Stellantis, nuovo CEO cercasi: i potenziali sostituti di Tavares

Una Stellantis senza Tavares? È lo scenario che potrebbe materializzarsi nel 2026, quando scadrà il contratto del manager portoghese. Secondo fonti d’oltreoceano, infatti, l’azienda avrebbe già avviato la ricerca per il successore del CEO, a seguito soprattutto delle deludenti performance sul mercato nordamericano, che aveva sempre rappresentato il punto di forza del gruppo. Da Stellantis avrebbero comunque fatto sapere che la ricerca del possibile successore di Tavares rientra nella regolare pianificazione quando si avvicina la scadenza di un contratto così importante: non ci sarebbero quindi piani per un immediato cambio della leadership e lo stesso Tavares sarà incluso nel processo di ricerca. Premesso che l’attuale CEO può giocarsi ancora qualche carta per strappare la conferma, vediamo quali sono i potenziali sostituti.

TAVARES VIA DA STELLANTIS? PESA LA SITUAZIONE NEGLI USA

Ma perché Stellantis defenestrerebbe Carlos Tavares, che guida l’azienda fin dalla sua nascita nel 2021, frutto della fusione tra il gruppo PSA e Fiat Chrysler Automobiles? Sempre secondo fonti americane, sembra che il presidente John Elkann sia sempre più insoddisfatto della situazione in Nord America, il maggior bacino di profitti del gruppo, dove le vendite hanno subito un rallentamento e diversi dirigenti hanno già lasciato l’azienda. A questo proposito il consiglio di amministrazione di Stellantis si riunirà il 9 e 10 ottobre negli Stati Uniti per valutare i piani da attuare per rilanciare le attività nell’area, riferiscono ancora le stesse fonti: “È normale per il CdA iniziare a guardare ai piani di successione data l’importanza dell’amministratore delegato, senza che questo influisca sulle future discussioni, in quanto c’è ancora la possibilità che Tavares resti più a lungo“.

CHI È CARLOS TAVARES

Portoghese di Lisbona, classe 1958, pilota amatoriale e collezionista di auto d’epoca, Carlos Tavares ha iniziato la sua carriera in Renault nel 1981 per poi passare a Nissan (società comunque controllata dal gruppo francese), prima di tornare alla Régie nel 2011 come Chief Operating Officer e braccio destro del potentissimo Carlos Ghosn. Dopo aver tentato inutilmente di prendere il posto del suo capo, nel 2013 ha lasciato la Renault e nel 2014 è diventato il CEO del gruppo PSA (Peugeot-Citroen), ottenendo buoni risultati tra cui il rilancio del marchio Opel, acquistato da GM nel 2017. Nel 2021 viene nominato primo amministratore delegato del neonato gruppo automobilistico multinazionale Stellantis, nato dalla fusione di PSA con FCA, intraprendendo negli ultimi tempi un rigoroso percorso di riduzione dei costi.

I POSSIBILI SOSTITUTI DI TAVARES COME CEO DI STELLANTIS

Vedremo se le strade di Stellantis e Tavares si separeranno per davvero. Intanto, come capita sempre in questi casi, iniziano a circolare i nomi dei possibili successori. Qualcuno ha subito sparato il nome dell’attuale CEO di Renault, l’italiano Luca De Meo, ma l’ipotesi, sebbene suggestiva, appare inverosimile: visto che la parte italiana del gruppo detiene già la presidenza con John Elkann, il ruolo del CEO non può che essere della parte ‘francese’. Per lo stesso motivo escluderemmo Antonio Filosa, attuale numero uno di Jeep. Un nome appetibile potrebbe invece essere quello di Olivier François, attuale AD dei marchi Fiat e Abarth nonché direttore marketing globale del gruppo Stellantis. Il problema è che François, sebbene sia francese, viene percepito come appartenente all’universo Fiat/FCA, visto che ci orbita da quasi vent’anni.

Per lo stesso motivo non scommetteremmo grosse cifre sul clamoroso ritorno di Mike Manley, che è stato l’ultimo CEO del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, in sostituzione dell’ormai malato Marchionne, prima della fusione con PSA e la nascita conseguente di Stellantis. Mentre potrebbe avere maggiori chance la candidatura di Maxime Picat, in PSA addirittura dal 1998 e oggi responsabile degli Acquisti e della Catena di approvvigionamento del gruppo. Altri nomi da considerare sono quelli dell’olandese Roy Jakobs, CEO di Philips, e dell’argentino Carlos Zerlenga, oggi già in Stellantis nel ruolo di Chief Operating Officer del Nord America.