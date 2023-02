L’utilità dell’assicurazione auto flotte aziendali si spiega facilmente. Immaginiamo che un imprenditore disponga di un parco veicoli da assegnare a dipendenti e collaboratori per lo svolgimento delle proprie attività. La stipulazione di tante polizze per quante sono le auto potrebbe essere molto gravosa. In questo e in altri casi simili, può essere utile ricorrere a un’assicurazione auto flotte aziendali. Si tratta evidentemente di una soluzione assicurativa che permette di coprire una grande quantità di veicoli con un’unica polizza. In questo modo, l’imprenditore del nostro esempio gestisce in modo più semplice ed efficiente le esigenze assicurative, riducendo la complessità e i costi associati all’acquisizione di singole polizze per ogni veicolo. Si tratta quindi di un’opzione potenzialmente valida per le imprese che gestiscono un gran numero di veicoli. Ma anche per le società di noleggio auto, le società di trasporto, e le società di logistica, che hanno bisogno di proteggere i propri veicoli in circolazione.

COSA È L’ASSICURAZIONE AUTO FLOTTE AZIENDALI

L’assicurazione auto flotte aziendali copre generalmente i rischi di responsabilità civile verso terzi e i danni causati dalla circolazione dei veicoli, ma anche quelli causati ai veicoli stessi. A seconda della compagnia assicurativa e delle esigenze specifiche del cliente, la copertura assicurativa è personalizzabile, includendo anche quella per eventi imprevisti come incendio, furto o danni provocati da eventi naturali. Emerge subito la caratteristica distintiva di questa formula. Il vantaggio primario dell’adozione di una polizza dedicata alla copertura assicurativa del parco veicoli aziendale è la centralizzazione della gestione contrattuale e unificata dei contratti. Permette infatti di ottenere una potenziale maggiore efficienza e una semplificazione del controllo.

ASSICURAZIONE AUTO FLOTTE AZIENDALI, COME FUNZIONA

L’assicurazione auto flotte aziendali è una soluzione assicurativa specificamente progettata per gestire le esigenze di protezione dei veicoli di proprietà di un’azienda. Ma anche di un singolo titolare di più veicoli. Consente di stipulare una sola polizza per tutti i mezzi in questione, al di là dalla loro dimensione e tipologia. Come abbiamo fatto presente, l’assicurazione auto flotte aziendali comprende in genere la copertura per i danni ai veicoli e quella per gli infortuni del conducente, la responsabilità civile verso terzi, la protezione contro i furti e le rapine, nonché la copertura per eventuali danni causati da eventi naturali. I veicoli coperti da un’assicurazione auto flotte aziendali, come approfondiamo, possono essere utilizzati sia per scopi aziendali esclusivi, sia per uso promiscuo da parte dei dipendenti dell’azienda. Dopodiché, l’assicurazione flotte può essere estesa anche ai veicoli noleggiati o affittati dall’azienda.

COSA COPRE L’ASSICURAZIONE AUTO FLOTTE AZIENDALI

Va da sé che la copertura nel caso di stipulazione di un’assicurazione auto flotte aziendali dipende dalle condizioni specificate nel contratto. L’opzione di base è naturalmente quella della Responsabilità civile, la cosiddetta Rc auto che è obbligatoria. Tuttavia, oltre a questa scelta di base, l’imprenditore può decidere di estendere la copertura per includere la Kasko, che copre i danni al veicolo e l’infortunio del conducente. Naturalmente può decidere di ottenere una protezione più completa contro il furto, l’incendio, gli atti vandalici e gli agenti atmosferici.

ASSICURAZIONE FLOTTE AZIENDALI VALE ANCHE IN CASO DI USO PROMISCUO?

Il principio operativo dell’assicurazione flotte aziendali è basato sulla stipula di una singola polizza che copre tutti i veicoli di proprietà di un singolo titolare. Questa tipologia di polizza comprende sia i veicoli utilizzati esclusivamente dall’azienda sia quelli utilizzati in modo promiscuo dai dipendenti. In questo secondo caso, il veicolo è utilizzato innanzitutto per ragioni strettamente connesse all’attività lavorativa. Ma anche per motivi personali. Ad esempio per un fine settimana in piena libertà. O semplicemente per la guida al di fuori degli orari di lavoro. C’è anche un altro aspetto da considerare rispetto all’assicurazione auto flotte aziendali e riguarda la vasta gamma di coperture per flotte di veicoli di qualsiasi dimensione e tipo. Non solo le auto in senso stretto, dunque. Ma anche mezzi come autogru per i cantieri. Condizione fondamentale è che siano di proprietà dello stesso titolare.