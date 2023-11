Costi di abbonamento auto connesse: quanto si paga ogni anno?

L’evoluzione tecnologica ha reso le auto moderne sempre più connesse, offrendo una gamma di servizi che spaziano dalla navigazione in tempo reale alla diagnostica avanzata, dall’assistenza in caso di emergenza al controllo remoto delle funzionalità del veicolo. Quando si acquista un’auto nuova, molte Case costruttrici offrono un periodo gratuito che va da qualche mese a diversi anni, in base al modello. Tuttavia, una volta terminato questo periodo “promozionale”, gli automobilisti sono spesso tenuti a sottoscrivere un abbonamento per continuare ad usufruire di tali servizi.

I costi di questi abbonamenti possono variare considerevolmente a seconda del marchio, del livello di servizio scelto e della durata dell’abbonamento. Non essendo stato possibile ottenere informazioni da UNRAE, CECRA e altri enti o società di consulenza automotive, SicurAUTO.it ha pertanto condotto un’indagine esclusiva tra i principali Brand delle Case auto che offrono servizi di connettività e scoperto che se l’auto connessa cambia proprietario va seguita una procedura specifica (e in alcuni casi i costi di connettività aumentano per il nuovo intestatario) e spesso vanno rinnovati gli abbonamenti gratuiti iniziali, con costi a volte significativi.

Ecco quali sono i costi di abbonamento per le auto connesse delle 14 Case costruttrici che hanno risposto alle nostre domande, mentre per Tesla le informazioni erano tutte già disponibili online. Invece Peugeot ha dichiarato di non poter fornire le risposte.

CONNETTIVITA’ AUTO DI BASE GRATUITA PER ALMENO 10 ANNI, POI SI VEDRA’…

Con l’obbligo del sistema per la chiamata di emergenza eCall dal 2018 (che dal 2030 potrebbe diventare obsoleta per milioni di veicoli circolanti con il passaggio al 5G), oggi quasi tutte le nuove auto offrono servizi di connettività almeno basici, legati alla sicurezza in caso di incidente e alla richiesta di soccorso. Le auto dotate di un sistema infotainment più evoluto e di un modulo LTE con SIM integrata, invece, permettono di accedere a una serie di servizi di connettività “Premium”.

Ma quando si acquista un’auto connessa, quali sono i servizi di serie, per quanti anni restano gratuiti e quanto costa l’abbonamento per continuare ad utilizzarli? Ecco i dati esclusivi che abbiamo raccolto, in rigoroso ordine alfabetico per Brand.

AUDI CONNECT E CONNECT PLUS, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I costi di abbonamento ai servizi connessi Audi variano in base al modello, l’ufficio stampa Audi ha scelto come riferimento l’Audi Q8 e-tron che dal momento dell’acquisto ha di serie per 3 anni i servizi Audi Connect Navigazione ed Infotainment e per 10 anni i servizi legati al pacchetto Connect Emergency Call & Service.

I servizi di connettività gratuiti per 10 anni includono:

Chiamata d’emergenza eCall in caso d’incidente.

in caso d’incidente. Chiamata online in caso di guasto .

. Servizio assistenza danni Audi che supporterà nella risoluzione del sinistro.

che supporterà nella risoluzione del sinistro. Controllo remoto dell’auto (Apertura/Chiusura, Posizione, Antifurto, Ricarica, Climatizzatore, Dati di marcia).

Il costo dell’abbonamento Audi Connect Navigazione & Infotainment dopo i primi 3 anni prevede i seguenti servizi a pagamento:

Key connect , 11,99 € /mese o 109,98 € /anno.

, /mese /anno. Connect Navigazione & Infotainment , 27,99 € /mese o 267 € /anno.

, /mese /anno. Sistema di localizzazione antifurto Audi Connect (con e senza Driver Card), 399 €/anno.

FIAT CONNECT ONE, PLUS E PREMIUM COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Fiat si sviluppano su 3 livelli: One, Plus e Premium. Per i dettagli dei servizi, la durata e i costi, l’ufficio stampa Fiat si è riferito ai modelli Nuova Fiat 500, Fiat 600e e Abarth 500e.

