Azioni Tesla: -45% da inizio anno, Musk ha perso 132 miliardi

Prosegue la ripida discesa delle azioni Tesla a Wall Street e, come conseguenza, anche il patrimonio netto di Elon Musk ha subito un forte scossone. Intendiamoci, il fondatore del marchio resta ancora (e di gran lunga) la persona più ricca del mondo, oltre che probabilmente una delle più potenti, considerato il ruolo di primissimo piano nell’amministrazione Trump. Ma non vanno comunque sottovalutate le dinamiche che coinvolgono l’azienda pioniera della mobilità elettrica, peraltro reduce dall’ennesimo crollo delle vendite sul mercato europeo (-43,5% nei primi due mesi dell’anno).

Aggiornamento dell’11 marzo 2025 con le ultime notizie riguardanti le azioni Tesla e i dati delle vendite dei veicoli.

AZIONI TESLA IN PICCHIATA A WALL STREET

Come riporta Il Sole 24 Ore, le azioni Tesla sono crollate del -15% lunedì 10 marzo dopo che gli analisti hanno tagliato le proiezioni di consegna. Musk ha visto il suo patrimonio netto scendere di oltre 130 miliardi di dollari da gennaio, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Il calo di lunedì è stato il più grande calo giornaliero da settembre 2020. Il titolo è sceso del -45% nel 2025 e ha perso tutti i suoi guadagni da quando Trump ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi.

Con riferimento alle vendite di auto Tesla, in Cina sono calate del -49,2% a febbraio 2025 rispetto a un anno prima, scendendo a 30.688 unità, il minimo dall’agosto del 2022. Nello stesso periodo BYD ha registrato un aumento del +90,4%, raggiungendo le 614.679 unità. In Europa il calo delle vendite a febbraio è risultato ancora più consistente: -76% in Germania, -45% in Francia, -54% in Italia, -48% in Norvegia, -42% in Svezia, -11% in Spagna. In controtendenza solo il Regno Unito dove Tesla ha visto aumentare le vendite del +21%.

Questa tabella di electrek.co riassume i dati delle vendite di Tesla nei principali mercati d’Europa nei primi due mesi del 2025:

PERCHÉ TESLA STA ANDANDO MALE?

Ci sono diversi fattori che stanno effettivamente contribuendo al declino (momentaneo?) di Tesla in questo inizio di 2025. Il primo, ça va sans dire, riguarda la figura dello stesso Musk, che con le sue scelte politiche controverse e divisive potrebbe essersi alienato il sostegno di molti potenziali clienti. A questo proposito non va dimenticato che gli acquirenti tipo delle auto elettriche sono spesso persone sensibili alle tematiche ambientali, mentre il ticket Trump-Musk viaggia verso tutt’altra direzione. Un altro fattore da considerare è il calo di disponibilità di vetture nei concessionari: come sua abitudine, infatti, l’azienda ha spinto sulle vendite negli ultimi mesi del 2024 per chiudere l’anno con numeri forti, ma questo ha decurtato le vetture in stock per l’inizio del 2025. Inoltre l’annunciato restyling della Tesla Model Y sta frenando molti potenziali acquirenti, che piuttosto di acquistare il vecchio modello, peraltro proposto con una ricca offerta, aspetteranno pazientemente l’arrivo del nuovo. E poi c’è la concorrenza che arriva soprattutto dalla Cina, sempre più minacciosa, con BYD (e non solo) ormai al livello della casa di Austin.

QUANTI SOLDI HA PERSO MUSK?

Come anticipavamo all’inizio, con il calo delle azioni Tesla anche il patrimonio netto di Elon Musk è sceso nelle ultime settimane. Secondo il Bloomberg Billionaire’s Index, pur restando nettamente la persona più ricca del mondo con un patrimonio di 301 miliardi di dollari, ne ha persi ben 132 rispetto ai 433 miliardi di dicembre 2024. In ogni caso i soldi per assicurarsi un paio di pasti caldi al giorno non gli mancheranno…

Tra l’altro se si confronta il dato con quello di un anno fa, il patrimonio di Musk risulta cresciuto di 88 miliardi di dollari visto che a fine febbraio 2024 ammontava ad ‘appena’ 213 miliardi di dollari. Insomma, non gli sta andando poi così male.