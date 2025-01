Exide: la nuova batteria ausiliaria AGM per 5 milioni di veicoli in UE

Exide Technologies ha lanciato la nuova batteria ausiliaria AGM EK013, ampliando la sua gamma di batterie per veicoli leggeri. Questa nuova batteria è progettata per supportare i sistemi start-stop e l’elettronica dei veicoli, in particolare le trasmissioni automatiche e le pompe elettriche dell’olio del cambio. Con questo lancio, Exide mira a coprire un parco circolante che conta su cinque milioni di veicoli in Europa. Insieme alle batterie EK454 e EK457, anch’esse recentemente lanciate, Exide ora offre soluzioni per circa sei milioni di veicoli.

EXIDE E LA BATTERIA AGM EK013, LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La batteria EK013 è una batteria AGM (Absorbed Glass Mat) da 12 V e 1,2 Ah. La sua funzione principale è quella di supportare l’elettronica di bordo dei veicoli, in particolare:

sistemi Start-Stop : la batteria funge da backup per i sistemi start-stop, consentendo agli automobilisti di guidare senza preoccupazioni anche in caso di malfunzionamenti della batteria principale;

: la batteria funge da backup per i sistemi start-stop, consentendo agli automobilisti di guidare senza preoccupazioni anche in caso di malfunzionamenti della batteria principale; trasmissioni automatiche : la EK013 supporta l’elettronica delle trasmissioni automatiche, assicurando il corretto funzionamento del cambio;

: la EK013 supporta l’elettronica delle trasmissioni automatiche, assicurando il corretto funzionamento del cambio; pompe elettriche dell’olio del cambio : la EK013 è progettata per alimentare le pompe elettriche dell’olio del cambio, garantendo la lubrificazione e la funzionalità del sistema;

: la EK013 è progettata per alimentare le pompe elettriche dell’olio del cambio, garantendo la lubrificazione e la funzionalità del sistema; batteria ausiliaria standard: funge anche da batteria ausiliaria standard, spesso posizionata dietro il vano portaoggetti, fornendo energia supplementare ai sistemi elettronici del veicolo.

EXIDE E AGM EK013, LE SUE APPLICAZIONI

La versatilità della batteria EK013 di Exide è uno dei suoi notevoli punti di forza, che la rendono adatta a differenti e variegate tipologie di veicoli. In particolare, questa batteria è compatibile con:

Range Rover Evoque : uno dei modelli di auto coperti dalla nuova batteria;

: uno dei modelli di auto coperti dalla nuova batteria; Mercedes Benz : molti modelli del costruttore tedesco, inclusa la serie EQ puramente elettrica , sono compatibili con questa batteria;

: molti modelli del costruttore tedesco, inclusa la , sono compatibili con questa batteria; furgoni: la batteria è adatta anche per diversi modelli di furgoni, ampliando il suo campo di applicazione anche ai veicoli commerciali.

La capacità di adattarsi a vari tipi di veicoli conferma il ruolo della EK013 come soluzione indispensabile per una vasta gamma di applicazioni.

QUALITA’ E AFFIDABILITA’ DELLE BATTERIE DI EXIDE

Exide Technologies è un fornitore leader di primo impianto, il che garantisce la qualità e le alte prestazioni delle sue batterie. La batteria AGM EK013 non fa eccezione ed ha superato rigorosi test per assicurare ai professionisti e agli automobilisti una lunga durata. L’attenzione di Exide alla qualità si riflette nel suo impegno a fornire soluzioni di accumulo di energia avanzate e sostenibili sia per il settore automotive che industriale.

Exide Technologies ha una lunga storia, con 135 anni di esperienza nello sviluppo e nella commercializzazione di batterie e sistemi innovativi. L’azienda si impegna a contribuire alla transizione energetica e a promuovere un futuro più pulito, puntando sul riciclaggio, la sostenibilità e la responsabilità ambientale. Exide offre una gamma completa di soluzioni al piombo e agli ioni di litio, che includono:

batterie a 12 V per veicoli a combustione ed elettrici;

batterie di trazione per la movimentazione dei materiali e la robotica;

per la movimentazione dei materiali e la robotica; batterie stazionarie per la fornitura di energia elettrica ininterrotta;

per la fornitura di energia elettrica ininterrotta; batterie per le telecomunicazioni;

accumulo di energia davanti e dietro il contatore;

davanti e dietro il contatore; batterie di propulsione per i sottomarini.

Exide dispone di 11 impianti di produzione e 3 di riciclaggio in tutta Europa, garantendo una catena di fornitura locale con una bassa impronta di CO2. L’azienda vanta un team di 5.000 dipendenti e fornisce ogni anno soluzioni e servizi di accumulo di energia per 1,6 miliardi di euro a clienti di tutto il mondo.

Le nuove batterie EK013, EK454 e EK457 sono già disponibili per l’acquisto, consentendo ai professionisti dell’aftermarket di servire un parco circolante di circa sei milioni di veicoli. Con questa espansione della gamma, Exide rafforza il suo ruolo di fornitore affidabile di batterie di alta qualità per l’industria automobilistica.