SERMI: Launch Italy è il primo operatore di diagnosi remota certificato

Launch Italy è la prima azienda in Italia ad aver ottenuto la certificazione SERMI (Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information) come fornitore di servizi da remoto – Remote Service Supplier (RSS) – tramite l’ente di certificazione RINA. Un traguardo che pone la divisione italiana della multinazionale cinese all’avanguardia nel settore delle riparazioni e manutenzioni di veicoli, garantendo il massimo livello di sicurezza e trasparenza nell’accesso ai dati critici relativi alla diagnostica e alla sicurezza dei veicoli.

CHE COS’È LA CERTIFICAZIONE SERMI E PERCHÉ È IMPORTANTE

La certificazione SERMI permette alle officine e operatori indipendenti e ai fornitori di servizi da remoto l’accesso standardizzato, tramite un’unica procedura di autenticazione e credenziali ricevuto con il certificato stesso, alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli, quali sistemi antifurto, GPS, immobilizzatori e altre tecnologie annesse all’aspetto “security”, presenti nei portali tecnici dei costruttori di veicoli. In questo modo si semplifica il lavoro di riparatori indipendenti e fornitori di servizi remoti, inoltre i proprietari di veicoli possono riconoscere le officine certificate in grado di operare e riparare sui veicoli preservandone la sicurezza a 360°.

In Italia, dopo un po’ di ritardi, l’implementazione ufficiale dello schema SERMI è fissata per il 1° febbraio 2025.

Le aziende e gli operatori che intendano usufruire di questo accesso standardizzato e facilitato, devono richiedere agli opportuni organismi (detti CAB) le credenziali di accesso, producendo opportuna documentazione. Coloro che, alla data del 1/2/2025, non avessero ottenuto tali credenziali, non saranno in grado di accedere alla ‘sezione’ SERMI dei portali dei costruttori.

Attualmente in Italia è RINA il primo organismo certificatore accreditato CAB per il SERMI in Italia, che funge da punto di riferimento per le officine e i fornitori di servizi da remoto che vogliano aderire al SERMI. RINA ha sviluppato una piattaforma dedicata per le aziende interessate alla certificazione SERMI su cui è possibile caricare in sicurezza i documenti necessari alla verifica, prenotare l’audit documentale, ricevere le comunicazioni e scaricare il relativo certificato a conclusione di tutte le verifiche. Oltre a RINA, anche Bureau Veritas Italia, quando concluderà il processo di accreditamento, sarà il secondo CAB SERMI in Italia.

COME LAUNCH ITALY È DIVENTATA LA PRIMA AZIENDA IN ITALIA A OTTENERE LA CERTIFICAZIONE SERMI

Per Launch Italy il processo per ottenere la certificazione SERMI è stato complesso e rigoroso, comprendendo una valutazione dettagliata della struttura aziendale e del team. Grazie alla collaborazione con il Trust Center Digidentity e al supporto di RINA, è riuscita a dimostrare la conformità agli elevati standard richiesti dal regolamento SERMI, tra cui:

la legittimità delle attività delle attività dell’azienda;

l’esperienza e la qualificazione tecnica del personale;

l’adozione di procedure sicure e trasparenti.

COSA CAMBIA PER LAUNCH ITALY CON LA CERTIFICAZIONE SERMI

“Essere i primi in Italia a ottenere questa certificazione è per noi motivo di grande orgoglio“, ha dichiarato Manuel Turchetto, responsabile tecnico di Launch. “Questo riconoscimento dimostra il nostro impegno verso l’innovazione, la sicurezza e il supporto alle officine e ai professionisti indipendenti, in un settore in continua evoluzione”. Già dal prossimo 1° febbraio Launch Italy potrà accedere ai portali dei produttori automobilistici con un unico login, semplificando e velocizzando i processi operativi, potrà garantire una gestione centralizzata e sicura delle informazioni sensibili legate alla sicurezza del veicolo, e infine sarà in grado di offrire ai suoi clienti un servizio che rispetta alti standard di trasparenza, conformità e affidabilità.