Fiat Connect One è gratuito per 10 anni dalla prima immatricolazione dell’auto e prevede:

Chiama d’emergenza ( eCall , emergency call).

, emergency call). Assistenza stradale ( bCall , breakdown call).

, breakdown call). Supporto Customer Care – Vehicle Health Report .

. Notifiche stato.

Fiat Connect Plus è gratuito per 12 mesi, dopo i quali ha un costo di abbonamento 8 €/mese senza navigazione connessa o 12 €/mese con navigazione connessa. Il pacchetto prevede i seguenti servizi:

Informazioni stato veicolo.

Notifiche anomalie su app e su radio.

Operazioni da remoto 2.0.

Assistente digitale Casa – Veicolo.

Notifiche sulla guida.

Trova il mio veicolo.

E-Control.

Eco Coaching 2.0.

E-coins premi «KIRI».

Send & Go.

Ricerca punti interesse.

Recupera ultimo percorso.

Trova parcheggio.

Meteo/Traffico in tempo reale.

Aggiornamento mappe Over the Air (OTA).

Trova stazioni di servizio.

EV Routing 1.1.

Dynamic Range Mapping 1.5.

Ricarica da Remoto a casa, pubblica o veloce.

Notifiche in caso di furto.

Trova colonnine.

Fiat Connect Premium è gratuito fino a 12 mesi in base al modello, dopo i quali ha un costo di attivazione di 21 €/mese. Il pacchetto prevede i seguenti servizi aggiuntivi al pacchetto Connect Plus:

Notifiche in caso di furto.

Assistenza su furto.

Alexa sul veicolo.

Wi-Fi Hotspot.

FORDPASS CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività FordPass si sviluppano su diversi pacchetti di durata e costi differenti. L’abbonamento di connettività base è FordPass Connect, che è inclusa per 10 anni dall’immatricolazione, ma non sono ancora stati definiti i costi di rinnovo (Ford ci ha spiegato che i primi modelli arriveranno alla scadenza nel 2028).

Il pacchetto comprende:

Modem di bordo con scheda SIM integrata che permette la gestione di tutte le funzionalità gratuite connesse.

che permette la gestione di tutte le funzionalità gratuite connesse. Funzioni remote da smartphone (apertura/chiusura, avvio/spegnimento con cambio automatico, attivazione di avvisatore acustico + luci di emergenza, alert allarme, avvisi sullo stato di salute, gestione ricarica e pianificatore di viaggio per veicoli elettrici).

(apertura/chiusura, avvio/spegnimento con cambio automatico, attivazione di avvisatore acustico + luci di emergenza, alert allarme, avvisi sullo stato di salute, gestione ricarica e pianificatore di viaggio per veicoli elettrici). Aggiornamenti software OTA .

. Alexa Built-in (Basic) è gratuito per 5 anni dall’immatricolazione, ma richiede un account Amazon per l’utilizzo e include Assistente vocale Alexa per gestire il proprio calendario; Lista della spesa di casa; Smart home; Regolazione temperatura abitacolo; Indicazioni e aggiornamenti sul traffico.

Built-in (Basic) è dall’immatricolazione, ma per l’utilizzo e include Assistente vocale Alexa per gestire il proprio calendario; Lista della spesa di casa; Smart home; Regolazione temperatura abitacolo; Indicazioni e aggiornamenti sul traffico. Traffico in tempo reale e Local Hazard Information sono entrambi gratuiti per 1 anno dall’immatricolazione e hanno rispettivamente un costo di abbonamento di 3,99 € /mese ciascuno .

e sono entrambi gratuiti dall’immatricolazione e hanno rispettivamente un costo di abbonamento di /mese . Navigazione Connessa , con mappe sempre aggiornate con le condizioni stradali più recenti, nonché con i prezzi del carburante e i bollettini meteorologici in tempo reale. È gratuita per 1 anno dall’immatricolazione e ha un costo di abbonamento di 5,99 € /mese.

