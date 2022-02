Batteria auto elettriche, SOH e SOC: significato e differenze

SOC ed SOH batteria: cosa significano, come si calcolano e perché sono importanti quando si acquista un’auto elettrica usata

Comprare un’auto elettrica o ibrida usata anziché nuova sembra essere la soluzione migliore per ridurre la differenza di costi di utilizzo (TCO) rispetto a un’auto tradizionale. Con la garanzia sulla batteria delle auto elettriche standard a 8 anni, non si dovrebbero correre particolari rischi. Tuttavia è probabile che per mettersi al riparo da possibili contestazioni, i valori di SOH e SOC saranno delle clausole di salvaguardia per i rivenditori. Ecco cosa significano e perché è importante conoscerne le differenze, soprattutto con le auto elettriche usate.

SOC BATTERIA AUTO ELETTRICA: COME SI CALCOLA

Il livello di SOC, letteralmente State Of Charge, è tra i due parametri il più semplice da ricavare a cui si fa riferimento con le batterie in generale, ma in modo più diffuso con le auto elettriche. Si riferisce infatti alla quantità di carica percentuale che la batteria ha realmente accumulato. Il calcolo del SOC si una batteria è pertanto molto semplice:

SOC % = (Energia accumulata nella batteria dopo la ricarica / Capacità nominale della batteria) * 100;

Si tratta sostanzialmente di un valore che indica quanta energia la batteria riesce a contenere in una ben precisa condizione di utilizzo e temperatura. Oggi però non serve sapere come calcolare il SOC di un’auto elettrica, anche perché è un valore rappresentato in modo abbastanza attendibile dall’indicatore di carica della batteria. Un livello di SOC più basso del 100% non necessariamente indica che la batteria è danneggiata o usurata, se la temperatura ambientale è al di fuori delle condizioni ideali di utilizzo (verificare sul libretto d’istruzioni).

SOH BATTERIA AUTO ELETTRICA: COSA SIGNIFICA

Se è vero che il SOC può variare in base alla temperatura e al livello di usura della batteria di trazione, l’SOH di una batteria è più complesso da conoscere. Per SOH si intende letteralmente State Of Health, e indica esattamente lo stato di salute della batteria. Vale a dire qual è il livello di prestazioni generali che la batteria può garantire rispetto alla stessa batteria da nuova, considerando diversi parametri, come la tensione, l’autoscarica, la resistenza interna, SOC, etc. Normalmente non è un parametro di facile lettura per gli utenti, a meno di ricorrere alla diagnosi OBD e a una valutazione approfondita della batteria presso un’officina autorizzata.

SOC, SOH E GARANZIA BATTERIA AUTO ELETTRICA USATA

Considerando che all’SOH si farà sempre più spesso riferimento nei contratti di acquisto delle auto elettriche usate è bene non fare confusione. Com’e è già successo al proprietario di un’auto ibrida per cui la sostituzione della batteria sarebbe costata più del valore del veicolo, l’SOH può essere un’arma a doppio taglio. Da una parte il venditore, dichiarando il valore di SOH nel contratto, certificato da un’officina, si tutelerebbe da possibili contestazioni e dall’altra il cliente avrebbe meno possibilità di far valere i suoi diritti a distanza di qualche mese. È un rischio da cui guardarsi bene, a maggior ragione se è scaduta la garanzia ufficiale del Costruttore. Poiché l’usura della batteria non dipende solo dai chilometri percorsi, ma anche dalle scariche profonde (possibili nei piazzali non attrezzati alle elettriche) e da come è stata ricaricata/utilizzata l’auto dal precedente proprietario.