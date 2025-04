Nuovo CEO Stellantis: 5 nomi in gioco, ecco chi sono

Aprendo ad Amsterdam l’assemblea degli azionisti, il presidente John Elkann ha confermato che la nomina del nuovo CEO di Stellantis è prevista entro la prima metà del 2025, senza lasciar trapelare null’altro. Tuttavia due ‘gole profonde’ molto beninformate hanno rivelato al portale Automotive News Europe che l’azienda starebbe lavorando su una shortlist di 5 nomi, della quale farebbero parte due candidati interni e tre esterni. Cerchiamo di capire chi sono.

IL PROCESSO DI SELEZIONE DEL NUOVO CEO DI STELLANTIS

La caccia al successore di Carlos Tavares per il ruolo di nuovo CEO di Stellantis è stata aperta subito dopo le dimissioni del manager portoghese, giunte inaspettatamente il 1° dicembre scorso. Della questione se ne sta occupando un comitato speciale del CdA che in questi mesi ha proceduto a una prima scrematura di candidati, restringendo la selezione a una manciata di nomi. Esattamente 5, secondo gli informatori anonimi ascoltati da ANEurope, di cui due già appartenenti al pianeta Stellantis e gli altri esterni.

I primi sarebbero quelli di Antonio Filosa e Maxime Picat.

DUE CANDIDATI INTERNI: ANTONIO FILOSA E MAXIME PICAT

L’ingegnere napoletano Antonio Filosa è attualmente Chief Operating Officer (COO) di Stellantis per il Nord America e leader globale dell’ente Quality. Fa parte del Gruppo Fiat dal 1999, prima come responsabile di tutte le attività di acquisto nell’America Latina, e poi ricoprendo una serie di incarichi con responsabilità crescenti all’interno di FCA, incluso il ruolo di direttore di stabilimento della Betim (Brasile). Filosa è stato anche a capo dei marchi Alfa Romeo e Maserati per la stessa America Latina, posizioni che ha ricoperto rispettivamente dal 2016 e dal 2018. A seguito della fusione con PSA che ha portato alla creazione del gruppo Stellantis, a gennaio 2021 è stato nominato COO per il Sud America, poi nel 2023 è diventato CEO di Jeep mantenendo la carica fino allo scorso febbraio. Filosa è stato determinante per conseguire con successo le ottime prestazioni di Stellantis in Sud America, aumentando ricavi, qualità e quota di mercato.

Il francese Maxime Picat proviene invece dal mondo Peugeot e oggi è il responsabile degli Acquisti e della Catena di approvvigionamento del gruppo Stellantis nonché Chief Operating Officer (COO) per Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, mentre in precedenza era stato COO per il mercato Enlarged Europe. In Peugeot ha scalato tutte le posizioni apicali, anche con qualche esperienza in Cina, fino a diventare CEO del marchio nel 2012. Dal 2016 al 2021 è stato vice-presidente esecutivo per l’Europa del Gruppo PSA.

I POSSIBILI CANDIDATI ESTERNI

Per quanto riguarda invece i nomi dei tre candidati ‘esterni’ individuati dal comitato speciale del CdA, le ‘talpe’ non hanno voluto rivelarne l’identità, limitandosi a precisare che si tratta di tre uomini. Non si può quindi del tutto scartare la suggestione Luca de Meo, attuale CEO del Gruppo Renault, anche se non appare l’ipotesi più probabile. Tra i papabili ci sarebbe anche un altro Luca, in questo caso Maestri, attuale capo dei corporate services di Apple, figura di spicco nel panorama finanziario globale in virtù degli anni come CFO dell’azienda fondata da Steve Jobs. Luca Maestri peraltro non è a digiuno di automotive, avendo lavorato per quasi vent’anni in General Motors. Tra l’altro in molti hanno sottolineato come giugno 2025, deadline per la nomina del nuovo CEO di Stellantis, sia anche il mese in cui, per una curiosa coincidenza, Maestri potrebbe essere libero da eventuali vincoli contrattuali con Apple.