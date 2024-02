SERMI: in Italia e altri Paesi slitta l’obbligo del 1° giugno 2024

L’entrata in vigore dello schema SERMI in Italia non sarà più il 1° giugno 2024 come avevamo riportato di recente. La notizia dello slittamento del SERMI in Italia e in altri Paesi è stata appena diffusa dall’Associazione. Mentre il SERMI in altri Paesi partirà come da calendario ufficiale confermato fino al 1° aprile 2024, con tutti gli aggiornamenti sull’accreditamento SERMI spiegato in questo approfondimento. Ecco tutte le novità più recenti sul SERMI in Italia, Francia e Polonia.

SCHEMA SERMI IN ITALIA, FRANCIA E POLONIA: PARTENZA RINVIATA

L’entrata in vigore del SERMI nei vari Paesi dell’Unione europea è stata aggiornata fino ad oggi ogni 2 mesi. Partono prima i Paesi che hanno ufficializzato tutti i soggetti che intervengono nel processo di certificazione, le procedure e requisiti richiesti agli operatori e alle officine IAM (Independent Aftermarket). La notizia di oggi è che l’associazione SERMI ha congelato la partenza in Italia, Francia e Polonia, precedentemente calendarizzata al 1° giugno 2024. Si tratta chiaramente di una partenza rinviata, ma a data da definirsi, evidentemente per valutare anche l’andamento nei Paesi che sono già partiti e quale sarà l’adesione delle officine IAM.

CAB SERMI: KIWA IN MOLTI PAESI UE

Nulla invece cambia riguardo all’ente CAB SERMI per l’Italia che è KIWA. Il Conformity Assessment Bodies riconosciuto dal NAB (National Accreditation Body) ad eseguire i controlli di conformità su chi richiederà il SERMI era già stato ufficializzato in precedenza. Lo stesso CAB dell’Italia, che secondo gli ultimi chiarimenti sul SERMI può effettuare ispezioni anche in Paesi diversi, è l’organo di riferimento unico per quasi tutti gli Stati o uno di quelli a cui rivolgersi in Svezia, Spagna, Norvegia e Danimarca. Fa eccezione la Finlandia che ad oggi ha come unico CAB AKL-Sertifiointi Oy.

LO SCHEMA SERMI UFFICIALE FINO DA APRILE 2024 IN 7 PAESI EUROPEI

Ad oggi quindi il calendario SERMI, riporta che a partire dal 1° aprile 2024, altri 7 Paesi europei adotteranno lo schema SERMI. Questi paesi sono:

Austria

Belgio

Germania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

Dal 1° febbraio 2024 invece è prevista l’implementazione del SERMI in Danimarca, Finlandia e Norvegia. Questi Paesi hanno seguito la Svezia che è partita in anticipo su tutti dal 1° ottobre 2023. Mentre ricordiamo che anche il Regno Unito ha confermato che adotterà il SERMI volontariamente appena sarà confermata la struttura di accreditamento.