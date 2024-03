SUV e guida sostenibile? Con Mercedes EQA e EQB si può

Gli appassionati di SUV, allo stesso tempo attenti al rispetto per l’ambiente, troveranno certamente interessante due soluzioni proposte da Mercedes: EQA e EQB. Si tratta di due Sport Utility Vehicle che rispondono appieno alle più recenti tendenze del mercato automotive, che solo in Italia ha visto immatricolare ben 66.276 BEV (Battery Electric Vehicle), con una crescita del +35,11% rispetto al 2022. Se poi pensiamo che sempre in Italia, l’anno scorso, sono state 650 mila le immatricolazioni dei SUV, pari al 54,4% delle auto vendute in totale nel nostro Paese, possiamo ben comprendere il potenziale attrattivo di questi due modelli.

MERCEDES EQA E EQB: ESTERNI E INTERNI

Mercedes EQA e Mercedes EQB sono le versioni full-electric rispettivamente di GLA e GLB. Le novità che presentano in termini di alimentazione, grazie alla motorizzazione EQ Power, si aggiungono alle già rilevanti caratteristiche estetiche e tecnologiche presenti nelle due versioni ‘classiche’. Il grande comfort, espresso in primis dall’ampio spazio all’interno dell’abitacolo, si può riscontrare anche in importanti caratteristiche estetiche e funzionali quali i fari Multibeam LED (che garantiscono ottima visibilità in qualsiasi condizione) e il tetto panoramico scorrevole che garantisce esperienze di viaggio assolutamente suggestive e indimenticabili.

Gli interni, poi, caratterizzati da una cura del dettaglio davvero notevole, si distinguono per l’innovazione apportata dal sistema multimediale MBUX (tecnologia che appartiene a tutti i modelli Mercedes di ultima generazione) facilmente controllabile dal nuovo e intuitivo volante a tre razze con tasti integrati.

MOTORIZZAZIONI MERCEDES EQA E EQB

Entrando più nello specifico e concentrandoci sugli aspetti legati all’evoluzione in elettrico, EQA è disponibile in tre diverse motorizzazioni – Mercedes EQA 250+, Mercedes EQA 300 4MATIC, e Mercedes EQA 350 4MATIC – e può essere ricaricata facilmente alle stazioni di ricarica rapida, passando dal 10 all’80% di ricarica in circa 30 minuti. Si tratta di un SUV particolarmente apprezzato per il design sportivo e compatto, oltre che per la ricca dotazione tecnologica di cui abbiamo già accennato in precedenza.

Parlando di EQB, le motorizzazioni a disposizione in questo caso sono tre: Mercedes EQB 250+ – con trazione anteriore e un’autonomia complessiva dichiarata in ciclo WLTP di 452-507 km – Mercedes EQB 300 4MATIC e Mercedes EQB 350 4MATIC. Questo modello si caratterizza in particolare per lo spazio interno, fino a 7 posti, e la capacità di ospitare famiglie di ogni tipo, così da poter soddisfare tutte le esigenze più disparate.

ALLA SCOPERTA DEI MODELLI EQ MERCEDES

