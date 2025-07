Pirelli presenta il nuovo Scorpion All Season SF3, a misura di SUV

Con l’introduzione del nuovo Scorpion All Season SF3, Pirelli firma un ulteriore passo avanti nella progettazione di pneumatici quattro stagioni, questa volta rivolgendosi in modo specifico all’universo SUV. Si tratta di un segmento in costante espansione, esigente sia sul piano della sicurezza (proporzioni e peso diversi rispetto a un’auto tradizionale) sia su quello della versatilità, dove uno pneumatico con battistrada e struttura standard potrebbe non essere adeguato. Il Produttore italiano di pneumatici, attingendo all’eredità tecnica del già affermato Cinturato All Season SF3, ha sviluppato una soluzione su misura per i veicoli a guida alta, introducendo tecnologie avanzate e materiali di nuova generazione.

SICUREZZA IN OGNI CONDIZIONE CONFERMATA DAI TEST

Alla base dello Scorpion All Season SF3 c’è una chiara ambizione: garantire prestazioni affidabili durante tutto l’anno, senza compromessi. Un obiettivo confermato dai test condotti da enti indipendenti, tra cui Dekra, che ne ha certificato l’eccellenza nella frenata cumulata, parametro cruciale in scenari reali – in questa guida abbiamo raccolto tutti i test indipendenti degli pneumatici All Season. Ogni misura al momento del lancio si fregia della Classe A nell’etichettatura europea per aderenza sul bagnato e della prestigiosa marcatura 3PMSF, simbolo di idoneità all’utilizzo in condizioni invernali severe.

Ma la sicurezza non è l’unico fronte su cui Pirelli ha investito: il comfort acustico e la riduzione della resistenza al rotolamento sono altrettanto centrali. Il nuovo Scorpion All Season SF3 si posiziona stabilmente nelle Classi B per rumorosità e nelle Classi A e B per resistenza al rotolamento, segnando un equilibrio virtuoso tra prestazioni e sostenibilità.

PIRELLI PRESENTA IL NUOVO SCORPION ALL SEASON SF3 PROGETTATO PER I SUV

Uno degli elementi distintivi del nuovo Scorpion risiede nella sua architettura specifica per SUV. Le sollecitazioni generate da veicoli più pesanti e con baricentro rialzato hanno richiesto interventi mirati, tra cui l’introduzione di tasselli del battistrada rinforzati, con geometrie studiate per un ingresso progressivo in impronta. Questo approccio riduce i picchi di pressione al suolo e le vibrazioni dalle ruote, traducendosi in una guida più fluida, silenziosa e stabile.

BATTISTRADA ADATTIVO DEL NUOVO SCORPION ALL SEASON SF3

Fiore all’occhiello di questo pneumatico è il suo battistrada a struttura adattiva, evoluzione diretta della tecnologia già collaudata sul Cinturato SF3. Le lamelle 3D, progettate per modificarsi con l’usura, passano da una configurazione lineare a un profilo a zig-zag, aumentando la superficie attiva in grado di trattenere la neve. Non si tratta solo di resistenza nel tempo, ma di evoluzione funzionale: la gomma si adatta alle stagioni, trasformandosi da pneumatico invernale lamellato a uno più simile a un estivo, senza perdita di prestazioni.

PIRELLI HA SVILUPPATO MESCOLE INTELLIGENTI: CHIMICA E IA SI INCONTRANO

La vera rivoluzione, tuttavia, si cela nella chimica dei materiali. Pirelli ha adottato una nuova mescola con polimeri innovativi, resine naturali e polimeri liquidi, ottimizzati per garantire adesione elevata sia in estate sia in pieno inverno. Il cuore di questo processo è il Virtual Compounder, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale capace di selezionare la migliore combinazione fra migliaia di formulazioni possibili. A completare il quadro, l’uso della modellazione 3D ha consentito di sviluppare simultaneamente disegno e mescola, ottimizzandone la sinergia per raggiungere prestazioni senza compromessi.

QUALI SONO LE MISURE DEL PIRELLI SCORPION ALL SEASON SF3?

Lo Scorpion All Season SF3 è disponibile in un’ampia varietà di misure, dai 17 ai 21 pollici, e include versioni dotate della marcatura Elect, pensate per valorizzare le peculiarità dei veicoli elettrici e ibridi plug-in (BEV e PHEV). Inoltre, alcune versioni adottano il Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), tecnologia che riduce il rumore da rotolamento grazie a materiali fonoassorbenti interni.

Per chi guida vetture medie o compatte, Pirelli propone invece il Cinturato All Season SF3, disponibile da 15 a 20 pollici, anch’esso premiato nei test Dekra e certificato TÜV SÜD. Alcune sue misure offrono anche la Seal Inside Technology, capace di prevenire la perdita di pressione in caso di foratura: un plus di sicurezza che copre circa l’85% delle situazioni accidentali più comuni.