Trump presidente: trema l’industria dell’auto europea

Chi di dazi colpisce, di dazi perisce? Con Trump presidente, eletto in maniera schiacciante rispetto alle previsioni, l’Unione Europea che ha imposto tariffe doganali aggiuntive sull’import di auto elettriche cinesi potrebbe vedersi ripagare con la stessa moneta. Il vulcanico leader repubblicano, infatti, in uno dei suoi ultimi comizi della campagna elettorale per le presidenziali 2024 ha sparato a zero sull’UE, accusandola di non comprare nulla dagli USA, in particolare le automobili, mentre viceversa le strade americane sono ‘invase’ da auto europee. Ovviamente Trump ha promesso che quando sarà in carica risolverà questa ‘stortura’ tassando l’importazione di auto prodotte in Europa.

TRUMP: “L’EUROPA PAGHERÀ UN PREZZO ELEVATO”

Lo show di Donald Trump, uno dei tanti, è andato in scena pochi giorni fa durante un comizio in Pennsylvania: “Vi dirò una cosa, l’Unione Europea sembra così carina, così adorabile, vero? Tutti questi bei paesini europei che si uniscono… Ma quando si tratta di scambi commerciali sono dei veri delinquenti. Non comprano le nostre auto, non comprano i nostri prodotti agricoli, non comprano niente. In compenso ci danno le loro Mercedes, le loro BMW, le loro Volkswagen. Vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti“.

Trump ha poi corredato il suo j’accuse contro l’Europa con un aneddoto che riguarda l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. “Qualche anno fa le ho chiesto: ‘Quante Chevrolet avete a Berlino?’, e lei mi ha risposto ‘non credo che ce ne siano’. E infatti ha ragione, ma non è giusto. Ci stanno fregando, tutto il mondo ci sta fregando. Ma metterò fine a tutto questo, l’Europa dovrà pagare un prezzo elevato“.

QUANTE AUTO EUROPEE SI VENDONO DAVVERO NEGLI STATI UNITI?

In realtà i numeri sembrerebbero smentire Trump: nella lista delle 25 auto più vendute negli Stati Uniti nei primi nove mesi di quest’anno, inclusi i pick-up che da quelle parti sono diffusissimi, i primi quattro posti sono occupati da tre modelli a stelle e strisce (Ford F-Series, Chevrolet Silverado e Tesla Model Y) con la sola eccezione della giapponese Toyota Rav4. E, sorpresa delle sorprese, non c’è neppure un’auto europea! E nella classifica per brand relativa al 2023 (guarda grafico in basso), per trovare un brand europeo bisogna scendere al 14° posto di BMW con circa 360 mila unità e al 15° di Volkswagen con 329 mila. Al primo posto c’è invece l’americanissima Ford con quasi 2 milioni di pezzi. Insomma, non è vero che i marchi europei vendano “milioni e milioni” di auto negli USA. Vanno invece fortissimo giapponesi e sudcoreani, ma loro per il momento si sono salvati dalla furia di Trump.

AGLI EUROPEI LE AUTO AMERICANE NON PIACCIONO

Per quanto riguarda invece il percorso opposto, è vero che attualmente solo pochi brand statunitensi vendono in Europa, segnatamente Ford, Jeep e Tesla. Occorre tuttavia considerare due aspetti: il primo è che il colosso americano General Motors ha scelto in autonomia di lasciare il mercato europeo tra il 2016 e il 2017 per ragioni di razionalizzazione dei costi, prima ritirando il marchio di punta Chevrolet e poi vendendo la Opel al gruppo PSA (divenuto in seguito Stellantis dopo la fusione con FCA), anche se adesso si parla di un possibile ritorno; il secondo è che storicamente le auto prodotte negli USA hanno sempre avuto poca fortuna in Europa sia perché esteticamente peggiori, sia perché più ingombranti (negli Stati Uniti costruiscono auto mediamente più grandi perché le loro ampie strade glielo consentono) e sia perché performano peggio a livello di consumi e di emissioni di CO2. Inoltre molti modelli non rispetterebbero i rigidi standard di sicurezza europei, anche se spesso è la stessa UE a chiudere un occhio.

ELECTION DAY USA: TRUMP LE SPARA GROSSE SULLE AUTO. BASTERÀ?

In definitiva, gli europei non comprano auto americane non per fare un dispetto a Trump, ma per il semplice fatto che… non si vendono! E anche se si vendessero, difficilmente incontrerebbero i gusti della maggioranza degli automobilisti europei per i motivi che abbiamo appena spiegato. Ovviamente fanno eccezione Ford e Jeep che hanno sempre avuto una linea di vetture dedicata all’Europa, e anche Tesla gode di un certo successo nel Vecchio Continente potendo sfruttare il suo appeal di azienda pioniera della mobilità elettrica. Ma i cinesi potrebbero presto superarla.

In riferimento all’altra accusa mossa dal neo presidente Trump, abbiamo già dimostrato numeri alla mano che l’invasione di auto europee negli Stati Uniti esiste solo nella sua fervida immaginazione. Ciò non toglie che con l’elezione del tycoon alla Casa Bianca, l’industria dell’auto europea debba avere serie ragioni per preoccuparsi (come se non ne avesse già abbastanza).