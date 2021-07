Periodo di osservazione RCA: che cos’è e cosa comporta

Sconosciuto a molti, il periodo di osservazione RCA riguarda invece tutti gli automobilisti assicurati. Scopriamo quindi che cos'è e come funziona

Nel glossario delle assicurazioni compare una voce che pochi conoscono ma che in realtà riguarda tutti gli automobilisti titolari di una polizza RC auto. Si tratta del ‘periodo di osservazione’, che indica l’intervallo di tempo a cui la compagnia assicurativa fa riferimento per determinare la classe di merito da attribuire al cliente assicurato. Cerchiamo adesso di capirne di più sul periodo di osservazione RCA, soprattutto che cos’è, come funziona e cosa comporta. Partendo da un veloce riepilogo su classe di merito e sistema bonus-malus.

Aggiornamento del 13 luglio 2021 con maggiori chiarimenti sul funzionamento del periodo di osservazione RC auto.

CHE COS’È LA CLASSE DI MERITO O CLASSE UNIVERSALE

La classe di merito o classe di conversione universale è uno dei fattori principali, ma non l’unico, per stabilire il premio che ogni assicurato deve pagare ogni anno. Le classi sono 18, con la diciottesima che è la più alta e costosa, mentre la prima è la più bassa e la più favorevole. I neopatentati entrano direttamente in 14^ classe di merito (a meno di beneficiare dei vantaggi della Legge Bersani o della più recente RC familiare). Il meccanismo è molto semplice: ogni assicurato, se non resta coinvolto in sinistri con colpa, guadagna ogni anno una posizione. Altrimenti ne perde due. Inutile dire che l’obiettivo è raggiungere la 1^ classe nel minor tempo possibile per pagare il premio più basso. La classe di merito è quindi un parametro molto importante (insieme ad altri) per determinare la rischiosità di un assicurato e calcolare la tariffa da assegnargli.

COME FUNZIONA IL SISTEMA BONUS-MALUS NELLA RC AUTO

Il meccanismo che abbiamo appena spiegato si chiama sistema bonus-malus. Come avrete senz’altro intuito si tratta di un sistema meritocratico (non a caso si chiama classe di ‘merito’) che premia i conducenti più virtuosi e penalizza quelli più imprudenti. L’automobilista che vuole risparmiare sulla polizza RC auto sa che non deve provocare incidenti, anche lievi, se vuole raggiungere il prima possibile la classe più favorevole. Per esempio un assicurato in 10^ classe ha bisogno di dieci anni consecutivi senza sinistri con colpa per approdare in 1^. Naturalmente chi resta coinvolto in un sinistro ma senza alcuna responsabilità, guadagna lo stesso una posizione.

CHE COS’È IL PERIODO DI OSSERVAZIONE RCA

Il periodo di osservazione RCA si riallaccia a tutto ciò che abbiamo scritto finora, essendo, come detto, il lasso di tempo che le compagnie di assicurazione utilizzano per determinare la classe di merito di un automobilista. In pratica durante questo periodo le compagnie verificano la condotta dell’assicurato alla guida e, in base alle risultanze (ossia se ha provocato incidenti o meno), definiscono con esattezza la classe in cui farlo rientrare nel periodo assicurativo successivo.

COME FUNZIONA IL PERIODO DI OSSERVAZIONE RCA

Nel caso di un nuovo assicurato, il periodo di osservazione ha una durata di 10 mesi: inizia dal momento della stipula del contratto e si conclude due mesi prima della scadenza della polizza annuale. I sinistri effettuati con colpa nei due mesi finali di copertura assicurativa ma che non rientrano nel periodo di osservazione, sono considerati l’anno successivo. A partire dal primo rinnovo, e per quelli seguenti, il periodo di osservazione RCA ha invece una durata di 12 mesi, e la data di inizio coincide con la data di fine del periodo di osservazione precedente. Così la compagnia assicurativa mantiene sempre invariato lo scarto di due mesi tra il termine del periodo di osservazione e la data di scadenza della polizza, in modo di avere il tempo di elaborare l’attestato di rischio su cui vengono annotati gli eventuali sinistri che hanno coinvolto l’assicurato.

CHE COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO

E visto che l’abbiamo nominato, chiudiamo spiegando per l’ennesima una volta (repetita iuvant) che cos’è l’attestato di rischio. Si tratta di un documento che contiene i dati del veicolo e dell’assicurato, lo storico degli eventuali sinistri avvenuti negli ultimi cinque anni assicurativi e la classe di merito bonus-malus. Dal 2015 l’attestato di rischio è diventato elettronico, e da allora chi decide di cambiare assicurazione non deve più inviare il documento alla nuova compagnia, perché quest’ultima lo preleva direttamente da una banca dati condivisa. Fermo restando l’obbligo da parte delle imprese assicurative di metterlo a disposizione dei clienti almeno 30 giorni prima della scadenza.