, con mappe sempre aggiornate con le condizioni stradali più recenti, nonché con i prezzi del carburante e i bollettini meteorologici in tempo reale. dall’immatricolazione e ha un costo di abbonamento di /mese. Ford Streaming (Alexa Premium) , abbonamento per lo streaming dei dati illimitato per supportare le skill di Alexa, come giochi e notizie e tutti gli account di musica e intrattenimento, come Audible, Spotify, Amazon Music e Podcast. È gratuito per 3 mesi dall’attivazione e ha un costo di abbonamento di 4,99 € /mese.

, abbonamento per lo streaming dei dati illimitato per supportare le skill di Alexa, come giochi e notizie e tutti gli account di musica e intrattenimento, come Audible, Spotify, Amazon Music e Podcast. È gratuito dall’attivazione e ha un costo di abbonamento di /mese. Blue Oval Charge Network (per i modelli elettrici), accesso semplificato con il metodo “Pay As You Go” a oltre 450.000 stazioni di ricarica in tutta Europa di cui 32.000 in Italia. È gratuito .

(per i modelli elettrici), accesso semplificato con il metodo “Pay As You Go” a oltre 450.000 stazioni di ricarica in tutta Europa di cui 32.000 in Italia. È . Ionity High (per Mustang Mach-E), permette di beneficiare di un costo per la ricarica Ionity di circa il 50% in meno rispetto a Ionity base. È gratuita per 1 anno dall’immatricolazione e ha un costo di abbonamento di 159 €/anno.

HYUNDAI BLUELINK CONNECTED CAR, ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Tutti i modelli Hyundai con aggiornamenti OTA, come IONIQ 5, IONIQ 6, Nuova KONA, Nuova i10 e successivi con sistema di navigazione, offrono servizi live Blue Link gratuitamente per 5 anni dall’immatricolazione. Sono inclusi:

Servizi di connettività con App Bluelink .

. Live Services (Connected Routing, Avviso di presenza Autovelox, Ricerca stazioni di rifornimento e ricarica, Meteo, Disponibilità parcheggi, punti di interesse, etc.).

(Connected Routing, Avviso di presenza Autovelox, Ricerca stazioni di rifornimento e ricarica, Meteo, Disponibilità parcheggi, punti di interesse, etc.). Riconoscimento vocale.

Hyundai non ci ha comunicato il costo per l’abbonamento ai servizi Live allo scadere dei 5 anni gratuiti perché non è ancora stato definito.

HONDA+ COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Tramite l’app MyHonda+, a seconda dei modelli, gli utenti hanno accesso a funzioni di Connettività base e Servizi aggiuntivi Honda. La Connettività base è inclusa per 1 anno dall’acquisto e ha un costo di rinnovo di 29 €/anno per il primo proprietario o 39 €/anno per il secondo proprietario. A differenza di altri Brand, il periodo iniziale gratuito si interrompe se l’auto cambia intestatario. I servizi di base inclusi sono:

Apertura e chiusura delle portiere a distanza.

delle portiere a distanza. Cruscotto virtuale e controllo salute elettronico del veicolo da remoto (eVHC).

e controllo salute elettronico del veicolo da remoto (eVHC). Eventuali inconvenienti e allarmi .

. Controllo temperatura di bordo.

di bordo. Stato ricarica a distanza.

I pacchetti aggiuntivi MyHonda+ hanno durata annuale e sono:

Sicurezza e Viaggi , 29 € /anno (gratis per il 1° anno).

, /anno (gratis per il 1° anno). Digital Key , 59 € /anno (gratis per il 1° anno).

, /anno (gratis per il 1° anno). Assistente Personale Honda, 49 €/anno.

JAGUAR INCONTROL, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

JLR attualmente offre rinnovi gratuiti dei servizi Online Pack con Data Plan e Wi-Fi abilitato con Data Plan:

Online Pack con Data Plan standard con validità 5 anni .

standard con validità . Wi-Fi abilitato con Data Plan con 20 GB/mese e fino a 8 dispositivi connessi in auto (acquistabile al momento dell’ordine della vettura) con validità 2 anni.

