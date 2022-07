Acquistare un’auto elettrica usata: le cose più importanti da considerare

La garanzia della batteria è fondamentale ma non è l’unica cosa che conta: ecco i controlli più importanti prima di acquistare un’auto elettrica usata

Avete deciso di acquistare un’auto elettrica usata ma siete preoccupati delle brutte sorprese che potreste trovare? Niente paura, in questa guida parleremo in dettaglio dei principali controlli da fare e le cose più importanti da considerare. Comprare un’auto elettrica usata rappresenta per molti la possibilità di partecipare alla transizione energetica spendendo meno di un’auto nuova a batterie. Non bisogna certo abbassare la guardia, convinti che “tanto un’auto elettrica non fa manutenzione e non c’è quasi nulla da controllare”. Sbagliato! Come dimostra il Report auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori di SicurAUTO.it! La connettività delle auto elettriche agevola sicuramente i controlli sulla manutenzione eseguita dai precedenti proprietari e la verifica dei km reali, accedendo a vari database, come vi mostreremo nei paragrafi successivi. Seguite i nostri consigli per non vanificare il vostro risparmio!

GARANZIA BATTERIA AUTO ELETTRICA USATA: NON BASTA

I controlli da fare prima di acquistare un’auto elettrica usata sono in parte gli stessi di un’auto usata tradizionale. Aumenta però il rischio di scoprire sorprese sgradite e costose solo dopo aver fatto il passaggio di proprietà e iniziato a guidare l’auto. La maggior parte degli acquirenti di auto elettriche usate tende a preoccuparsi solo ed esclusivamente della batteria ad alto voltaggio. Ma è davvero sufficiente la garanzia della Casa (in meda 8 anni e 160 mila km) per stare tranquilli? Certo che no. In caso d’incidente un’auto elettrica può essere costosa e difficile da riparare se ha subito danni strutturali che coinvolgono componenti ad alto voltaggio e la zona batteria. Il proprietario precedente potrebbe averla fatta riparare in economia presso una qualsiasi carrozzeria, magari non abilitata PES-PAV per risparmiare e senza le attrezzature per operare sulle auto elettrificate.

Quasi sicuramente un’auto del genere non sarà più sicura come prima considerando che il potenziale rischio d’incidente e incendio aumentano proporzionalmente dopo una riparazione non eseguita a regola d’arte. Per di più potreste anche perdere la garanzia sulla batteria se si scopre che la riparazione non è stata eseguita presso un’officina autorizzata. Quindi:

– un prezzo troppo allettante o sotto il valore medio di mercato, abbinato a una carrozzeria scintillante attivano il primo campanello d’allarme;

– in seconda battuta poi c’è il rischio che i km siano scalati. Molto più probabile sulle prime generazioni di auto elettriche a ridotta connettività e senza aggiornamenti OTA (Over The Air).

VERIFICA KM REALI E INCIDENTI SULL’AUTO ELETTRICA USATA DA COMPRARE

CONTROLLI DA FARE SU UN’AUTO ELETTRICA USATA

Una volta individuata l’auto elettrica usata da comprare, quali sono gli altri aspetti più importanti da considerare? Ecco una checklist delle cose da sapere, che si aggiungono ai controlli da fare su un’auto usata tradizionale, fatta eccezione per il motore e il cambio, che non ci sono:

– lo stato di salute della batteria (anche noto come SOH – State Of Health) dà un’indicazione sulla capacità residua della batteria. Per questo controllo dovete quasi sicuramente rivolgervi a un’officina autorizzata del Brand. Attenti a non confondere l’SOH della batteria al litio con il livello di carica mostrato dal display dell’auto;

– la garanzia della batteria al litio in alcuni casi vale sotto precise condizioni d’uso indicate dal Costruttore. Quindi non fermatevi a verificare solo la scadenza temporale, ma anche se il precedente proprietario ha rispettato quanto prescritto sul libretto d’istruzioni. Ecco alcuni esempi di garanzie “condizionate” dalle Case auto;

– versione dell’auto, capacità della batteria, versione del software installato e dotazione realmente presente sull’auto. Gli aggiornamenti estetici sulle auto elettriche sono meno evidenti, mentre molte migliorie vengono introdotte nel tempo per ottimizzare l’efficienza della batteria, la gestione termica, il software e il sistema di ricarica. Occorre fare molta attenzione a questi dettagli;

– infine eventuali abbonamenti da attivare (e il loro costo) presso la rete autorizzata del Brand per continuare ad utilizzare servizi infotainment e di connettività.