Risparmio carburante: la centralina Eco OBD2 funziona davvero?

La centralina Eco OBD 2 ai raggi x rivela quanto è davvero possibile risparmiare carburante alla guida

Il prezzo della benzina ai suoi massimi storici riporta a galla l’irresistibile attrazione verso i modi più fantasiosi per risparmiare sul carburante. Quello infallibile comporta lasciare l’auto in garage ma in tempi di partenze per le vacanze estive e viaggi sarebbe un eufemismo. Ecco perché l’Automobile Club Tedesco ha pubblicato i risultati sconcertanti del test su una centralina che promette una riduzione dei consumi del 15%. Si chiama Eco OBD 2 e nei paragrafi seguenti vi raccontiamo i molteplici motivi per cui dovreste evitare questa colossale fregatura.

ECO OBD II: IL TEST DI RISPARMIO CARBURANTE

La centralina Eco OBD 2 è un dongle (cioè che aggiunge funzionalità al dispositivo a cui è collegato, in questo caso l’auto) che si collega alla porta OBD e promette di ridurre il consumo di carburante. A fronte di una spesa di poche decine di euro, è una promessa ghiotta che si prospetta agli occhi degli automobilisti sempre più stritolati dai prezzi di benzina e diesel alle stelle. Chi non investirebbe circa 20 euro (è il prezzo dell’Eco OBD 2 su amazon) di fronte alla possibilità di un risparmio di carburante? Noi abbiamo fatto una ricerca sul web e scoperto che in realtà il “sacro Graal” dei consumi di benzina si può comprare anche direttamente dalla Cina al prezzo stracciato di circa 5 euro. L’ADAC riporta cosa si ottiene davvero.

RISPARMIARE CARBURANTE ATTRAVERSO L’OBD E’ UN’ILLUSIONE

Gli esperti della rivista specializzata C’it hanno messo alla prova la centralina Eco OBD 2, facendo una delle più sconcertanti scoperte: non c’è nessun motivo logico e funzionale per cui questo dispositivo possa far risparmiare carburante. Dopo averlo sezionato, gli esperti hanno trovato:

– un convertitore di tensione;

– 3 LED;

– transistor di commutazione;

– 8 resistori;

– condensatori;

– un pulsante.

I tecnici non sono stati in grado di rilevare alcuna comunicazione tramite la presa diagnostica perché non ci sono segnali che potrebbero influenzare in alcun modo il consumo di carburante. “Se l’effetto promesso fosse effettivamente realizzabile, tali prodotti sarebbero stati installati di serie dalle case automobilistiche molto tempo fa”, dichiara Markus Sippl, Head of ADAC Vehicle Technology. “Nessuna tecnologia può essere installata in un dongle OBD così piccolo da garantire risparmi di carburante. E’ completamente illusorio”.

SEMPLICI TRUCCHI PER UN RISPARMIO REALE DI CARBURANTE

L’ADAC afferma che è possibile ottenere un risparmio di reale di carburante fino al 20% semplicemente adottando una guida più tranquilla, controllando regolarmente la pressione degli pneumatici e sostituendo regolarmente i filtri di aria, olio e carburante. Ecco invece di seguito i consigli di SicurAUTO.it da ricordare per risparmiare benzina alla guida:

– Parcheggia l’auto all’ombra, così non dovrai climatizzare l’abitacolo per troppo tempo con il motore acceso;

– Non disattivare lo Start&Stop durante le fermate ai semafori. Un motore in funzione al minimo consuma da 0,5 a 1 litro di carburante l’ora in più;

– Tirare le marce, soprattutto dopo le partenze da fermo fa consumare molto di più: non farlo. Accelera (e rallenta) gradualmente. Se il traffico lo permette sfrutta sempre le marce più alte adeguate alla circolazione, anche per rallentare e fermarti è molto utile il freno motore (o il recupero di energia);

– Utilizza il climatizzatore auto nel modo corretto. I finestrini auto aperti, oltre a ridurre il comfort per il rumore, a 100 km/h fanno consumare circa 0,2 litri in più;

– Attento al carico in eccesso: ogni 100 kg extra più equivalgono a un consumo di 0,3 litri di carburante in più. Quindi occhio alle regole per il trasporto dei bagagli e quanto si può caricare sul tetto auto.