Non vi è differenza di costi di abbonamento tra gli attuali modelli Jaguar in listino. La sola F-Type dispone di uno slot SIM e viene dotata di una SIM con piano dati attivo con validità 2 anni, dopo i quali il cliente può sostituire la SIM o rinnovare il piano, ma i costi di questo servizio sono a pagamento e consultabili, previa registrazione, tramite la piattaforma JLR Ubigi.

MAZDA CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività tramite MyMazda App hanno una durata di 3 anni dalla data di inizio della garanzia e non sono previsti dei servizi Plus a pagamento. Le funzioni disponibili tramite MyMazda App, a seconda del modello, sono:

Trova la tua Mazda.

Monitora a distanza lo stato con informazioni su autonomia, livello di carica e tempo di ricarica

Regola a distanza il climatizzatore .

. Chiudi a distanza la tua Mazda tramite l’app.

Avvia il processo di ricarica tramite l’app.

Pianifica il tuo viaggio e invia le destinazioni direttamente al navigatore di bordo.

Ricerca tramite l’app le stazioni dove ricaricare . ​

. ​ Consenti a familiari, amici o colleghi di utilizzare i servizi connessi secondo le tue preferenze.

Sui costi di rinnovo Mazda ci ha risposto che sono ancora da determinare, considerando che tutte le vetture con i servizi connessi acquistate godono ancora della gratuità di tre anni. La Casa conta di fornire le informazioni sui costi di rinnovo entro la fine del periodo gratuito a tutti i clienti via email o via MyMazda App.

MERCEDES CONNECT PACKAGE, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi digitali Mercedes di Base sono gratuiti a vita e includono diverse funzioni, tra cui:

Stato vettura da remoto.

Stato

Gestione guasti e incidenti .

. Diagnosi da remoto .

. Aggiornamenti software online.

software online. Eco Display.

eCall .

. Pagamento parcheggio online.

Ricerca online tramite parola chiave.

Assistente vocale e digitale.

Plug & Charge.

Mercedes MeCharge.

Tutti gli altri servizi di connettività “Premium” possono essere acquistati in fase d’ordine della vettura con l’aggiunta del “Mercedes-Benz Connect Package”, che include tutti i servizi digitali in un solo abbonamento. Se sottoscritto con l’acquisto dell’auto il pacchetto ha durata da 1 a 3 anni e costo di 120 €/anno. Se sottoscritto dopo l’acquisto dell’auto, tramite Mercedes meStore i clienti possono acquistare il Mercedes-Benz Connect Package a un costo di 14,90 €/mese o 149 €/anno. In tutti i casi include i seguenti pacchetti:

Remote

Navigation

GUARD 360°

Entertainment

Pacchetto personalizzato.

Remote & Servizi di navigazione .

. Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza.

con attivazione a distanza. In-Car Office .

. Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni.

NISSAN CONNECT SERVICES, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Nissan Connect variano per offerta e costi tra i vari modelli, di seguito quindi facciamo riferimento alla Nissan Ariya:

Cronologia e analisi della guida , validità 5 anni dall’immatricolazione.

analisi della , validità dall’immatricolazione. Soccorso stradale , validità 5 anni .

, validità . Salute del veicolo , validità 5 anni .

del , validità . Maps & Live Traffic , validità 2 anni .

, validità . Pianificatore percorso intelligente, 1 anno e poi 2,99 €/mese.

intelligente, €/mese. Avvisi intelligenti, 1 anno e poi 0,99 €/mese.

intelligenti, €/mese. Controllo a distanza, 1 anno e poi 0,99 €/mese.

a distanza, €/mese. Gestione a distanza della batteria, 1 anno e poi 1,99 €/mese.

La Casa ci ha risposto che, i costi di rinnovo dei servizi connessi Nissan per cui non è indicato l’importo, sono attualmente in corso di definizione.

