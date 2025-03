ASR Auto Off: quando è utile disattivare l’antipattinamento?

Disattivare il controllo di trazione può rivelarsi molto utile in determinate condizioni di guida o durante interventi in officina, ma non tutti conoscono realmente il significato di ASR Auto Off e il procedimento per disattivare l’antipattinamento. Le numerose sigle dei sistemi di assistenza alla guida possono generare confusione. I termini più comuni, ASR, TCR ed ESC (in base al modello di auto), indicano sistemi che possono essere disattivati semplicemente premendo il pulsante ASR Off. Scopriamo cosa significa, in quali situazioni è utile e come escludere l’ASR auto.

COSA VUOL DIRE ASR?

Prima di tutto bisogna fare un po’ di chiarezza sui sistemi ASR e TCR. Le spie ASR e TCR si riferiscono entrambe al controllo della trazione o antislittamento delle ruote. L’ESC invece è il sistema che controlla la stabilità laterale quando si sterza e si verificano trasferimento di carico importanti. Quindi:

ASR AUTO (o TCR) hanno a che fare con acceleratore e motore ;

(o TCR) hanno a che fare con e ; ESC funziona in base ai segnali di velocità, sterzo e freni;

Entrambi i sistemi sfruttano la stessa elettronica di base, cioè i sensori del sistema ABS, ma intervengono in modo diverso e in condizioni di guida differenti. Ecco perché sapere cosa significa ASR Auto Off e come disattivare il controllo trazione è fondamentale per non correre inutili rischi alla guida su neve o ghiaccio. Vediamo prima come funziona l’ASR auto.

ASR AUTO: COME FUNZIONA IL CONTROLLO DI TRAZIONE?

Il controllo della trazione ASR limita lo slittamento delle ruote motrici dell’auto e contribuisce al controllo dell’auto nelle partenze, in accelerazione o in decelerazione su strade scivolose o sdrucciolevoli. Il sistema ASR o TCR analizza la velocità di rotazione delle ruote motrici tramite i sensori del sistema ABS e interviene quando una o entrambe le ruote stanno perdendo aderenza. Se una ruota comincia a slittare, il sistema aziona i freni fino a ristabilire la motricità adeguata.

Ma non solo, agisce anche sul regime del motore, indipendentemente da quanto si sta premendo l’acceleratore. Questo taglio di coppia è un valido aiuto alla guida, ma l’auto interpreta ogni perdita di aderenza come una situazione di pericolo. Ecco perché è utile sapere quando premere il tasto ASR Off:

in alcune condizioni di guida su asfalto scivoloso , a causa di neve, fango o con catene da neve montate. Sfruttare tutta la potenza del motore e la trazione disponibile aiuta nelle partenze quando l’auto è bloccata;

, a causa di o con catene da neve montate. Sfruttare tutta la potenza del motore e la trazione disponibile aiuta nelle partenze quando l’auto è bloccata; quando si prova il veicolo su un banco di test dinamometrico, bisogna assicurarsi che ASR ed ESC siano disattivati.

COME DISATTIVARE L’ANTIPATTINAMENTO RUOTE – ASR AUTO OFF

Premere il tasto ASR Auto Off e disattivare il controllo di trazione può essere molto pericoloso per i passeggeri senza le necessarie attenzioni. Quando le ruote slittano eccessivamente e non c’è modo di muovere l’auto è meglio non insistere per non danneggiare cambio e frizione: meglio liberare l’auto con l’aiuto di un altro veicolo e una robusta cinghia o barra per il traino.

Inoltre abbiamo detto in apertura che controllo di trazione (ASR/TCR) e di sbandata (ESC) lavorano in sincrono e su alcuni modelli si disattivano tutti con il tasto ASR Off. Quando la disattivazione si fa tramite computer di bordo, i rischi di confondersi sono minori, ma è comunque sempre utile leggere il libretto di istruzioni dell’auto per informazioni specifiche. Quando invece bisogna usare il tasto ASR Off sulla plancia ricordate che su alcuni modelli: