Auto elettriche 2021: durata e condizioni garanzia batteria

Comprare un’auto elettrica potrebbe comportare la perdita della garanzia batteria: ecco quanto vale e le condizioni sulle auto elettriche 2021

La batteria delle auto elettriche è il componente che influenza maggiormente il costo da nuova. Almeno finché non si troverà un modo per riciclare le batterie al litio e recuperare completamente le materie prime è improbabile che i costi per sostituire la batteria di un’auto elettrica scenderanno. Anche per questo motivo la garanzia sulla batteria (con le sue limitazioni) diventa una leva commerciale che rende più o meno conveniente un’auto elettrica. Quali sono le auto elettriche 2021 con la garanzia sulla batteria più lunga e vantaggiosa? Ecco i dati in dettaglio.

GARANZIA AUTO ELETTRICHE: QUELLE USATE SONO A RISCHIO

Le guide all’acquisto delle auto nuove elettriche saranno sempre più orientate a chiarire le informazioni da non sottovalutare quando si compra un’auto nuova a batteria. Considerando che la manutenzione è molto ridotta rispetto alle auto tradizionali, è sui componenti più costosi che avverranno gli interventi straordinari: batteria al litio, motore, inverter ecc. L’automobile Club Tedesco ha messo insieme le condizioni di garanzia delle Case per le auto elettriche 2021 che trovate più in basso. Prima però è bene conoscere quali sono i casi in cui vale la garanzia che copre la riparazione o la sostituzione della batteria sulle auto elettriche.

AUTO ELETTRICHE: LA GARANZIA DECADE SE NON SI RISPETTANO LE INDICAZIONI

Quali garanzie danno le Case auto sui modelli elettrici? Sicuramente conoscere la durata in anni e in km, ormai simile per la maggior parte delle Case auto non basta a dormire sonni tranquilli. Conoscere il costo di riparazione della batteria di un’auto elettrica potrà aiutarvi anche a valutare eventuali polizze di assicurazione kasko. In caso di incidente stradale con colpa o da soli, se la batteria dovesse danneggiarsi, può essere un intervento molto caro. Come spiega l’ADAC, possono esistere divere condizioni, riportate sul manuale di istruzioni che fanno decadere la garanzia sulla batteria di un’auto elettrica. Le principali sono:

– Scarica profonda della batteria. Restare a secco non è salutare per la batteria e molte Case auto lo sconsigliano esplicitamente facendone una condizione di esclusione della garanzia;

– Scarica profonda per inutilizzo del veicolo. Un problema che si presenta soprattutto con l’acquisto di auto elettriche usate. In tal caso è opportuno controllare attentamente il valore SOH (State Of Health) della batteria;

– Installazioni di accessori o modifiche successive all’immatricolazione dell’auto, come il gancio di traino non previsto in origine;

– Aggiornamenti del software non effettuati;

– Piano di manutenzione non eseguito correttamente o non presso la rete ufficiale;

GARANZIA BATTERIA AUTO ELETTRICHE 2021: DURATA E CONDIZIONI

La durata della garanzia sulla batteria delle auto elettriche include quasi sempre anche il sistema di trazione e ricarica. La maggior parte delle Case auto è allineata a 8 anni o 160 mila km (fino a 240 mila km alcune Tesla). Per ora solo Lexus ha esteso a 10 anni o 1 milione di km la garanzia sulla batteria della UX300e. Le condizioni della garanzia sulle auto elettriche sono molto variabili per quanto riguarda la capacità minima e i casi di esclusione.

La garanzia batteria auto elettrica interviene se la capacità scende:

– al di sotto dell’80% per la Porsche Taycan;

– sotto 9 barrette di 12 sul display dei modelli Nissan;

– meno del 70% su Renault Kangoo e Opel Ampera-e. Tutti gli altri modelli sono nel mezzo. Clicca l’immagine sotto per vedere i dati a tutta larghezza;

I casi di esclusione della garanzia auto elettrica sulla batteria più comuni riguardano la scarica profonda, mentre quelli più specifici riguardano:

– il mancato aggiornamento del software su Tesla, Fiat e Opel;

– Scarica per inutilizzo su BMW e Porsche;

Nessuna specifica limitazione in base a quanto riporta l’ADAC sulle altre auto elettriche 2021 dei Brand Mazda, Volkswagen, Volvo, Audi, Hyundai, Kia, Renault, Seat, Skoda.