SUZUKI CONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

L’ufficio stampa Suzuki chiarisce che tramite l’app Suzuki Connect i proprietari delle Suzuki S-CROSS (ibride 48 V e 140 V in tutte le versioni), possono usufruire di servizi di connettività gratuiti per 3 anni a partire dall’immatricolazione; successivamente il costo di abbonamento è 45 €/anno e include:

Notifica di stato , avvisa se vengono dimenticate le porte aperte, le luci accese o le luci di emergenza accese. Inoltre offre la visualizzazione dell’autonomia residua e il consumo medio. Tramite App è possibile aprire o chiudere le porte.

, avvisa se vengono dimenticate le porte aperte, le luci accese o le luci di emergenza accese. Inoltre offre la visualizzazione dell’autonomia residua e il consumo medio. Tramite App è possibile aprire o chiudere le porte. Localizzatore parcheggio, permette di ritrovare sempre l’ultima posizione della S-Cross e di condividerla.

parcheggio, permette di ritrovare sempre l’ultima posizione della S-Cross e di condividerla. Cronologia sessioni di guida , memorizza tutti i viaggi effettuati negli ultimi 18 mesi. Offre la possibilità di esportare gli stessi nel formato “.csv” per una comoda elaborazione.

, memorizza tutti i viaggi effettuati negli ultimi 18 mesi. Offre la possibilità di esportare gli stessi nel formato “.csv” per una comoda elaborazione. Avviso Geofencing e Coprifuoco , se viene impostata un’area o un orario, l’App avviserà tramite notifica quando la vettura uscirà dall’area impostata o se verrà avviata fuori dagli orari stabiliti.

, se viene impostata un’area o un orario, l’App avviserà tramite notifica quando la vettura uscirà dall’area impostata o se verrà avviata fuori dagli orari stabiliti. Notifiche di sicurezza , una notifica avvisa quando la vettura viene forzata e si attiva l’allarme.

, una notifica avvisa quando la vettura viene forzata e si attiva l’allarme. Notifica accensione spia , se si verifica un malfunzionamento l’App avviserà il cliente tramite notifica. Attraverso l’App il Cliente potrà chiamare il Concessionario o richiedere assistenza stradale.

, se si verifica un malfunzionamento l’App avviserà il cliente tramite notifica. Attraverso l’App il Cliente potrà chiamare il Concessionario o richiedere assistenza stradale. Manutenzione periodica, quando si avvicina il momento della manutenzione periodica o in caso di campagne di richiamo l’App avviserà il Cliente con una notifica sul suo smartphone.

TESLA STANDARD CONNECTIVITY E PREMIUM CONNECTIVITY, COSTO E SERVIZI INCLUSI

I servizi di connettività Tesla si distinguono in Standard Connectivity e Premium Connectivity. La connettività di base o Standard Connectivity è inclusa senza costi aggiuntivi, per 8 anni a partire dal primo giorno in cui il veicolo è stato consegnato come nuovo da Tesla o dal primo giorno in cui è stato messo in servizio e include:

Navigatore

Funzioni di connettività tramite Wi-Fi .

. Mappe e Streaming di musica tramite Bluetooth.

L’abbonamento a Premium Connectivity è incluso per 30 giorni su Model 3 e Model Y o per 1 anno su Model S e Model X. Alla scadenza ha un costo di 9,99 €/mese attivabile dal display dell’auto o tramite l’app Tesla e include i seguenti servizi:

Visualizzazione del traffico in tempo reale .

. Modalità sentinella : visualizza webcam live.

: visualizza webcam live. Mappe con vista satellitare .

. Streaming audio e video.

audio e video. Caraoke .

. Browser

TOYOTA MYT, ABBONAMENTO CONNETTIVITA’ E SERVIZI INCLUSI

I servizi connessi Toyota MyT si dividono in pacchetti Base e Smart. Le funzioni base sono gratuite per 10 anni dall’acquisto e includono:

Car tracking (Find My Car).

(Find My Car). Driving analytics & Hybrid Coach .

. Reminder tagliandi .

. Share to car (invio destinazione a navigatore).

(invio destinazione a navigatore). Stato della vettura (livello benzina, chilometraggio, eventuali spie anomalie).

