Terremoto Stellantis: Tavares lascia nel 2026, Ficili nuovo CEO Alfa

L’annunciato rimpasto dei vertici manageriali di Stellantis è risultato molto più profondo di quanto si attendesse, traducendosi in un vero e proprio ‘terremoto’. Nessuno, per esempio, si aspettava la defenestrazione della potentissima CFO Natalie Knight e del COO per il Nord America Carlos Zerlenga, altro pezzo da 90 dei quadri del Gruppo. Nel nostro orticello assume invece particolare importanza la nomina di Santo Ficili, in Fiat addirittura dal 1987, a CEO di Alfa Romeo e Maserati, sperando che abbia la ricetta giusta soprattutto per risollevare le sorti del Tridente. Ufficiale, infine, la dipartita del CEO di Stellantis Carlos Tavares alla scadenza naturale del suo contratto, che avverrà all’inizio del 2026. Il Gruppo è già al lavoro per identificare il successore che sarà annunciato nel corso del quarto trimestre del 2025.

TERREMOTO NEL MANAGEMENT DI STELLANTIS

I cambiamenti nel management, recita una nota dell’azienda, sono stati decisi per conseguire una semplificazione e migliorare le performance dell’organizzazione in un contesto globale turbolento. I nuovi manager, sotto la guida del CEO Carlos Tavares che ha incassato la fiducia del CdA Stellantis e rimarrà in sella fino alla fine del suo mandato, hanno l’obiettivo di rafforzare l’impegno del Gruppo automobilistico sulle priorità del business e di affrontare con decisione le sfide globali che il settore si trova a fronteggiare. “In questo momento darwiniano per l’industria automobilistica, il nostro dovere e responsabilità etica è di adattarci e prepararci per il futuro, agendo meglio e più velocemente dei nostri concorrenti, per offrire una mobilità sostenibile, sicura e accessibile“, ha detto Tavares.

I NUOVI MANAGER: FICILI DIVENTA CEO DI ALFA ROMEO E MASERATI

Ecco come cambia il management di Stellantis:

Antonio Filosa, oltre a mantenere il ruolo di CEO del marchio Jeep, viene nominato Chief Operating Officer (COO) per il Nord America succedendo a Carlos Zarlenga, il cui prossimo incarico sarà oggetto di un ulteriore annuncio. L’italiano Filosa, ricorda l’azienda, è stato determinante per conseguire con successo le ottime prestazioni della regione del Sud America di Stellantis, aumentando ricavi, qualità e quota di mercato.

Jean-Philippe Imparato, oltre a mantenere il ruolo di CEO di Pro One (la divisione che incorpora i marchi dei veicoli commerciali del Gruppo) ma NON quello di CEO dell’Alfa, viene nominato Chief Operating Officer per la regione Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l’azienda.

Doug Ostermann viene nominato Chief Financial Officer (CFO), succedendo a Natalie Knight, che lascerà l’azienda. Ostermann in precedenza è stato Chief Operating Officer di Stellantis China.

Gregoire Olivier viene nominato Chief Operating Officer per la Cina oltre a mantenere il ruolo di Liaison Officer di Leapmotor, grazie alla sua conoscenza ed esperienza maturata nel mercato cinese.

Un altro italiano, Santo Ficili, viene nominato CEO di Maserati (al posto di Davide Grasso, il cui prossimo incarico sarà oggetto di un ulteriore annuncio) e Alfa Romeo (al posto di Imparato), oltre che membro del Top Executive Team.

Inoltre, per migliorare le performance commerciali, l’organizzazione della Supply Chain sarà trasferita dalla Divisione Acquisti guidata da Maxime Picat alla Divisione Manufacturing, sotto la guida di Arnaud Deboeuf. Picat si dedicherà con ancora maggiore attenzione ai miglioramenti delle performance da ottenere grazie al lavoro con i fornitori.

STELLANTIS: TAVARER RESTA FINO ALLA FINE DEL SUO MANDATO, GIÀ AVVIATA LA SUCCESSIONE

Per quanto riguarda infine Carlos Tavares, il manager portoghese ha strappato la conferma fino al termine del suo contratto (c’era chi vaticinava la possibilità di un allontanamento immediato) ma non l’eventuale rinnovo, che forse neppure lui voleva. Al termine del Consiglio d’Amministrazione che ha deciso le nuove nomine, il presidente John Elkann, pur esprimendo a nome del CdA il proprio supporto all’attuale CEO, ha infatti annunciato che è già in corso il processo formale per identificare il successore di Tavares, quando lascerà l’incarico all’inizio del 2026. Questo processo, guidato da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione presieduto dallo stesso Elkann, completerà il proprio lavoro entro il quarto trimestre del 2025.