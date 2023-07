Range Rover Evoque con spia cofano aperto accesa: come risolvere

La Range Rover Evoque con spia accesa che segnala cofano motore aperto, anche se è chiuso, è un problema che ha afflitto diversi proprietari negli anni. Il problema non è da sottovalutare, poiché abituarsi a un falso allarme, potrebbe provocare seri pericoli alla guida nel caso in cui il cofano dovesse essere realmente aperto, magari non chiuso correttamente dopo un controllo dei livelli o un rabbocco. Nei paragrafi seguenti parleremo del problema della spia accesa cofano motore Range Rover in dettaglio e come risolvere, ricordandovi però che se l’auto è coperta dalla garanzia è sempre meglio rivolgersi alla rete ufficiale o al venditore e mostragli questo articolo.

RANGE ROVER EVOQUE CON SPIA ACCESA COFANO MOTORE

Il bollettino tecnico dell’anomalia Range Rover, con la spia accesa “cofano aperto” è stato diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Il problema, come vedremo, può riguardare tutte le auto con apertura particolarmente esposta all’acqua, dotate di sensore sulla chiusura del cofano. Il contenuto della nota informativa per gli autoriparatori si riferisce in particolar modo a:

Range Rover Evoque prodotte tra il 2011 e il 2018 ;

prodotte ; difetto riscontrato, la spia “cofano aperto” resta accesa anche quando il cofano è correttamente chiuso.

Il problema non si sarebbe verificato solo sulla Range Rover Evoque, già dopo pochi km come riporta un utente sul forum dedicato alla Evoque, ma anche sulla Land Rover Freelander 2, come si evince anche da un bollettino tecnico Hella.

DIFETTO COFANO MOTORE APERTO LAND ROVER: PERCHÉ SUCCEDE

Secondo gli esperti dell’autoriparazione, il problema della spia accesa “cofano aperto” Range Rover è provocato dall’ossidazione innescata dall’acqua nell’interruttore del meccanismo di chiusura del cofano. Questo difetto, oltre a generare confusione nel proprietario a causa dei falsi allarmi, porta con sé diversi disagi, in base al modello e all’allestimento:

potrebbe non essere possibile chiudere l’auto ;

essere ; si potrebbe sentire ad ogni tentativo di chiusura la tromba bitonale per avvertire il proprietario di un alert che in realtà non c’è, o meglio è subdolo.

SOLUZIONE SPIA COFANO MOTORE APERTO SU LAND ROVER

In alcuni casi, sono stati testati diversi tentativi di riparazione che però si sono rivelati palliativi, come:

pulire il sensore con uno spray per contatti;

con uno spray per contatti; lubrificare il sensore e il contatto;

e il contatto; bypassare il sensore per consentire la chiusura dell’auto, almeno fino alla disponibilità del ricambio e quindi la riparazione.

La procedura per risolvere il problema consigliata alle officine solamente la sostituzione della serratura del cofano motore. I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Land Rover LTB01149V4, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.