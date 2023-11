BorgWarner: 50% di profitti da componenti EV entro il 2027

L’elettrificazione e la connettività delle auto sono i fattori chiave di una transizione che non riguarda solo la mobilità ma anche le scelte strategiche dell’industria automotive. Le previsioni nefaste dell’impatto della transizione sull’attività delle imprese che hanno consolidato il loro business sui motori endotermici si alternano a quelle che prevedono una crescita delle aziende in grado di adattarsi ai cambiamenti. Infatti c’è chi ha avuto una visione lungimirante, come BorgWarner che ha trasformato un rischio in un’opportunità di crescita. L’azienda, durante il suo InvestorDay, ha dichiarato che entro il 2027 il 50% dei suoi profitti deriverà dalle auto elettriche e ibride. Ecco come ha intenzione di raggiungere questo obiettivo.

BORGWARNER: DOPO 100 ANNI DI STORIA PUNTA QUASI TUTTO SUGLI EV

BorgWarner è probabilmente l’esempio più lampante e recente di come un’azienda possa seguire la corrente a proprio vantaggio. Nata nel 1928, l’azienda americana si è specializzata nella produzione di sistemi avanzati di propulsione per veicoli, espandendosi anche attraverso acquisizioni, fino ad essere in circa 100 Paesi nel mondo. L’azienda produce una vasta gamma di sistemi di propulsione, tra cui motori a combustione interna, ma negli ultimi anni ha investito molto anche nei componenti EV.

Solo per menzionarne alcuni, c’è BorgWarner dietro al sistema di propulsione ibrido per la Jeep Wrangler 4xe Plug-in, come per il sistema di trasmissione elettrica della Ford Mustang Mach-E. BorgWarner è impegnata anche nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per migliorare l’efficienza dei veicoli, come ad esempio la tecnologia eBooster per i motori a combustione interna o un sistema di propulsione a celle a combustibile che utilizza idrogeno. Un cambiamento che l’azienda ha pianificato da tempo attraverso una strategia soprannominata “Charging Forward”.

OLTRE 5 MILIARDI DI PROFITTI ENTRO IL 2025 DA COMPONENTI EV

In occasione dell’Investor Day 2023, BorgWarner ha annunciato la fase successiva della sua strategia per rafforzare una posizione come un leader tecnologico nelle componenti EV. “Negli ultimi due anni, il team di BorgWarner ha lavorato diligentemente per mettere in atto la nostra strategia ‘Charging Forward’ e riteniamo di essere sulla buona strada per raggiungere o superare i nostri obiettivi del 2025”, ha dichiarato Frédéric Lissalde, Presidente e CEO di BorgWarner. “Questa prossima fase di crescita è un’estensione naturale dei nostri sforzi per migliorare il portafoglio di prodotti elettronici”. Nel corso dell’assemblea l’azienda ha annunciato anche gli obiettivi della strategia Charging Forward 2027:

raggiungere oltre 10 miliardi di dollari di vendite di prodotti EV entro il 2027 , che rappresentano quasi il 50% delle vendite totali di BorgWarner . I ricavi da componenti per veicoli elettrici ed ibridi saranno tra 2,3 e 2,6 miliardi di dollari entro il 2023 e aumenteranno a 5,6 miliardi entro il 2025 , secondo le previsioni;

, che rappresentano quasi il . I ricavi da componenti per veicoli elettrici ed ibridi saranno tra 2,3 e 2,6 miliardi di dollari entro il 2023 e aumenteranno a , secondo le previsioni; fornire margini di circa il 7% e liquidità nel suo portafoglio di eProduct entro il 2027 sfruttando le economie di scala;

nel suo sfruttando le economie di scala; raggiungere la carbon neutrality entro il 2035 per le emissioni dirette generate dall’azienda e indirette generate dall’energia acquistata e consumata dalla società. Ridurre del 25% le emissioni indirette generate dall’intera catena del valore dell’azienda entro il 2031 rispetto al 2021.

LE OPPORTUNITA’ DELLE AUTO ELETTRICHE E IBRIDE OLTRE I COMPONENTI

Se si esce dal perimetro di BorgWarner, e quindi dal mercato in cui opera, l’elettrificazione porterà una serie di cambiamenti non solo tra le aziende che producono componenti automotive e ricambi auto. In primo luogo, l’aumento della domanda di componenti elettrici e di nuovi materiali creerà nuove opportunità di riciclo, recupero e rigenerazione di componenti costosi, come dimostra l’impegno di LKQ per la sostenibilità in Europa.

L’elettrificazione potrebbe portare anche a un cambiamento nel modo in cui le aziende producono, lavorano e distribuiscono i loro prodotti, con un focus locale orientato all’abbattimento dell’impronta di carbonio. Non meno importante, e continuerà ad esserlo sempre più, la specializzazione di reti di distribuzione e di assistenza per le auto elettriche, che richiedono competenze e attrezzature specifiche, ma anche servizi digitali basati sugli In-vehicle Data. Il passaggio ai veicoli elettrici porterà nuovi attori sul mercato capaci di cogliere le opportunità, ad esempio società tecnologiche specializzate in sistemi di gestione e riciclo delle batterie o infrastrutture di ricarica.

Questo articolo fa parte del terzo aftermarket report di SicurAUTO.it Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani. Per leggerlo tutto clicca il banner sotto.