(livello benzina, chilometraggio, eventuali spie anomalie). Pianificazione ricarica (per modelli Plug-in ed EV).

I servizi di connettività Smart sono gratuiti per 4 anni e includono:

Navigatore cloud con aggiornamento mappe in tempo reale.

con aggiornamento mappe in tempo reale. Apertura/chiusura porte da remoto.

da remoto. Gestione climatizzatore da remoto e sedili riscaldati/ventilati.

da remoto e sedili riscaldati/ventilati. Apertura/chiusura vetri e tetto apribile .

. Attivazione luci di emergenza da remoto.

Per entrambi i pacchetti Toyota non ha comunicato il costo di rinnovo al termine del periodo gratuito poiché è in fase di definizione.

VOLKSWAGEN WECONNECT, COSTO ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

Tutte le auto nuove Volkswagen MY 2023 hanno di serie i servizi di connettività Volkswagen We Connect (per 10 anni dall’attivazione) e We Connect Plus (per 3 anni dall’attivazione).

Volkswagen We Connect include i seguenti servizi:

Soccorso

Stato del veicolo .

. Porte e luci .

. Report sullo stato del veicolo.

sullo stato del veicolo. Dati di marcia .

. Posizione di parcheggio.

di parcheggio. Richiesta Appuntamento

Mobile key, solo con Discover Pro (per Passat, Arteon, o Golf) oppure Discover Media (solo Golf), e con smartphone compatibili.

Volkswagen We Connect Plus include i seguenti servizi, in base all’allestimento:

Avvisatore acustico e lampeggio.

Antifurto online.

Ventilazione autonoma a distanza .

. Riscaldamento ausiliario a distanza .

. Bloccaggio e sbloccaggio.

Ora di partenza.

Climatizzazione .

.

Comando vocale online.

Web radio.

Media Streaming.

Hotspot wireless .

. Informazioni sul traffico online.

Calcolo dell’itinerario online.

Distributori di carburante e stazioni di ricarica.

Aggiornamento mappe online .

. Importazione di destinazioni online.



I costi di abbonamento del pacchetto Volkswagen We Connect Plus sono:

Per infotainment senza funzione di navigazione GPS, 75 € (validità 1 anno ) o 125 € (2 anni).

funzione di GPS, (validità ) o (2 anni). Per infotainment con funzione di navigazione GPS, 149 € (validità 1 anno) o 245 € (2 anni).

VOLVO DIGITAL SERVICE, ABBONAMENTO E SERVIZI INCLUSI

L’ufficio stampa Volvo chiarisce che la Volvo EX30 ha introdotto una nuova offerta Digital Service che sarà applicata a tutti i prossimi modelli della gamma. L’abbonamento ha una durata di 4 anni dall’immatricolazione e copre il traffico dati tramite SIM integrata al veicolo che non è accessibile al cliente. Alla scadenza, per continuare ad utilizzare il traffico dati, sarà necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento a pagamento, le cui tariffe sono attualmente in corso di definizione.

I servizi digitali della Volvo EX30 includono:

Apple CarPlay Wireless .

. Google Automotive Services , Google Maps, Google Assistant e Google Play Store.

, Google Maps, Google Assistant e Google Play Store. Collegamento remoto con la Volvo EX30 per localizzazione dell’automobile, notifica automatica in caso d’incidente, soccorso stradale, bloccaggio/sbloccaggio da remoto delle portiere, avvio climatizzazione da remoto, impostazione timer pre-climatizzazione, stato di carica della batteria.

per localizzazione dell’automobile, notifica automatica in caso d’incidente, soccorso stradale, bloccaggio/sbloccaggio da remoto delle portiere, avvio climatizzazione da remoto, impostazione timer pre-climatizzazione, stato di carica della batteria. Aggiornamenti software Over The Air (OTA), include il pacchetto dati necessario agli aggiornamenti dell’auto finché saranno disponibili.

(OTA), include il pacchetto dati necessario agli aggiornamenti dell’auto finché saranno disponibili. eCall (servizio telematico per la chiamata di emergenza in caso di incidente).

