mani sul volante. Secondo, per il rischio di gravi lesioni in caso di incidente. Un’altra postura estremamente rischiosa, in questo caso con riferimento al passeggero, è appoggiare i piedi sul cruscotto. In caso di collisione, non solo sarebbero d’intralcio nella funzione protettiva dell’airbag frontale, ma rischierebbero di convertire quest’ultimo in un elemento di pericolo.

TELO, OCCHIALI DA SOLE, CREMA SOLARE E PATENTE

Tra le poche cose davvero necessarie in vacanza, c’è la documentazione di guida. Nella maggior parte dei Paesi europei, infatti, guidare senza patente comporta una multa. Ecco tutti i documenti che bisogna tenere in auto.

SENZA FRETTA E ALLA RICERCA DEL POSTO MIGLIORE

Cercare parcheggio nelle località balneari può essere da mal di testa, tuttavia è importante non spazientirsi e ricordare che il clacson è da utilizzare solo per prevenire un incidente, non per mostrare la propria irritazione. Le multe legate a parcheggi sulla sabbia o in zone protette possono essere infatti molto salate.

MUSICA E AMORI ESTIVI

Tenere la musica a tutto volume rischia di coprire rumori importanti come la sirena di un’ambulanza o il clacson di un altro veicolo, ed è per questo un comportamento passibile di sanzione. Per quanto romantica possa essere la musica, meglio non lasciarsi trasportare eccessivamente. Baciare il copilota può comportare pericolose distrazioni al volante e per questo, ad esempio in Spagna, è passibile di multa fino a 80 euro.